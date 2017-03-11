Google, Hangouts'u iş dünyasının lideri yapmayı hedefliyor

Google, kullanıma sunulduğu ilk zamanlarda pek başarılı olamayan Hangouts’u bırakmak yerine farklı sektörlere yöneltmek istiyor. Bu amaç doğrultusunda Google, Hangouts’a farklı özellikler ekledi ve uygulamayı ikiye ayırdı.

Hangouts’u iş sektöründe, şirket içi yazışmalarda kullanılan bir uygulamayı yapmayı planlayan Google, Hangout Meet’i resmi olarak tanıttı. Bu ay başında tanıtılan ancak hakkında fazla bilgi verilmeyen Hangouts Meet, Google’ın paylaştığı blog yazısıyla tam anlamıyla resmiyet kazanmış oldu. Uygulama, G Suite Enterprise müşterisi olan şirketlerde ve kuruluşlarda telefon numarası üzerinden görüntülü olarak konuşulabilmesini sağlıyor. Bu özellik Wi-Fi bağlantısının bulunmadığı durumlarda da Hangouts Meet'in kullanılabilmesine olanak sunuyor. 30 kişiye kadar görüntülü konuşma hizmeti sunabilen Hangouts Meet, Google’ın blog yazısına göre son derece basit ve hızlı.

Hangouts’un kurumsal kullanımına katkı sağlayacak ikinci uygulama da Hangouts Chat. Hangouts Meet ile birlikte kullanılması adına geliştirilmiş Hangouts Chat, @meet isimli asistanı ve Google Docs, Google Calender gibi Google hizmetleriyle çalışma ortamlarında iletişimi sağlama konusunda oldukça etkili.

Hangouts’un ikiye bölünmüş ve farklı bir alana yönelmiş olması Google’ın yeni planlarının olduğunun habercisi. Hangouts ile boşalan noktayı Google’ın hangi uygulamasının dolduracağını yakın bir tarihte öğrenmemiz muhtemel.

https://www.engadget.com/2017/03/09/google-is-ready-to-take-over-your-office-chat-with-hangouts/