Merakla beklenen Xiaomi 14 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi 14 tasarımı
Xiaomi 14 ekran ile büyülüyor
Ekranın çerçeveleri ise 1.61mm seviyesinde ve bu iPhone 15 serisinden daha ince çerçeve anlamına geliyor. 2670x1200 piksel çözünürlük sunan ekranın piksel yoğunluğu ise 460 PPI.
Xiaomi 14 donanım ve yazılım
Xiaomi 14 kamera
Xiaomi 14 özellikleri
- Ekran: 6,36 inç 1,5K,1Hz ila 120Hz LPTO, 3.000 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12 GB ve 16 GB RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0
- Arka kamera: f/1.6 50MP 23 mm, OIS, 50MP, f/2.2, 14 mm ultra geniş açı ve 50MP, 75mm, 3.2x optik zoom, OIS telefoto
- Batarya: 4610mAh
- İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS
Xiaomi 14 fiyatı ne kadar?
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