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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Nexus One için Android 2.3.6 güncellemesini yayınladı

7 yıl
21,6b
1
30
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında birçok Android'li çözüm bulunuyor olmasına rağmen "Nexus" serisi telefonlar, Google imzası taşıdıklarından özellikle de güncelleme konusunda rakiplerine göre bir adım daha öne çıkıyor. Serinin ilk telefonu Nexus One da bu avantajı Android 2.3.6 güncellemesini alarak, tekrardan kullanıyor.

Güncelleme içerisinde çeşitli hata düzeltmeleriyle güvenlik iyileştirmelerini bulunduruyor. Eğer siz de Nexus One sahibiyseniz, aşağıdaki adımları izleyerek telefona Android 2.3.6 güncellemesini kurabilirsiniz;

  1. Buraya tıklayarak güncellemeyi bilgisayarınıza indirin (d323ca384aaa.signed-passion-GRK39F-from-GRJ22.d323ca38.zip)
  2. Zip dosyasının ismini "update" olarak değiştirin.
  3. "update.zip" dosyasını microSD kartınıza kopyalayın
  4. Telefon kapalıyken; trackball'ı basılı tutarken güç tuşuna basınız.
  5. Karşınıza açılacak ekrandaki üç Android robotundan "Bootloader"'ı seçiniz.
  6. Bir sonraki aşamada "Recovery"'yi seçiniz.
  7. Telefonunuz yeniden başlatılacak.
  8. Güç tuşuna ve ses seviyesi arttırma tuşuna aynı anda basınız.
  9. Trackball'ı kullanarak "Apply sdcard:update.zip" seçeneğini seçin ve bekleyin.
  10. Telefonunuza yeniden başlatıp, Android 2.3.6'yı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Not: Kurulum adımları AndroidCentral sitesinden alınmıştır.


<a href="http://www.androidcentral.com/nexus-one-updated-android-236-grk39f"><strong>AndroidCentral</strong></a> Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Pardus Linux 7 yıl en beğenilen
Keşke tüm firmalar telefonlarını bu kadar desteklese Google kendin pişir kendin ye hesabı ilk güncellemeyi kendi telefonuna çıkarıyor belliki sonuna kadar da desteğini sürdürecek, aslında bu yüzden Android telefon alcaksan direk Google'dan alacaksın en azından arkanda büyük bir desteğin varlığını hissedersin.Google'dan sonra güncellemeler konusunda en iyi firma HTC olmasına rahmen yok efendim Desire'da ROM düşük yok işlemci uygun değil gibi bahanelerle Desire'a güncelleme çıkartmamayı düşünmüştü HTC bile böyle yaparsa Samsung, LG, SE daha beterini yapar.Aslında Google'ın Motorola'yı alması çok iyi oldu şuanda bunu anlıyorum umarım Google artık sadece üst segmen değil diğer segmentlerede telefon sunar kullanıcılarda destek neymiş görür, belki bu sayede tüm firmalar sadece satış konusunda değil güncelleme konusunda da bir birleriyle yarışmaya başlar...
Keşke tüm firmalar telefonlarını bu kadar desteklese Google kendin pişir kendin ye hesabı ilk güncellemeyi kendi telefonuna çıkarıyor belliki sonuna kadar da de...
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DH Misafiri 7 yıl
SAMSUN GALAXY S i9003 SCL 2.3.6 gayet başarılı yanlız TALK telefon beklemedeyken oturumu kapatıyor. Bu güncellemeden sonra yaşadığım bir durum.
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photosentez 7 yıl
o çıkardı bu şöyle yaptı, daha kaçıncı çeyrekte çıkacakmış demektense, root yapıp xda'dan güzelim romları yüklemek daha güzel.

HTC Desire'de şahsen öyle yapıyorum, gayette memmunum


sense 3.5 li, 2.3.5 romu kullanıyorum. ICS içinde denemeler başlamış merakla bekliyorum, onada bir bakarız artık
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engurlu 7 yıl
Bilip bilmeden samsung a b.k atanlar;

2.3.5 i galaxy s e yukleyeli ay oldu..2.3.6 da çıktı eli kulaginda..

