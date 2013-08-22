Google, Helpouts isimli yeni servisinin testlerine başladı

İnternetin hemen her alanında faaliyet gösteren Google, kişilere yardım amacıyla hazırladığı Helpouts isimli yeni servisinin testlerine başladığını duyurdu.

Temel olarak konusunda uzman kişilerin, yardıma ihtiyaç duyan diğer kişilere bilgi vermesi ya da yol göstermesi amacıyla hazırlanan Helpouts, Google+ Hangouts temelinde video görüşme üzerinden çalışacak. Şimdilik deneme testleri yapıldığı belirtilen yeni servis, Ev ve Bahçe, Bilgisayar ve Elektronik, Sağlık ve Danışmanlık, Beslenme ve Spor, Moda ve Güzellik, Sanat ve Müzik, Yemek ve Eğitim gibi farklı kategorilere ayrılarak hizmet verecek ve bilgi sağlayan kişiler dakika ya da seans başına %20'lik Google kesintisi sonrası gelir elde edebilecekler. Farklı sektörlerde çalışan kişileri servis bünyesine davet ettiği belirtilen Google, her türlü ödeme işlemlerini de kendisi üstlenecek.

Oldukça faydalı bir amaç için hazırlanan Helpouts servisinin tam olarak ne zaman kullanıma geçeceği ise şimdilik açıklanmış değil.