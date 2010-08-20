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Google, HTC ve Verizon el ele; Chrome Tablet Kasım'da mı geliyor ?

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Android'le yakaladığı başarıyla mobil dünyanın önemli firmalarını geride bırakmayı başaran Google'dan yeni bir süpriz mi geliyor ? Download Squad'ın iddialarına göre Google, Chrome OS işletim sistemiyle donatılmış tablet cihazını Şükran Günü'nden hemen sonra yani Siyah Cuma olarak da bilinen 26 Kasım'da satışa sunacak.

Sitenin iddialarına göre Chrome Tablet'in üretimi, Nexus One'da olduğu gibi, Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC tarafından yapılacak ve Google, tablet kullanıcılarının her yerden daha uygun fiyatlı internet erişimi için Amerika'nın en büyük operatörü Verizon ile çalışacak. Tablet piyasasını ivmelendiren Apple'ın da iPad'in veri paketleri için AT&T ile çalıştığı göz önüne alındığında, son iddiaların doğru çıkması halinde; Chrome Tablet, Google ile Apple'ı karşı karşıya getirmesinin yanı sıra AT&T ile Verizon arasındaki yarışa da yeni bir soluk getirecek.

Download Squad, Chrome Tablet'in sahip olması muhtemel özelliklerini de şöyle sıralıyor;

  • NVidia Tegra 2 platformu
  • 1280x720 piksellik, çoklu dokunmaya duyarlı ekran
  • 2GB RAM
  • En az 32GB'lık SSD depolama birimi
  • Wi-Fi/ Bluetooth ve 3G
  • GPS
  • İnternet Kamerası
  • Çoklu kart okuyucusu

Mayıs ayı içersinde, Verizon'un tepe yöneticisi verdiği bir demeçte tabletler üzerinde çalıştıklarını ve bu konuda kullanıcılara en iyi deneyimi sunabilmek için Google'ın sahip olduğu bütün bilgilerden faydalandıklarını açıklamıştı.


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DH Misafiri 8 yıl
HTC bu işin içinde olduğu sürece ipad' den eksik kalacak bir özelliğin olacağını düşünmüyorum!
fiyat düzeyi ipad'a çok yakın bir düzeyde olabilir.!
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zouzouni 8 yıl
Fiyatını merak ediyorum.
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Ussuz 8 yıl
Özellikleri çok iyi.Bakalım fiyat ne olucak...
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-NATAL- 8 yıl
Bence biraz tuzlu olur...
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