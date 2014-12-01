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Google Glass'ın yeni versiyonunda Intel işlemcisi kullanılabilir

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Glass'ın yeni versiyonunda Intel işlemcisi kullanılabilir

2012 yılında ilk kez kameralar karşısına çıkan ve yüzyılın en önemli icatları arasında gösterilen Google Glass halen yaygın satışa sunulmuş veya tüketiciler tarafından benimsenmiş değil. Bu bakımdan gözlüğün geleceği sorgulanmaya başladı. Bununla birlikte Google'ın ikinci versiyon için hazırlık yaptığı iddiaları gündeme geliyor. 

Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Google Glass'ın ikinci versiyonunda Intel imzasını taşıyan bir yongasetine yer verilebilir. Google Glass'ın hali hazırdaki versiyonunda ARM tabanlı TI OMAP işlemcisi kullanılmaktaydı. 

Intel son dönemde giyilebilir cihaz pazarına yönelik önemli hamleler yapıyor. Kısa süre önce çok küçük bir yapıdaki x86 işlemcisi Quark ve bu işlemciyi taşıyan SD karttan biraz daha büyük boyuttaki Edison adlı geliştirici kartını lanse etmişti. Intel Edison ile performans ve güç tüketimi konusunda en azından giyilebilir cihaz pazarında ARM'a üstün gelmeyi istiyor.  

Anlaşılan Edison kartı Google'ın da ilgisini çekmiş olacak ki gelecek yıl için planlanan Google Glass versiyonunda Intel ile yola devam etmeye karar vermiş. Firmalardan konu ile ilgili resmi bir teyit gelmedi ancak böyle bir hamle Intel'in giyilebilir cihaz pazarındaki etkinliğini artırabilir.  

http://venturebeat.com/2014/12/01/intel-chips-may-be-in-the-next-google-glass/ Yorum Yaz
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DeepMind 4 yıl
Cok onemli bir adim olmus.Intel ile guclerini birlestirip Google Glass i sektore entegre edebilirler.

Gelecek yenilikler arasinda sadece islemci yok.Bataryayida kucultup kulak arkasindaki fazlaligi kaldirmayi planliyorlar.Kamerada ve pilde onemli gelismeler olucak.GoPro nun yerini tutar bence.Birde su altinda calisabilirse tadindan yenmez.Tabi ki fiyati 1500 dolar olmayacak.Gecen proje yetkililerinden Astro Teller glassin fiyati cok yuksek biraz daha dusuk olmali demisti.500 Dolar gibi bir fiyat belirtmisti.
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darkaura 4 yıl
tekrarliyorum, cogunuz olaylara cok dar pencereden bakiyor. bugunun sartlarinin ve kullaniminin otesini dusunemiyorsunuz. neden turkiyeden bir steve jobs, bir google cikmadigi belli.

5inci dakkadan sonrasini izleyin.

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tamtamam 4 yıl
czechav bunu videolarında kullanıyor.bende bi arkadaştan duydum tabii :)
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Cem 4 yıl
Google glass olmadı, fiyat pahalı yok zart yok zurt... yahu bu alanda ürün çıkaran tek firma sayılır, daha başlangıç bu. İlk cep telefonları çıktığında hiçbir özelliği yoktu cebe bile sığmıyordu, zaten cep telefonuda değildi kendisi mobile phone diye geçer. Dünya paraydı ve de. Noldu, nereye geldi hepsi ortada. Azıcık sabır gerek, şuan saatlere başladık bir kaç yıla herkesin kolunda olur. Aynı şekilde gözlüklerde gelişir, hatta dereceli olanlar bile çıkar.
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*siteci* 4 yıl
Google Glass gelecekteki her yerimizi saracak giyilebilir akıllı cihazlar için şimdiden altyapı oluşturuyor. Şu anki haliyle çok kullanışlı olmaması ve fiyatının yüksek olması henüz tam anlamıyla son kullanıcıya ulaşmaya çalışmadıklarını gösteriyor.
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pesmanyax 4 yıl
Bunu kafasına takıp gezecek enayi var mı
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darkaura 4 yıl
olaylara cok dar, gundelik gozden bakiyorsunuz. google glass gunumus teknolojisiyle biraz zorlama bir urun. burda amac tuketiciye son urun sunmak degil, yakin gelecekde cikacak giyilebilir teknolojilere simdiden yatirim yapmak, gerekli donanimsal ve yazilimsal altyapiyi simdiden olusturmaya baslamak. googlein gene stratejisi bu. gelecek vaad eden her teknolojiye erkenden yatirim yapip yer edinmek. microsoftun mobil teknolojilerde yaptigi gibi, yeni bir teknoloji ilk adimlarini atarken seyrederseniz, sonradan piyasaya girmeye calistiginizda artik cok gec olabilir. su an microsoft intel olanca guclerine ve harcadiklari milyarlarca dolara ragmen mobil sektore istedikleri gibi giremiyorlar.
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V4LKyR 4 yıl
Google, Glass konusunda biraz artislik yaptı, 1500$ gibi bir fiyata çıkardı ürününü. Haliyle kimse sallamadı.
Çok fazla uçmayacaksın, artislik yapmayacaksın, tamam mı evlat.
Koy bakalım 149$'a. Ekmek peynir gibi satılıyor mu satılmıyor mu. (Zaten maliyeti ne ki)
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Neyinkafasi 4 yıl V4LKyR
V4LKyR

Google, Glass konusunda biraz artislik yaptı, 1500$ gibi bir fiyata çıkardı ürününü. Haliyle kimse sallamadı.

Çok fazla uçmayacaksın, artislik yapmayacaksın, tamam mı evlat.

Koy bakalım 149$'a. Ekmek peynir gibi satılıyor mu satılmıyor mu. (Zaten maliyeti ne ki)

Google'ın Glass ı satma gibi bir derdi yokki.Geliştiriciler için bu gözlük.Satılmaya yönelik bir ürün değil.



Ayrıca herkes alınmaz demiş adamlar kimseye ürün satmaya çalışmıyorki, Tak hava at diye hiç yapılmadı , Uygulama geliştir fonksiyonel yap cihazı diye var şuan için bu cihaz.
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kule_genclik 4 yıl
google glass etkin olmadi ki pazarda ikincisi etkin olsun ve dolayinda intel etkin olsun.
gecen haberde tanitim yerlerini kapattiklari yaziyordu. ikincisi gelmez bence 1500$ etiket az degil.
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burrnn 4 yıl kule_genclik
kule_genclik

google glass etkin olmadi ki pazarda ikincisi etkin olsun ve dolayinda intel etkin olsun.
gecen haberde tanitim yerlerini kapattiklari yaziyordu. ikincisi gelmez bence 1500$ etiket az degil.

glass'a etkin değil demek için henüz çok erken. cihaz sadece geliştiriciler için piyasaya çıktı, o da kısıtlı miktarlarda. son kullanıcı bekleyecek daha.
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