WhatsApp'a mesaj planlama özelliği geliyor

WhatsApp, kullanıcıların mesajların belirli bir saat ve tarihte gönderilmesini planlamalarına olanak tanıyacak bir özellik geliştiriyor. İlk bakışta önemsiz gibi görünse de, WhatsApp kullanıcılarının bu özelliği uzun zamandır beklediğini belirtmek gerekiyor.

WhatsApp'ın, kullanıcıların önceden mesaj yazıp belirli bir tarih ve saatte otomatik olarak gönderilmesini sağlayacak Zamanlanmış Mesajlar özelliği üzerinde çalıştığı bildiriliyor. İster doğum günü tebrik mesajı, ister önemli bir hatırlatma ya da zaman kısıtlı bir güncelleme olsun, bu özellik mesajın alıcıya tam doğru anda ulaşmasını sağlamayı amaçlıyor. Kullanıcılar, gönderilmeden önce zamanlanmış mesajı düzenleme veya silme seçeneğine de sahip olacak.

WhatsApp zamanlı mesaj gönderme seçeneği ilk iOS kullanıcılarına sunulabilir

WhatsApp mesaj planlama özelliği ilk olarak iOS 26.7.10.72 beta güncellemesinde görüldü. Bu, iPhone kullanıcılarının yakında bu özelliği beta sürümünde görebileceğini, testler tamamlandıktan sonra da daha fazla kullanıcının hesabında aktif olacağını gösteriyor. Peki, WhatsApp zamanlı mesajlar özelliği nasıl çalışacak?

WhatsApp'ta ileri tarihli mesaj gönderme nasıl olacak?

Bir mesajı zamanladıktan sonra, seçilen tarih ve saat gelene kadar kuyrukta kalacak. Zamanlanmış mesajlar, sohbet bilgisi ekranının ayrı bir bölümünde çıkacak, böylece kullanıcılar kaç mesaj zamanladıklarını görebilecek, planlı mesajları istedikleri zaman yönetme imkanına sahip olacak.

Bir mesaj planlandıktan sonra, kullanıcılar gönderilmeden önce istedikleri zaman düzenleyebilecek veya silebilecek. Silindiğinde, iptal işlemine dair karşı taraf herhangi bir bildirim gitmeyecek.

WhatsApp’ta planlı mesaj gönderme, hem bireysel hem de grup sohbetlerinde çalışacak. Bu özellik, kullanıcıların doğum günü dileklerini, iş bildirimlerini, hatırlatıcıları veya diğer zaman duyarlı mesajları önceden planlamalarına olanak tanıyacak.

Şu anda, WhatsApp mesajlarını planlamak isteyen iPhone kullanıcıları, Apple'ın Kestirmeler uygulaması gibi geçici çözümleri kullanıyor. Android’de ise üçüncü taraf otomasyon uygulamaları kullanılıyor ancak bunlar genellikle daha çok fazla izin veya resmi olmayan entegrasyonlar gerektirdiğinden gizlilik ve güvenlik endişelerini artırıyor. WhatsApp'ta yerleşik mesaj planlama seçeneği, bu sorunları ortadan kaldıracak ve tüm kullanıcılar için daha güvenli ve kullanışlı bir deneyim sağlayacak.

