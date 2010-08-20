Google, HTC ve Verizon el ele; Chrome Tablet Kasım'da mı geliyor ?

Android'le yakaladığı başarıyla mobil dünyanın önemli firmalarını geride bırakmayı başaran Google'dan yeni bir süpriz mi geliyor ? Download Squad'ın iddialarına göre Google, Chrome OS işletim sistemiyle donatılmış tablet cihazını Şükran Günü'nden hemen sonra yani Siyah Cuma olarak da bilinen 26 Kasım'da satışa sunacak.

Sitenin iddialarına göre Chrome Tablet'in üretimi, Nexus One'da olduğu gibi, Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC tarafından yapılacak ve Google, tablet kullanıcılarının her yerden daha uygun fiyatlı internet erişimi için Amerika'nın en büyük operatörü Verizon ile çalışacak. Tablet piyasasını ivmelendiren Apple'ın da iPad'in veri paketleri için AT&T ile çalıştığı göz önüne alındığında, son iddiaların doğru çıkması halinde; Chrome Tablet, Google ile Apple'ı karşı karşıya getirmesinin yanı sıra AT&T ile Verizon arasındaki yarışa da yeni bir soluk getirecek.

Download Squad, Chrome Tablet'in sahip olması muhtemel özelliklerini de şöyle sıralıyor;

NVidia Tegra 2 platformu

1280x720 piksellik, çoklu dokunmaya duyarlı ekran

2GB RAM

En az 32GB'lık SSD depolama birimi

Wi-Fi/ Bluetooth ve 3G

GPS

İnternet Kamerası

Çoklu kart okuyucusu

Mayıs ayı içersinde, Verizon'un tepe yöneticisi verdiği bir demeçte tabletler üzerinde çalıştıklarını ve bu konuda kullanıcılara en iyi deneyimi sunabilmek için Google'ın sahip olduğu bütün bilgilerden faydalandıklarını açıklamıştı.