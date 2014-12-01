Google Glass'ın yeni versiyonunda Intel işlemcisi kullanılabilir





2012 yılında ilk kez kameralar karşısına çıkan ve yüzyılın en önemli icatları arasında gösterilen Google Glass halen yaygın satışa sunulmuş veya tüketiciler tarafından benimsenmiş değil. Bu bakımdan gözlüğün geleceği sorgulanmaya başladı. Bununla birlikte Google'ın ikinci versiyon için hazırlık yaptığı iddiaları gündeme geliyor.





Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Google Glass'ın ikinci versiyonunda Intel imzasını taşıyan bir yongasetine yer verilebilir. Google Glass'ın hali hazırdaki versiyonunda ARM tabanlı TI OMAP işlemcisi kullanılmaktaydı.





Intel son dönemde giyilebilir cihaz pazarına yönelik önemli hamleler yapıyor. Kısa süre önce çok küçük bir yapıdaki x86 işlemcisi Quark ve bu işlemciyi taşıyan SD karttan biraz daha büyük boyuttaki Edison adlı geliştirici kartını lanse etmişti. Intel Edison ile performans ve güç tüketimi konusunda en azından giyilebilir cihaz pazarında ARM'a üstün gelmeyi istiyor.





Anlaşılan Edison kartı Google'ın da ilgisini çekmiş olacak ki gelecek yıl için planlanan Google Glass versiyonunda Intel ile yola devam etmeye karar vermiş. Firmalardan konu ile ilgili resmi bir teyit gelmedi ancak böyle bir hamle Intel'in giyilebilir cihaz pazarındaki etkinliğini artırabilir.

http://venturebeat.com/2014/12/01/intel-chips-may-be-in-the-next-google-glass/