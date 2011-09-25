Google, Nexus One için Android 2.3.6 güncellemesini yayınladı

Akıllı telefon pazarında birçok Android'li çözüm bulunuyor olmasına rağmen "Nexus" serisi telefonlar, Google imzası taşıdıklarından özellikle de güncelleme konusunda rakiplerine göre bir adım daha öne çıkıyor. Serinin ilk telefonu Nexus One da bu avantajı Android 2.3.6 güncellemesini alarak, tekrardan kullanıyor.

Güncelleme içerisinde çeşitli hata düzeltmeleriyle güvenlik iyileştirmelerini bulunduruyor. Eğer siz de Nexus One sahibiyseniz, aşağıdaki adımları izleyerek telefona Android 2.3.6 güncellemesini kurabilirsiniz;

Buraya tıklayarak güncellemeyi bilgisayarınıza indirin (d323ca384aaa.signed-passion-GRK39F-from-GRJ22.d323ca38.zip) Zip dosyasının ismini "update" olarak değiştirin. "update.zip" dosyasını microSD kartınıza kopyalayın Telefon kapalıyken; trackball'ı basılı tutarken güç tuşuna basınız. Karşınıza açılacak ekrandaki üç Android robotundan "Bootloader"'ı seçiniz. Bir sonraki aşamada "Recovery"'yi seçiniz. Telefonunuz yeniden başlatılacak. Güç tuşuna ve ses seviyesi arttırma tuşuna aynı anda basınız. Trackball'ı kullanarak "Apply sdcard:update.zip" seçeneğini seçin ve bekleyin. Telefonunuza yeniden başlatıp, Android 2.3.6'yı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Not: Kurulum adımları AndroidCentral sitesinden alınmıştır.

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