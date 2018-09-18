Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'in basın görselleri ortaya çıktı

Google'ın önümüzdeki ay tanıtılacak akıllı telefonlarıyla ilgili sızıntı sıkıntısı yaşandı dersek haksızlık yapmış oluruz. Bol miktarda görüntü ve hatta kutu açılımı videoları bile ortaya çıktı. Şimdi ise Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinin resmi basın görselleri karşımızda duruyor. Daha önceki sızıntıları takip ettiyseniz yeni görüntüler muhtemelen sizi pek şaşırtmayacaktır.

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Yayınlanan görseller akıllı telefonları kumaş kılıf içerisinde gösteriyor. Görüntülerde Pixel 3 ve Pixel 3 XL yanyana olduğundan ikisi arasındaki fiziksel farklılıkları görmek pek zor değil. Pixel 3'ün 5.4 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Pixel 3 XL ise 6.2 inçlik çentikli ekranla gelecek.

Sektöre inat tek arka kamera

Diğer akıllı telefon üreticileri sensör sayısını arttırmak için birbirleriyle yarışırken Google'ın tek arka kamera konfigürasyonuna bağlı kaldığını görüyoruz. Sonuçta ne kadar fazla sensör, o kadar iyi performans diye bir şey söz konusu değil. Her iki telefonda da çift selfie kamerası var. Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerini 9 Ekim tarihinde New York’ta düzenleyeceği bir etkinlikte duyuracak.

https://www.nieuwemobiel.nl/092520/11525/Exclusief-Officiele-persrenders-tonen-Google-Pixel-3-en-3-XL.html