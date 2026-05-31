    Google'ın yapay zekâlı arama hamlesi ters tepti: Kullanıcılar DuckDuckGo'ya göçüyor

    Google'ın yeni yapay zekâ odaklı arama deneyimi herkes tarafından olumlu karşılanmadı. Yapay zekâsız arama seçeneği sunan DuckDuckGo'nun kullanıcı sayısı hızla yükseliyor.

    Arama motorunu giderek daha fazla AI odaklı hâle getiren Google, geçtiğimiz günlerde önemli bir yenilik daha yaptı ve "AI arama" olarak tanımlandırdığı yeni özelliği arama motoruna ekledi. Aramanın bundan sonra daha sohbet şeklinde olacağını söyleyen şirket, kullanıcıların sadece anahtar kelimeler değil, görsel ve dosya gibi destekleyici materyaller de sunarak arama yapabileceği bu özelliğin kullanıcılar için ilgi çekici olacağını umuyordu. Ancak görünen o ki en azından bir kesim kullanıcı için bu değişim tam tersi bir etki yaratmış.

    Bazı internet kullanıcıları, yapay zekânın arama deneyimine bu kadar agresif şekilde entegre edilmesine tepki göstererek alternatif arama motorlarına yönelmeye başlamış durumda. Bu durumun en büyük kazananlarından biri ise uzun yıllardır gizlilik odaklı yaklaşımıyla öne çıkan DuckDuckGo oldu. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre Google'ın geçtiğimiz hafta duyurduğu kapsamlı arama güncellemesinin ardından DuckDuckGo uygulamasının indirilme sayılarında dikkat çekici bir artış yaşandı. Şirket, 20-25 Mayıs tarihleri arasında ABD'deki uygulama kurulumlarının önceki haftaya kıyasla yüzde 18 arttığını açıkladı. Bu büyüme altı gün boyunca kesintisiz şekilde devam ederken, 25 Mayıs'ta artış oranı yüzde 30,5 seviyesine kadar çıktı.

    Özellikle iPhone kullanıcıları arasında bu yükselişin daha da belirgin olduğu görülüyor. DuckDuckGo'nun paylaştığı verilere göre iOS tarafında haftalık büyüme ortalaması yüzde 33'e ulaşırken, bazı günlerde bu oran neredeyse yüzde 70'e kadar yükseldi. Uygulama analiz şirketi Apptopia tarafından paylaşılan veriler de bu eğilimi doğruluyor. Apptopia'ya göre aynı dönemde DuckDuckGo'nun günlük indirme sayıları ABD'de yüzde 29, küresel ölçekte ise yüzde 12 arttı.

    DuckDuckGo Yapay Zekâsız Aramayı Giderek Daha Fazla Ön Plana Çıkarıyor

    DuckDuckGo CEO'su Gabriel Weinberg'e göre Google, kullanıcılara yapay zekâyı kullanmama seçeneği sunmadan yeni özellikleri zorunlu hâle getiriyor. DuckDuckGo ise kullanıcıların ne kadar yapay zekâ kullanacaklarına kendilerinin karar vermesi gerektiğini savunuyor. Bu nedenle şirket son dönemde yapay zekâsız arama deneyimine daha fazla vurgu yapmaya başlamış durumda.

    Nitekim DuckDuckGo'nun tamamen yapay zekâ özelliklerinden arındırılmış özel arama sayfası da son günlerde ciddi bir trafik artışı yaşamış durumda. noai.duckduckgo.com adresi üzerinden erişilebilen bu sürümde yapay zekâ destekli cevaplar ve AI tarafından oluşturulan görseller varsayılan olarak devre dışı bırakılıyor.

    Elbette DuckDuckGo'nun tamamen yapay zeka karşıtı bir politika izlediğini söylemek de doğru olmaz. Şirketin Duck.ai adını verdiği kendi yapay zekâ servisi bulunuyor. Kullanıcılardan hesap açmalarını istemeyen bu hizmet, OpenAI, Anthropic, Meta ve Mistral gibi şirketlerin modellerine erişim sağlıyor. Ancak DuckDuckGo, bu hizmeti sunarken kullanıcı gizliliğini ön planda tuttuğunu vurguluyor. Şirket, kullanıcıların IP adreslerini model sağlayıcılarına iletmediğini, sohbet kayıtlarını 30 gün içerisinde sildiğini ve bu verilerin yapay zekâ eğitimi için kullanılmasına izin vermediğini belirtiyor.

    İlginç olan ise DuckDuckGo kullanıcılarının tamamen yapay zekâdan uzak durmak istememesi. Şirketin iletişim ve politika direktörü Kamyl Bazbaz, hem AI destekli özelliklerin, hem de yapay zekâyı devre dışı bırakmaya yönelik araçların şu anda en popüler hizmetleri arasında yer aldığını dikkat çekiyor. Bu da kullanıcıların aslında yapay zekâya karşı çıkmaktan çok, bu teknolojiyi ne zaman ve nasıl kullanacaklarına kendilerinin karar vermek istediğini gösteriyor.

    Diğer yandan Google cephesi, AI destekli arama deneyiminin kullanıcılar tarafından benimsendiğini savunuyor. Şirketin arama bölümünden sorumlu yöneticilerinin paylaştığı verilere göre AI Mode'un aylık kullanıcı sayısı bir milyarı aşmış durumda ve kullanıcıların bu özellik üzerinden yaptığı sorgular her çeyrekte iki katından fazla büyüyor. Yine de son günlerde yaşanan bu gelişmeler, internet kullanıcılarının yapay zekâya bakışının sanıldığı kadar tek yönlü olmadığını gösteriyor. Teknoloji şirketleri yapay zekâyı ürünlerinin merkezine yerleştirmeye çalışırken, önemli bir kullanıcı kitlesi de daha sade ve geleneksel internet deneyimine geri dönmenin yollarını arıyor. DuckDuckGo'nun son haftalarda elde ettiği büyüme de bunun en somut göstergelerinden biri.

