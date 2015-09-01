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Google Life Sciences ve Sanofi'den "diyabet" hastalarına özel ortaklık

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Life Sciences ve Sanofi'den

Google Alphabet içerisinde yer alan şirketlerden Google Life Sciences ve Fransız ilaç şirketi Sanofi, diyabet (şeker) hastalarına özel bir ortaklık içerisine girdi.
Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan diyabet için uzun zamandır Google X laboratuvarında Brian Otis ve Babak Parvis önderliğinde özel bir akıllı lens geliştiriliyor. Bünyesinde yer alan kablosuz çip ve minyatür glikoz sensörü ile insanların göz yaşı üzerinden glikoz (Meyve şekeri veya kan şekeri olarak bilinen 6 karbonlu bir monosakkarittir ve vücut için temel enerji kaynağıdır) ölçümü yapabilen bu lens, diyabet hastalığını daha iyi şekilde yönetilmesini sağlamak adına hazırlanıyor ve glikoz seviyesinin belirlenen düzeyin üstüne çıkmasıyla ışık (LED) tabanlı uyarı verebiliyor.
Google Life Sciences ve Sanofi'nin ortaklığı da detayları burada yer alan Tip 1 ve Tip 2 diyabet hastaları için yeni teknolojiler ve araçlar oluşturulmasına dayanıyor. Kişilerin diyabet kontrolünü kendi başına yapabilmesine odaklanan ortaklık, Sanofi'nin diyabet tedavisi noktasındaki uzmanlığı ile Google'ın analitik uzmanlığı, düşük güçlü yonga tasarım deneyimi ve minyatür elektronik imkanlarını bir araya getiriyor. Geliştirilen yeni teknolojilerin benzerlerinin aksine gerçek zamanlı veriler sunacağı, bu sayede de kişilerin hayat kalitelerini arttırmak adına diyabet ile çok daha kolay ve etkili bir şekilde mücadele edebileceği belirtiliyor.
İki şirket tarafından gerçekleştirilen bu önemli ortaklığın kısa vadeli olmadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Google Life Sciences ve Sanofi'den
 

http://www.prnewswire.com/news-releases/sanofi-to-collaborate-with-google-life-sciences-to-improve-diabetes-health-outcomes-300135001.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mesudum 3 yıl
Normal şeker seviyesi 70-110 arası yaklaşık olarak.
Normal diyabetli birisinin seviyesi bunun altına pek düşmez.
Gizli şekeri olan birisinin de şekeri tokluk halinde 140 seviyesine çıkar.
Şimdi;
diyabetli birinin gözünde devamlı ışık mı yanacak?
:)
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DH Misafiri 3 yıl
İnşallah sadece bu gibi teknolojilerle değilde diabeti tamamen iyileştiren ilaçlar iğneler bulurlar
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kadirirdem 3 yıl
bu tarz hastalıklara teknolojinin yardımı gerçekten sevindirici güzel gelişme....
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@rd@ 3 yıl
Teknolojik gelişmelerin bu tarz tehlikeli ve hassasiyet gerektiren hastalıklara direk etki etmesi gerçekten sevindirici. Heyecanla bekliyoruz.
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THUGGER 3 yıl
Cok iyi haber
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