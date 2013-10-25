Google Nexus 10'a ait olduğu iddia edilen bir basın görseli paylaşıldı





Google'ın yılın ilk Nexus'u sayılabilecek Nexus 7 2013 modelini tanıtmasının ardından Nexus 5 ve Nexus 10 2013 için meraklı bekleyiş de başlamış oldu.





Yılın sonları yaklaşmasına rağmen henüz Google'dan bir ses çıkmazken, tahminler Android 4.4 KitKat sürümü ile birlikte Nexus 5 ve Nexus 10 2013 modellerinin de boy göstereceği yönünde.





Nexus 5 modelinin basın görselleri bilindiği gibi kısa bir süreliğine de olsa Google Play mağzasında kendisini göstermişti. Bu kez Nexus 10 2013 modeline ait olduğu iddia edilen bir basın görseli internete sızdırıldı.





Görselin kimin tarafından sızdırıldığı bilinmezken, tasarım çizgilerine bakıldığında ilk nesil Nexus 10'dan biraz farklı olduğu göze çarpıyor. Daha çok Nexus 7 2013 tasarımına benzeyen modelin üreticisi konusunda da fikir ayrılıkları mevcut. Bazı kaynaklar yeni tablete Asus'un elinin değdiğini belirtiyor. Bazı kaynaklar ise Samsung ile yola devam edileceğini dile getiriyor.





Tahminini Asus'tan yana kullanan kaynaklar Nexus 10 2013 modelinin Transformer Pad Infinity TF701T modelini temel alabileceğini ifade ediyor. Bu modeldeki özellikler ise 10 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlükte IGZO ekran, Tegra 4 işlemci, 2GB RAM, 32GB depolama kapasitesi şeklindeydi.

http://www.phonearena.com/news/Press-render-of-Google-Nexus-10-2013-leaks_id48654