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Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'in basın görselleri ortaya çıktı

Google'ın önümüzdeki ay resmiyet kazandıracağı Pixel 3 serisi ile ilgili sızıntıların arkası kesilmiyor. Şimdi de akıllı telefonların ilk basın görselleri internete düştü.
8 ay
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24
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın önümüzdeki ay tanıtılacak akıllı telefonlarıyla ilgili sızıntı sıkıntısı yaşandı dersek haksızlık yapmış oluruz. Bol miktarda görüntü ve hatta kutu açılımı videoları bile ortaya çıktı. Şimdi ise Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerinin resmi basın görselleri karşımızda duruyor. Daha önceki sızıntıları takip ettiyseniz yeni görüntüler muhtemelen sizi pek şaşırtmayacaktır.
Ayrıca Bkz. "iPhone Xs serisi LTE bağlantı hızı konusunda iPhone X'u ezip geçti"
Yayınlanan görseller akıllı telefonları kumaş kılıf içerisinde gösteriyor. Görüntülerde Pixel 3 ve Pixel 3 XL yanyana olduğundan ikisi arasındaki fiziksel farklılıkları görmek pek zor değil. Pixel 3'ün 5.4 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Pixel 3 XL ise 6.2 inçlik çentikli ekranla gelecek.

Sektöre inat tek arka kamera

Diğer akıllı telefon üreticileri sensör sayısını arttırmak için birbirleriyle yarışırken Google'ın tek arka kamera konfigürasyonuna bağlı kaldığını görüyoruz. Sonuçta ne kadar fazla sensör, o kadar iyi performans diye bir şey söz konusu değil. Her iki telefonda da çift selfie kamerası var. Google, Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerini 9 Ekim tarihinde New York’ta düzenleyeceği bir etkinlikte duyuracak.

https://www.nieuwemobiel.nl/092520/11525/Exclusief-Officiele-persrenders-tonen-Google-Pixel-3-en-3-XL.html Yorum Yaz
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Guhong01 8 ay en beğenilen
Gördüğüm en çirkin telefon bu olabilir. Çentik maşallah tam bir at nalı havası katmış telefona, bu ne çirkinliktir böyle, bu telefonu tasarlayanlara Allah'tan şifa diliyorum.
Gördüğüm en çirkin telefon bu olabilir. Çentik maşallah tam bir at nalı havası katmış telefona, bu ne çirkinliktir böyle, bu telefonu tasarlayanlara Allah'tan ş...
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S.Soylu 8 ay
2013'de üretilen Nexus 4 bu telefondan çok daha şık bence. Şu telefonun alt üst çerçeveyi inceltip kamera bölümünü düzenleseler on numara telefon olur zaten.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2013'de üretilen Nexus 4 bu telefondan çok daha şık bence. Şu telefonun alt üst çerçeveyi inceltip kamera bölümünü düzenleseler on numara telefon olur zaten.
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DODANLI 8 ay
Pixel ler tasarım açısından kötü telefonlar (son zamanlarda çıkan güzel tasarımlı cihazlara bakarak söylüyorum) ama çalışma stabilitesi ve kamerası bunu görmezden gelmenize sebep oluyor. En azından ben sırf bu sebeplerden pixel kullanıyorum.
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Mr. Jingles 8 ay
Çentiğinin nesi kötü anlamadım? Yani diğerleri çok mu güzel sanki? Bana göre hiçbir farkı yok.
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tahir40 8 ay
Bize ne ki? Türkiye'de Piksel telefon satıyorlar mı? Kimsede görmedim.
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volkan_kolay 8 ay
Şu telefonların tasarımından para alan tasarımcının aldığı para haramdır..
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mcebi001 8 ay
Bu pixel cihazları neden hale ülkemizde satılmıyor sonuçta 5000,6000 tl veren bi kitle var bunlada verirler bence..
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SEO-Uzmanı 8 ay
bu telefon sadece anı anına güncel android işletim sistemi güncellemesi olduğu için alınır ! yoksa donanım açısından süper ve süper ötesi değil !
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High Sierra 8 ay SEO-Uzmanı
Evet hocam mesela normalde 2 yıllık bir güncelleme (18 ay da neyse) döngüsü sunan Google ve diğer üreticilerin aksine bu sefer Google kullanıcı lehine bir duyuruda bulunmuştu Pixel 2 hakkında. 3 sene boyunca yazılım güncellemesi sunulacağı açıklanmıştı. Bu da demek oluyor ki Google özüne geri döndü ve Nexus 4 ve Galaxy Nexus'u nasıl güncelleyecekse bu iki cihaz da aynı durumdan nasibini alacak.
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smart1978 8 ay SEO-Uzmanı
Pixel 2 XL 128 GB sahibiyim yilbasindan beridir kullanmaktayim da .
Pixel 2 modellerinde Visual Core denen bir paket var kendi islemcisi ve RAM i vardir . Yapay zeka basta olmak uzere bircok islemi bu harici bilesen paketi ile islenmektedir . Yani Pixel 2 modelleri Snapdragon 835 li olmasindna ibaret degildir.
Pixel 3 modelleri de Visual Core V2 ile gelecektir ki bu gizli guc teknik ozellikleri de ilerde yayinlanacaktir .
androidauthority.com/...
Pixel 3 un ozellikle 2 li on kamerasi yuksek ihtimalle ultra genis acili cekimler icin olsa gerek . Belki de bokeh efekti hem icerisindeki donanim yazilim ile pekala Pixel 2 ve Pixel ilk jenerasyonlarinda basarili idi bunu daha da gelistirecekler anlasilan.
Pixel cihazlari kamera odakli olmaya basladi bu guzel bir gelisme. Malum onceki NExus cihazlari pek kamera odakli guncel cihazlar degildi kendi zamanlarina bakinca. Turkiye de satilan son resmi garantili NExus telefonuna da sahibiyim Nexus 5 ki kosede biryerlerde oyle durmakta...
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CooL_ROMEO 8 ay
Yahu bu telefonun tasarımcılarını ne zaman kovacaklar. Bu ne rezalettir!
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astegon 8 ay
Çentiğini sevsinler senin. 1 cm daha uzatsaydınız.
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HLLBN 8 ay
Gördüğüm en dşşaklı çentik bu
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ThePscho 8 ay
Şu ana kadar gördüğüm en büyük/gereksiz çentik bu olabilir.
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