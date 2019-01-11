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Google One geçişi ülkemizde başladı

Google Drive kullanıcıları yavaş yavaş Google One hizmetine geçişe başladı. Gelen bilgilendirme maili sonrasında Google One kullanımınız resmi olarak başlayacak.
4 ay
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2
11
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın yeniden isimlendirilen bulut depolama çözümü Google One ülkemizde de geçişe başladı. Google Drive kullanıcıları gelen bilgilendirme maili ile birlikte geçişini tamamlayacak. Ayrıca Google Play kredisi de var.

Google One özellikleri ve fiyatı

Google One hizmeti 100GB kapasiteden 30TB kapasiteye kadar seçenekler sunuyor. 100GB kapasite aylık 5.79TL, 200GB kapasite aylık 11.59TL, 2TB kapasite aylık 28.99TL, 10TB kapasite aylık 289.99TL, 20TB kapasite aylık 579.99TL, 30TB kapasite ise aylık 869.99TL şeklinde fiyatlandırılacak.

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Google Drive üzerinde ücretli kullanıcılar ödediği aylık rakama göre uygun kapasiteye transfer edilecekler. Örneğin 28.99TL ile aylık 1TB kapasiteniz varsa yeni hizmette 2TB kapasiteye geçiş yapacaksınız.

Google One kullanıcıları ayrıca 5 kişiye kadar aile paylaşımı, Google hizmetlerinde uzman yardımı, Google Search üzerinden seçilen otellerde kampanyalar, Google Play kredileri gibi avantajlara da sahip olacak. Hali hazırda geçiş esnasında 15TL Google Play kredisi de hediye ediliyor.

 

https://one.google.com/u/0/about Yorum Yaz
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ssbrutality 4 ay
Merhaba ekrem demiş bide vayyy hele..
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elophidae 4 ay
Drive’ın adı mı değişiyor, ücretsizdi şimdi paralı mı oluyor. Ne oluyor
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V2 4 ay
Malesef bu upload hızları ve kotalarla bulut bilişimi oldukça geriden takip ediyoruz ve uzun bir süre daha böyle gidecek gibi görünüyor.
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Y-ZiyA 4 ay
Adı mı değişiyor? Zaten google drive yok muydu?
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DH Misafiri 4 ay
Çevrimdışı kullanma klasör olarak değil ama dosya bazında var
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YesimCirakli 4 ay
Fiyatlar güzel ama keşke istediğimiz klasöre çevrimdışı olarak da erişebilme yetkisi verebilseydik. Sırf bu yüzden 3 kat daha pahalıya dropbox kullanmak zorunda kalıyorum. Her zaman internetim olmuyor ve dosyalarıma herzaman erişebilmek istiyorum. Bu yüzden dropbox a mahkumum.
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Emin KOÇ 4 ay
5g ile birlikte yurt dışında yaşayan birisi olsaydım alırdım 2 tb ve her şeyimi orada tutardım anlık olarak pc deymiş yada telefondaymış gibi kullanırdım gün geçtikçe güzel şeyler oluyor ama biz ne kadarını kullanırız bilemiyorum.
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Emin KOÇ 4 ay
Çok güzel olmuş. Türkiye fiyatları bile uygun.
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balcis 4 ay
play müzik de gelse keşke.
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kreat 4 ay
remote upload var mı acaba
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.PanxeR. 4 ay kreat
kreat
remote upload var mı acaba


Google drive a başka yerlerden remote upload yapabileceğiniz eklentiler mevcut fakat belli bir boyutun üstündeki dosyalar için ücret ödemek gerekiyor
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