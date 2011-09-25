Google, Nexus One için Android 2.3.6 güncellemesini yayınladı

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Akıllı telefon pazarında birçok Android'li çözüm bulunuyor olmasına rağmen "Nexus" serisi telefonlar, Google imzası taşıdıklarından özellikle de güncelleme konusunda rakiplerine göre bir adım daha öne çıkıyor. Serinin ilk telefonu Nexus One da bu avantajı Android 2.3.6 güncellemesini alarak, tekrardan kullanıyor.
Güncelleme içerisinde çeşitli hata düzeltmeleriyle güvenlik iyileştirmelerini bulunduruyor. Eğer siz de Nexus One sahibiyseniz, aşağıdaki adımları izleyerek telefona Android 2.3.6 güncellemesini kurabilirsiniz;
- Buraya tıklayarak güncellemeyi bilgisayarınıza indirin (d323ca384aaa.signed-passion-GRK39F-from-GRJ22.d323ca38.zip)
- Zip dosyasının ismini "update" olarak değiştirin.
- "update.zip" dosyasını microSD kartınıza kopyalayın
- Telefon kapalıyken; trackball'ı basılı tutarken güç tuşuna basınız.
- Karşınıza açılacak ekrandaki üç Android robotundan "Bootloader"'ı seçiniz.
- Bir sonraki aşamada "Recovery"'yi seçiniz.
- Telefonunuz yeniden başlatılacak.
- Güç tuşuna ve ses seviyesi arttırma tuşuna aynı anda basınız.
- Trackball'ı kullanarak "Apply sdcard:update.zip" seçeneğini seçin ve bekleyin.
- Telefonunuza yeniden başlatıp, Android 2.3.6'yı kullanmaya başlayabilirsiniz.
Not: Kurulum adımları AndroidCentral sitesinden alınmıştır.
<a href="http://www.androidcentral.com/nexus-one-updated-android-236-grk39f"><strong>AndroidCentral</strong></a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
HTC Desire'de şahsen öyle yapıyorum, gayette memmunum
sense 3.5 li, 2.3.5 romu kullanıyorum. ICS içinde denemeler başlamış merakla bekliyorum, onada bir bakarız artık
2.3.5 i galaxy s e yukleyeli ay oldu..2.3.6 da çıktı eli kulaginda..
En fazla arada 20 gün fark ediyor..
her telefonun donanımı farklı olduğu için ve sadece üreticisi bildiği için herkes kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda ne yazıkki :D
Güncellemeyi kies üzerinden yapmadın ama dimi.
yasal rom değil yüklediğin.
odin
yasal guncelleme demeyelim de ota guncellemesi daha uygun.diger turlu custom rom yukleme olayi oluyor ki illegal bir yonu yok.ayrica ota yi beklemenin anlami yok bence.zaten developer lar ota da olani ve fazlasini da custom romlara enteger ediyorlar.
Ben daha 2.3.4 çıkaramadım Galaxy S i. Adamlar 2.3.6 ya çıkacak.
Ben Galaxy S'te 2.3.5teyim... 1-2 haftaya 2.3.6 da cikar herhalde...
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