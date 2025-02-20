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    Anlık Bildirim

    Google One aboneliklerine %400 zam geldi: İşte yeni fiyatlar

    Google One bulut abonelik fiyatlarına yüzde 400 civarında zam geldi. Kullanıcılara 2TB’a kadar depolama alanı sunan Google One uzun süredir uygun fiyatıyla dikkat çekiyordu.
    Google One aboneliklerine %400 zam geldi: İşte yeni fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Google One bulut depolama hizmeti, Türkiye'deki abonelik ücretlerine beklenmedik bir zam yaptı. Yapılan zam ile birlikte fiyatlar neredeyse 5 katına çıkmış durumda ve özellikle temel ve premium planlarını etkiliyor. Fiyat artışı, yeni kullanıcılar için aktif hale gelirken, mevcut kullanıcılar için 21 Mart 2025 itibarıyla geçerli olacak.

    Google One fiyatlarına %400 zam

    Kaçıranlar için Google One hizmeti, plana göre değişmekle birlikte Drive için daha yüksek depolama alanı, Fotoğraflar uygulamasında ek düzenleme seçenekleri ve Google uzmanları ile görüşme imkanı gibi avantajlar sağlıyor. Bu kapsamda da kullanıcılara 100 GB'den başlayarak 2 TB ve üstü depolama alanları sunan bir hizmet.

    Yeni fiyatlara göre Google One'ın en düşük planı olan Basic (100 GB) paketi, aylık 9,99 TL'den 49,99 TL'ye yükseldi. Premium (2 TB) paketi ise 49,99 TL'den 204,99 TL'ye çıkarıldı. Yapay zeka özellikleri sunan AI Premium (2 TB) planı ise 719,99 TL olarak sabit kaldı.

    Google One Fiyatları
    Paket Eski Fiyat Yeni Fiyat
    Basic (100 GB) 9,99 TL 49,99 TL
    Premium (2 TB) 49,99 TL 204,99 TL
    AI Premium (2 TB) 719,99 TL 719,99 TL

    Öte yandan Google, yeni kullanıcılar için bazı fırsatlar sunuyor. Basic (100 GB) paketi ilk üç ay boyunca 2,99 TL olarak fiyatlandırılırken, Premium (2 TB) aboneliği için bu süre zarfında 50,99 TL ödeme yapılacak. Ancak bu kampanyalar sona erdikten sonra yeni fiyatlara geçileceğini hatırlatalım. Mevcut abonelerin ise 21 Mart’tan önce planlarını gözden geçirmesi gerekecek.

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