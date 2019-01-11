Google One geçişi ülkemizde başladı

Google’ın yeniden isimlendirilen bulut depolama çözümü Google One ülkemizde de geçişe başladı. Google Drive kullanıcıları gelen bilgilendirme maili ile birlikte geçişini tamamlayacak. Ayrıca Google Play kredisi de var.

Google One özellikleri ve fiyatı

Google One hizmeti 100GB kapasiteden 30TB kapasiteye kadar seçenekler sunuyor. 100GB kapasite aylık 5.79TL, 200GB kapasite aylık 11.59TL, 2TB kapasite aylık 28.99TL, 10TB kapasite aylık 289.99TL, 20TB kapasite aylık 579.99TL, 30TB kapasite ise aylık 869.99TL şeklinde fiyatlandırılacak.

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Google Drive üzerinde ücretli kullanıcılar ödediği aylık rakama göre uygun kapasiteye transfer edilecekler. Örneğin 28.99TL ile aylık 1TB kapasiteniz varsa yeni hizmette 2TB kapasiteye geçiş yapacaksınız.

Google One kullanıcıları ayrıca 5 kişiye kadar aile paylaşımı, Google hizmetlerinde uzman yardımı, Google Search üzerinden seçilen otellerde kampanyalar, Google Play kredileri gibi avantajlara da sahip olacak. Hali hazırda geçiş esnasında 15TL Google Play kredisi de hediye ediliyor.