Huawei P Smart 2019 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı!

Huawei’nin giriş ve orta seviye arasına konumlandırdığı yeni akıllı telefonu P Smart 2019 tanıtıldı. Su damlası çentiği ve yapay zekâ desteği ile Huawei P Smart 2019 modeli segmentinde farklılaşmaya çalışacak.
Huawei P Smart 2019 özellikleri ve fiyatı
Huawei P Smart 2019 modelinde 6.21 inçlik 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Çentikli tasarım sayesinde ekran-kasa oranı oldukça agresif hale geliyor. Ekran ayrıca mavi ışığı azaltarak gözün yorulmasını engelliyor.
4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 710 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi bulunuyor. Konfigürasyon muhtemelen pazara göre değişecektir.Ayrıca Bkz. "Samsung akıllı televizyonlarında uzaktan kontrol dönemi"
Ek olarak dosyaları sıkıştırarak daha az kaynak tüketmesini sağlayan EROFS (Extendable Read-Only File System) dosya sisteminin cihazda kullanıldığı ifade ediliyor. Bu sayede performans da önemli ölçüde artacak.
Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Yapay zekâ teknolojisi arka kısımda 22 farklı ön kısımda da 8 farklı sahneyi algılayarak otomatik olarak ayarlamalar yapabiliyor.
Huawei P Smart 2019 modelinin 3400mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile desteklenirken kutudan Android 9.0 işletim sistemi ile çıkıyor. Huawei P Smart 2019 modeli 249 Avro fiyat etiketi ile İspanya’da satışa başlayacak.
https://www.gizchina.com/2018/12/28/huawei-p-smart-2019-announced-with-a-waterdrop-notch-and-kirin-710-cpu/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
-Şu an yazılımsal olarak kusursuz değil misalen fotoğraf çekmek istediğinizde eğer bir foto çekmişseniz, ikincisini çekmeyebiliyor. Uygulamayı açıp kapatmak gerekiyor.
-3 GB ram çok yetersiz sistem 2.2 GB kullanıyor eğer instagram, whatsapp ve internet tarayıcısı çalışıyorsa ve siz bu üç uygulama arasıda geçiş yapıyorsanız 3.ye kalan sürekli yeniden başlıyor. Can sıkıcı...
-Kamera; eh işte ben kamera insanı değilim, çekim modları hoş gece çekimi vasat. Tipik xiaomiler gibi düşünün. Videoda Eis yok.
-İşlemci; güçlü tık tık açılıyor her şey kasma donma yok. Sadece dediğim gibi ufak tefek buglar var.
-Parmak izi; baya hızlı fakat samsunglar gibi işlevsel değil. Misal s serisinde parmak izinden parmağınızı kaydırırsanız bildirim paneli iniyor, iki kez tıklarsanız uykuya geçiyor falan.
-Yüz tanıma; gece vakti ön kamerayla vasat bir foto çekip koymuştum. Bazen açıyor bazen açmıyor. Gün ışığında eh işte hızında, gece ise çalışmıyor. Yüzünüzü tanımak için ekran parlaklığını arttırıyor, ola ki gece kalktınız ve saate baktınız. Işık gözlerinizi yaktığı için ayılıyorsunuz.
-Önceki telefonlarım içinden (iphone 6+, iphone se, iphone 5, iphone 4s, htc m8, note 2, galaxy gio,) açık ara kulaklık sesi en vasat olanı.
-64 gb olanında 45 gb gibi bir boş alan var.
-Şu iphone x ile gelen alttan kaydırma mevzusu çok düzgün çalışmıyor. Misalen android 9 ile google mapstan çıktığınız zaman ekranda küçük bir çerçevede kalıyor ve siz diğer uygulamanın üzerinde görüyorsunuz. Eğer sanal tuşları kullanırsanız bu şekilde çalışıyor fakat, kaydırmayı kullanırsanız küçük ekran gelmiyor. Bildirim ekranından diğer uygulamaya tıklarsanız ekran küçülüyor.
-Şirket araçlarımın hepsinde bluetooth biraz saçmaladı. Araç üzerinden şarkı değiştirmeye basınca şarkıyı duraklatıp tekrar başlatıyor. Durdurmaya uzun basarsanız yeni şarkıya geçiyor. Altımda olan araçlar; Opel Corsa, Astra, Peugeot 301, Toyota Auris Hybrit, Ford Focus bu araçların en eskisi Peugeot 301 o da 2017 ocak.
Edit:Telefon Uber, Google Haritalar ve Spotify arasında geçiş yaparken o kadar kasıyor ki yeniden başlıyor. Durup dururken yeniden başlama olayı da var. Ram çok yetersiz.
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