Huawei P Smart 2019 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı!

Huawei’nin giriş ve orta seviye arasına konumlandırdığı yeni akıllı telefonu P Smart 2019 tanıtıldı. Su damlası çentiği ve yapay zekâ desteği ile Huawei P Smart 2019 modeli segmentinde farklılaşmaya çalışacak.

Huawei P Smart 2019 özellikleri ve fiyatı

Huawei P Smart 2019 modelinde 6.21 inçlik 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Çentikli tasarım sayesinde ekran-kasa oranı oldukça agresif hale geliyor. Ekran ayrıca mavi ışığı azaltarak gözün yorulmasını engelliyor.

4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 710 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi bulunuyor. Konfigürasyon muhtemelen pazara göre değişecektir.

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Ek olarak dosyaları sıkıştırarak daha az kaynak tüketmesini sağlayan EROFS (Extendable Read-Only File System) dosya sisteminin cihazda kullanıldığı ifade ediliyor. Bu sayede performans da önemli ölçüde artacak.

Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Yapay zekâ teknolojisi arka kısımda 22 farklı ön kısımda da 8 farklı sahneyi algılayarak otomatik olarak ayarlamalar yapabiliyor.

Huawei P Smart 2019 modelinin 3400mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile desteklenirken kutudan Android 9.0 işletim sistemi ile çıkıyor. Huawei P Smart 2019 modeli 249 Avro fiyat etiketi ile İspanya’da satışa başlayacak.