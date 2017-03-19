Google Motion Stills, Live Photos’un bir sorununa daha çözüm sunuyor

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Google tarafından geliştirilen ve Live Photos üzerinden GIF, video paylaşılabilmesini sağlayan Motion Stills, yeni gelen güncellemeyle Apple kullanıcılarının canını sıkan bir Live Photos sorununa daha çözüm getirdi.

Motion Stills güncellemesi sayesinde kullanıcılar, Live Photo özelliğiyle kaydedilen görsellerin ana kare seçimini çekilen video içerisinden yapabilecekler. Bu güncellemeden önce manuel olarak ayarlanamayan ana kare, anlık olayların yakalandığı durumlarda sorunlara neden olabiliyordu.

Çözünürlüğü düşürüyor

Motion Stills’in bu kullanışlı özelliği maalesef ana karenin çözünürlüğünü olumsuz yönde etkileyebiliyor. Live Photos, ana kare olarak kullanılacak fotoğrafın 12 megapiksel olmasını zorunlu kılıyor ve videonun çözünürlüğünün düşük olmasına ihtimal tanıyordu. Ancak yeni güncellemeyle ana karenin video içerisinden seçiliyor olması, videonun çözünürlüğünün ana kareyi de etkilemesine neden oluyor.

Motion Stills'i şimdi güncelleyebilir ve uygulamanın yeni özelliğini önceden çektiğiniz Live Photos görselleriyle de kullanabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2017/3/16/14954814/apple-live-photos-choose-frame-google-motion-stills