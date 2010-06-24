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Google: Günde 160,000 Android'li akıllı telefon satılıyor

8 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Droid X'in tanıtım etkinliğinde konuşmacılar arasında yer alan Google'ın Mühendislikten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Andy Rubin'den Android'in son dönemdeki popülerliğini gözler önüne koyan satış sayıları üzerine önemli bir açıklama geldi; günde 160,000 ya da başka bir deyişle ayda 4.8 milyon Android'li telefon satılıyor.

Şubat ayında aralarında HTC, Motorola gibi önemli firmaların bulunduğu üreticilerin günde 60,000 Android'li telefon sattıkları Google'ın tepe yöneticisi Eric Schmidt tarafından açıklanmış, geçtiğimiz ay da Google, I/O geliştiriciler konferansında günde 100,000 adet Android'li telefon satıldığını resmi olarak duyurmuştu.

Şubat-Mayıs döneminde satışlardan yaşanan artışın değerinin neredeyse geride kalan yaklaşık 1,5 aylık dönemde korunması, Android'in yayılma ivmesini gittikçe arttırdığını gözler önüne koyuyor. Bakalım Android'in bu çıkışına Apple, iPhone 4 ile; RIM ise yeni model Blackberry'ler ile cevap verebilecek mi ?


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yc#1 8 yıl
@ Denorath
HTC, Samsung ve GM'ın Androidli modelleri ülkemizde bulunuyor.
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gorlinux 8 yıl
belki hepsi yok ama yinede bayağı model var hem neden olmasınki
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Emre Kocakaya 8 yıl
Özellikle androidli telefon üreticileri HTC,Motorola,Samsung vs,androidin bedava olmasından dolayı sattıkları telefonlar daha ucuz oluyor,tabi sadece bu değil android ayrıca çok başarılı bir işletim sistemidir.
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sahafiec 8 yıl
...
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sekerserseri 8 yıl
reklam kokuyor yine ortalık kıskanmayın kardesim iphone u
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Denorath 8 yıl
Şu robot logosuda çok komik:) Türkiye'de varmı bu androidli tellerden acaba?
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kirmizibulten 8 yıl
asslanim android.yuru be kim tutar seni
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