Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'in basın görselleri ortaya çıktı

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Google'ın önümüzdeki ay tanıtılacak akıllı telefonlarıyla ilgili sızıntı sıkıntısı yaşandı dersek haksızlık yapmış oluruz. Bol miktarda görüntü ve hatta kutu açılımı videoları bile ortaya çıktı. Şimdi ise Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinin resmi basın görselleri karşımızda duruyor. Daha önceki sızıntıları takip ettiyseniz yeni görüntüler muhtemelen sizi pek şaşırtmayacaktır.Ayrıca Bkz. "iPhone Xs serisi LTE bağlantı hızı konusunda iPhone X'u ezip geçti"
Yayınlanan görseller akıllı telefonları kumaş kılıf içerisinde gösteriyor. Görüntülerde Pixel 3 ve Pixel 3 XL yanyana olduğundan ikisi arasındaki fiziksel farklılıkları görmek pek zor değil. Pixel 3'ün 5.4 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Pixel 3 XL ise 6.2 inçlik çentikli ekranla gelecek.
Sektöre inat tek arka kamera
Diğer akıllı telefon üreticileri sensör sayısını arttırmak için birbirleriyle yarışırken Google'ın tek arka kamera konfigürasyonuna bağlı kaldığını görüyoruz. Sonuçta ne kadar fazla sensör, o kadar iyi performans diye bir şey söz konusu değil. Her iki telefonda da çift selfie kamerası var. Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerini 9 Ekim tarihinde New York’ta düzenleyeceği bir etkinlikte duyuracak.
https://www.nieuwemobiel.nl/092520/11525/Exclusief-Officiele-persrenders-tonen-Google-Pixel-3-en-3-XL.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Pixel 2 modellerinde Visual Core denen bir paket var kendi islemcisi ve RAM i vardir . Yapay zeka basta olmak uzere bircok islemi bu harici bilesen paketi ile islenmektedir . Yani Pixel 2 modelleri Snapdragon 835 li olmasindna ibaret degildir.
Pixel 3 modelleri de Visual Core V2 ile gelecektir ki bu gizli guc teknik ozellikleri de ilerde yayinlanacaktir .
androidauthority.com/...
Pixel 3 un ozellikle 2 li on kamerasi yuksek ihtimalle ultra genis acili cekimler icin olsa gerek . Belki de bokeh efekti hem icerisindeki donanim yazilim ile pekala Pixel 2 ve Pixel ilk jenerasyonlarinda basarili idi bunu daha da gelistirecekler anlasilan.
Pixel cihazlari kamera odakli olmaya basladi bu guzel bir gelisme. Malum onceki NExus cihazlari pek kamera odakli guncel cihazlar degildi kendi zamanlarina bakinca. Turkiye de satilan son resmi garantili NExus telefonuna da sahibiyim Nexus 5 ki kosede biryerlerde oyle durmakta...
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