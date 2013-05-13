Google; Gmail, Drive ve Google+ Fotoğraflar için 15GB ortak alan sunmaya başladı





İnternet ortamında 1GB gibi rakamlarla başlayan bulut depolama altyapıları, artan kullanım nedeniyle kotayı da artırmaya başladı. Google Docs hizmetini daha sonra Google Drive olarak değiştiren ve 5GB depolama alanı sunan Google, Gmail hizmeti için de 10GB depolama alanı belirlemişti.





Hali hazırda Google Drive ve Google+ fotoğrafları için 5GB ortak alan sunulmaktaydı. Google yeni bir düzenleme ile Gmail, Drive ve Google+ Fotoğraflar için 15GB ortak depolama alanı sunmaya başladı.





Google ayrıca Google Drive depolama sayfasında güncelleme yaparak, ne kadar alan kullanıldığını ve satın alma seçeneklerinin neler sunduğunu da biraz daha anlaşılır bir hale getirdi.





Google yeni değişiklikleri önümüzdeki günlerde yayınlamaya başlayacak. Ayrıca Google Apps müşterileri için bu kota 30GB olacak.

http://googledrive.blogspot.com/2013/05/bringing-it-all-together-15-gb-now.html