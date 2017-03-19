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Google Motion Stills, Live Photos’un bir sorununa daha çözüm sunuyor

Google’ın iOS için geliştirdiği Motion Stills, Apple’ın Live Photos özelliğindeki bir hatanın daha giderilmesini sağladı. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
2 yıl
2,2b
1
4
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Google Motion Stills, Live Photos’un bir sorununa daha çözüm sunuyor
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Google tarafından geliştirilen ve Live Photos üzerinden GIF, video paylaşılabilmesini sağlayan Motion Stills, yeni gelen güncellemeyle Apple kullanıcılarının canını sıkan bir Live Photos sorununa daha çözüm getirdi.

Motion Stills güncellemesi sayesinde kullanıcılar, Live Photo özelliğiyle kaydedilen görsellerin ana kare seçimini çekilen video içerisinden yapabilecekler. Bu güncellemeden önce manuel olarak ayarlanamayan ana kare, anlık olayların yakalandığı durumlarda sorunlara neden olabiliyordu.

Çözünürlüğü düşürüyor 

Motion Stills’in bu kullanışlı özelliği maalesef ana karenin çözünürlüğünü olumsuz yönde etkileyebiliyor. Live Photos, ana kare olarak kullanılacak fotoğrafın 12 megapiksel olmasını zorunlu kılıyor ve videonun çözünürlüğünün düşük olmasına ihtimal tanıyordu. Ancak yeni güncellemeyle ana karenin video içerisinden seçiliyor olması, videonun çözünürlüğünün ana kareyi de etkilemesine neden oluyor.

Motion Stills'i şimdi güncelleyebilir ve uygulamanın yeni özelliğini önceden çektiğiniz Live Photos görselleriyle de kullanabilirsiniz.


http://www.theverge.com/2017/3/16/14954814/apple-live-photos-choose-frame-google-motion-stills Yorum Yaz
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thehawk 2 yıl en beğenilen
Ise yarar kismi okuyana kadar ayni bos seyi 3 kere okutuyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla +10
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suslu76 2 yıl thehawk
thehawk

Ise yarar kismi okuyana kadar ayni bos seyi 3 kere okutuyorsunuz.



Evet gercekten oyle, diger haberlerde de boyle oluyor. En azindan farkli bir bicim ve veya renklendirme ile hangi bogelerin birbiri ile ozdes oldugunu anlayabilsek iyi olabilir. Ya da kisa ve oz olsun icerikler
thehawkIse yarar kismi okuyana kadar ayni bos seyi 3 kere okutuyorsunuz.Evet gercekten oyle, diger haberler...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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SEO-Uzmanı 2 yıl
anlaşılması zor, ve anlaşılınca geneli ilgilendirmeyen bir haber !
ama google seo anlamıyla iyi reyting yapıyor ise bu tarz haberlerle
bundan sonra çok sık karşılaşılacak gibi !
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thehawk 2 yıl en beğenilen
Ise yarar kismi okuyana kadar ayni bos seyi 3 kere okutuyorsunuz.
1 Yanıt Yanıtla +10
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suslu76 2 yıl thehawk
thehawk

Ise yarar kismi okuyana kadar ayni bos seyi 3 kere okutuyorsunuz.



Evet gercekten oyle, diger haberlerde de boyle oluyor. En azindan farkli bir bicim ve veya renklendirme ile hangi bogelerin birbiri ile ozdes oldugunu anlayabilsek iyi olabilir. Ya da kisa ve oz olsun icerikler
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SkyTech74 2 yıl
Android e yok mu?
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