En fazla arada 20 gün fark ediyor..
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Mobile Prof. 7 yıl
Biz hala 2.3,u bekleyelim :(
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arsima 7 yıl
arkadaşlar 2.3.4 yüklü google nexus one almayı düşünüyorum yanlız bunu root edebilir miyiz ?? güncelleme yapılmış cihazlar root olmuyor diye biliyorum mesela htc desire root değilken güncelleme yapılmışsa daha root olmuyorrr bilgi verir misiniz
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sewger 7 yıl
bu ne ya her cihaz için ayrı güncelleme çok saçma bunu artık tek noktadan yapmaları lazım hepsi için aynı olması gerek.optimus black te halen 2.2 kullanıyoruz
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EddyCue 7 yıl
google'ın çıkardığı telefonlar aslında günlük kullanım için değil de uygulama geliştiricilerin kullanması için. o yüzden cihazlara tam destek vermeleri gerekiyor.
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arsima 7 yıl sewger
sewger

bu ne ya her cihaz için ayrı güncelleme çok saçma bunu artık tek noktadan yapmaları lazım hepsi için aynı olması gerek.optimus black te halen 2.2 kullanıyoruz

her telefonun donanımı farklı olduğu için ve sadece üreticisi bildiği için herkes kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda ne yazıkki :D
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atlantice 7 yıl
NDS
DH MisafiriDuy samsung efendi duy.Ben daha 2.3.4 çıkaramadım Galaxy S i. Adamlar 2.3.6 ya çıkacak.
Ben Galaxy Ste 2.3.5teyim...
1-2 haftaya 2.3.6 da cikar herhalde...

Güncellemeyi kies üzerinden yapmadın ama dimi.
yasal rom değil yüklediğin.
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NDS 7 yıl

atlantice
NDS
Orijinalden alıntı: DH MisafiriDuy samsung efendi duy.Ben daha 2.3.4 çıkaramadım Galaxy S i. Adamlar 2.3.6 ya çıkacak.
Ben Galaxy Ste 2.3.5teyim...
1-2 haftaya 2.3.6 da cikar herhalde...

Güncellemeyi kies üzerinden yapmadın ama dimi.
yasal rom değil yüklediğin.

odin
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‬1‬ 7 yıl atlantice
atlantice

NDS



DH MisafiriDuy samsung efendi duy.Ben daha 2.3.4 çıkaramadım Galaxy S i. Adamlar 2.3.6 ya çıkacak.
Ben Galaxy Ste 2.3.5teyim...
1-2 haftaya 2.3.6 da cikar herhalde...




Güncellemeyi kies üzerinden yapmadın ama dimi.

yasal rom değil yüklediğin.



yasal guncelleme demeyelim de ota guncellemesi daha uygun.diger turlu custom rom yukleme olayi oluyor ki illegal bir yonu yok.ayrica ota yi beklemenin anlami yok bence.zaten developer lar ota da olani ve fazlasini da custom romlara enteger ediyorlar.
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arsima 7 yıl
htc desire için herhangi bir kıpırdama söz konusu değil zaten güç bela yeni güncellemeyi yaptılar acele acele buradan sonra ne olur bilmiyorum ?
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mattboy 7 yıl
Bu güncelleme FOTA olarak Nexus S de gelse artık... 2.3.4 te takıldık
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DH Misafiri 7 yıl
Duy samsung efendi duy.
Ben daha 2.3.4 çıkaramadım Galaxy S i. Adamlar 2.3.6 ya çıkacak.
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NDS 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Duy samsung efendi duy.
Ben daha 2.3.4 çıkaramadım Galaxy S i. Adamlar 2.3.6 ya çıkacak.

Ben Galaxy S'te 2.3.5teyim...
1-2 haftaya 2.3.6 da cikar herhalde...
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sangreal_1905 7 yıl
bu telefona icecream sandwich(android 4.0) da cıkar gıbıme gelıo.Biz burda güncelleme cıksın dıe kıcımızı yırtıoz adamlar 2.3.6 gecmıs:((
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pubicon 7 yıl
Nexus one cok iyi telefon hala kullanıyorum ve başka bir telefon beni cezbetmiyor.Nexus Prime cıktıgında alabilirim ama.Demode oldugu konusunuda pek inanmıyorum.Cunku hala cıkan bi cok tel 1ghz sınırında ve ekranıda 800x480.Miui rom destegi ile de telefon baya iyi bi durumda.
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