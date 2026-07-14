X algoritmasını değiştirdi: Akış artık daha “dostane” olacak

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Sosyal medya platformu X, kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen yeni algoritma güncellemesini duyurdu. Yapılan değişiklikle birlikte kullanıcıların karşılıklı olarak takip ettiği kişilerin paylaşımları ve özellikle yanıtları daha görünür hale getirilecek. Şirket, bu adımla tartışma ortamını yumuşatmayı ve platformda topluluk hissini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Takip edilen hesaplar öne çıkacak

X Ürün Başkanı Nikita Bier, yapılan güncellemenin algoritmadaki önemli bir eksikliği giderdiğini belirtti. Bier'e göre algoritma, kullanıcıların karşılıklı takip ettiği kişilerden gelen içerikleri yeterince öne çıkarmıyordu. Bu durum ise özellikle yanıtlar bölümünde kullanıcıların tanımadığı hesaplarla daha sık karşılaşmasına ve etkileşim alanının daha sert bir tartışma ortamına dönüşmesine neden oluyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte, kullanıcıların takip edip aynı zamanda kendilerini de takip eden hesaplardan gelen içeriklerin görünürlüğü artırılacak. Böylece arkadaşlar ve tanıdık hesapların etkileşimlerde daha fazla yer alması hedefleniyor.

Güncellemenin bir diğer etkisi ise topluluk oluşumlarında görülecek. Bier, ortak ilgi alanları etrafında kümelenen toplulukların daha kolay oluşmasın sağlanacağını ifade etti. Şirket, bu yönde uzun süredir kullanıcı talepleri aldığını da vurguladı.

İçerik üreticilerine yönelik yatırımlar sürüyor

Bu algoritma güncellemesi X'in son dönemde içerik üreticilerini platformda daha aktif tutmaya yönelik attığı adımların devamı niteliğinde. Şirket, yılın başlarında hesapların gelir elde etme sistemini değiştirerek özgün içerik üreten kullanıcıları teşvik etmeye başlamış, yalnızca içerik derleyen hesapların avantajını azaltmıştı.

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Bunun yanında X, bu ayın başında platform içinde video düzenlemeyi kolaylaştıran yeni bir video düzenleme aracı da kullanıma sunmuştu. Öte yandan X’in algoritma hamlesi, Meta'nın Threads platformunda gerçekleştirdiği topluluk odaklı algoritma değişikliklerinin ardından geldi. Threads, geçen ay kullanıcılara ana akışlarında hangi içeriklerin öne çıkacağını kişisel olarak belirleme imkanı sunan "Your Algo" özelliğini duyurmuştu.

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X algoritmasını değiştirdi: Akış artık daha “dostane” olacak

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