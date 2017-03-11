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Google, Hangouts'u iş dünyasının lideri yapmayı hedefliyor

Hangouts'u iş dünyasına hitap etmesi için yeniden şekillendirmeyi hedefleyen Google, uygulamaya yeni özellikler ekledi ve bu amacı doğrultusunda ilk büyük adımları attı.
2 yıl
2,3b
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Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Google, Hangouts'u iş dünyasının lideri yapmayı hedefliyor
 

Google, kullanıma sunulduğu ilk zamanlarda pek başarılı olamayan Hangouts’u bırakmak yerine farklı sektörlere yöneltmek istiyor. Bu amaç doğrultusunda Google, Hangouts’a farklı özellikler ekledi ve uygulamayı ikiye ayırdı.

Hangouts’u iş sektöründe, şirket içi yazışmalarda kullanılan bir uygulamayı yapmayı planlayan Google, Hangout Meet’i resmi olarak tanıttı. Bu ay başında tanıtılan ancak hakkında fazla bilgi verilmeyen Hangouts Meet, Google’ın paylaştığı blog yazısıyla tam anlamıyla resmiyet kazanmış oldu. Uygulama, G Suite Enterprise müşterisi olan şirketlerde ve kuruluşlarda telefon numarası üzerinden görüntülü olarak konuşulabilmesini sağlıyor. Bu özellik Wi-Fi bağlantısının bulunmadığı durumlarda da Hangouts Meet'in kullanılabilmesine olanak sunuyor. 30 kişiye kadar görüntülü konuşma hizmeti sunabilen Hangouts Meet, Google’ın blog yazısına göre son derece basit ve hızlı.

Hangouts’un kurumsal kullanımına katkı sağlayacak ikinci uygulama da Hangouts Chat. Hangouts Meet ile birlikte kullanılması adına geliştirilmiş Hangouts Chat, @meet isimli asistanı ve Google Docs, Google Calender gibi Google hizmetleriyle çalışma ortamlarında iletişimi sağlama konusunda oldukça etkili.

Hangouts’un ikiye bölünmüş ve farklı bir alana yönelmiş olması Google’ın yeni planlarının olduğunun habercisi. Hangouts ile boşalan noktayı Google’ın hangi uygulamasının dolduracağını yakın bir tarihte öğrenmemiz muhtemel.



https://www.engadget.com/2017/03/09/google-is-ready-to-take-over-your-office-chat-with-hangouts/ Yorum Yaz
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ERIKCI 2 yıl en beğenilen
boşversin,olmuyor. o gönüllerin lideri olsun :]
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maximus8282 2 yıl
Google Allo çıktı işte yerini dolduracak uygulama bu.
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Microsoft office communicator dan sonra Lync, Skype Business ile o devri kapattı. Hangouts bu konuda ne yaparsa yapsın Microsoft'tan devralamaz gibi duruyor.
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axaxa 2 yıl
tabi tabi ...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
tutmadı tutamadı !
bu saatten sonra tutması için 1mb ın altında ve tüm özellikleri eksiksiz ve 512mb lık sistemde seri bir şekilde çalışan bir uygulama iyi bir yere gelir !
çünkü bu piyasa bu kadar daraldı !
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gxhero 2 yıl
Arkadaş iş başvurusu yapıyorum cv istiyor linkedin hesabımı yolluyorum face hesabımı yolluyorum whatsapp discord hangouts dan bana ulaşabilirsin diyorum yok illa cv olacak tel olacak diyorlar ve iş ilanı verdikleri yer instagram bu elemanların bu perhiz bu ne lahana turşusu anlamıyorum cidden...
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the fall of max payne 2 yıl
Eminim olur hiçbir şüphem yok zaten
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BekirHan 2 yıl
Lync varken Hangouts ta ne oluyormuş? Bir kere isim iş dünyasına ters.
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ERIKCI 2 yıl en beğenilen
boşversin,olmuyor. o gönüllerin lideri olsun :]
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