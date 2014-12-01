Google Glass'ın yeni versiyonunda Intel işlemcisi kullanılabilir

Haber Editörü
2012 yılında ilk kez kameralar karşısına çıkan ve yüzyılın en önemli icatları arasında gösterilen Google Glass halen yaygın satışa sunulmuş veya tüketiciler tarafından benimsenmiş değil. Bu bakımdan gözlüğün geleceği sorgulanmaya başladı. Bununla birlikte Google'ın ikinci versiyon için hazırlık yaptığı iddiaları gündeme geliyor.
Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Google Glass'ın ikinci versiyonunda Intel imzasını taşıyan bir yongasetine yer verilebilir. Google Glass'ın hali hazırdaki versiyonunda ARM tabanlı TI OMAP işlemcisi kullanılmaktaydı.
Intel son dönemde giyilebilir cihaz pazarına yönelik önemli hamleler yapıyor. Kısa süre önce çok küçük bir yapıdaki x86 işlemcisi Quark ve bu işlemciyi taşıyan SD karttan biraz daha büyük boyuttaki Edison adlı geliştirici kartını lanse etmişti. Intel Edison ile performans ve güç tüketimi konusunda en azından giyilebilir cihaz pazarında ARM'a üstün gelmeyi istiyor.
Anlaşılan Edison kartı Google'ın da ilgisini çekmiş olacak ki gelecek yıl için planlanan Google Glass versiyonunda Intel ile yola devam etmeye karar vermiş. Firmalardan konu ile ilgili resmi bir teyit gelmedi ancak böyle bir hamle Intel'in giyilebilir cihaz pazarındaki etkinliğini artırabilir.
http://venturebeat.com/2014/12/01/intel-chips-may-be-in-the-next-google-glass/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gelecek yenilikler arasinda sadece islemci yok.Bataryayida kucultup kulak arkasindaki fazlaligi kaldirmayi planliyorlar.Kamerada ve pilde onemli gelismeler olucak.GoPro nun yerini tutar bence.Birde su altinda calisabilirse tadindan yenmez.Tabi ki fiyati 1500 dolar olmayacak.Gecen proje yetkililerinden Astro Teller glassin fiyati cok yuksek biraz daha dusuk olmali demisti.500 Dolar gibi bir fiyat belirtmisti.
5inci dakkadan sonrasini izleyin.
Çok fazla uçmayacaksın, artislik yapmayacaksın, tamam mı evlat.
Koy bakalım 149$'a. Ekmek peynir gibi satılıyor mu satılmıyor mu. (Zaten maliyeti ne ki)
Google'ın Glass ı satma gibi bir derdi yokki.Geliştiriciler için bu gözlük.Satılmaya yönelik bir ürün değil.
Ayrıca herkes alınmaz demiş adamlar kimseye ürün satmaya çalışmıyorki, Tak hava at diye hiç yapılmadı , Uygulama geliştir fonksiyonel yap cihazı diye var şuan için bu cihaz.
gecen haberde tanitim yerlerini kapattiklari yaziyordu. ikincisi gelmez bence 1500$ etiket az degil.
glass'a etkin değil demek için henüz çok erken. cihaz sadece geliştiriciler için piyasaya çıktı, o da kısıtlı miktarlarda. son kullanıcı bekleyecek daha.