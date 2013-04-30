Google Glass için tasarlanan Twitter uygulaması hazır olabilir

Jonathan Gottfried adlı bir Twitter kullanıcısının fark ettiği tweet, Google Glass için Twitter uygulamasının hazır olduğuna dair somut bir kanıtı gündeme taşıdı. Jonathan Gottfried tarafından fark edilen bu tweet Shivster Muddler adlı kullanıcı tarafından atılırken, tweet kısa bir süre sonra kaldırıldı.





Glass üzerinden anlamına gelen "#throughglass" etiketi taşıyan tweet, kısa bir süre sonra kaldırılmış olsa da alınan ekran görüntüsü somut delil olma özelliği taşıyor. Ancak, hem tweetin hem de kullanıcının ortadan kaybolması, mikro blog sitesinin test amaçlı bir girişimde bulunduğu veya ekran görüntüsünün sahte olabileceği ihtimallerini de göz önüne getirmemize neden oluyor.





Twitter'dan konuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama gelmezken, ilerleyen dönemlerde Glass için bir Twitter uygulamasının yayınlanıp yayınlanmayacağı halen merak konusu olmaya devam ediyor.

http://news.cnet.com/8301-1023_3-57582003-93/twitter-may-already-have-an-app-for-google-glass/