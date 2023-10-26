Merakla beklenen Xiaomi 14 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, kısa bir süre önce düzenlediği özel etkinlik kapsamında yeni akıllı ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Firma, merakla beklenen ve üstün özellikleriyle dikkat çeken Xiaomi 14 serisini de tanıttı. Tasarım, kamera ve performans kalemlerinde öne çıkan Xiaomi 14 fiyatı ve özellikleri yazımızda:

Xiaomi 14 tasarımı

Tam Boyutta Gör Firma zaten tanıtımdan birkaç gün önce cihazın resmi basın görsellerini paylaşmıştı. Bu nedenle bir sürpriz ile karşılaşmadık. Tasarım tarafındaysa önceki seride sunulan kenarları kavisli dizayn anlayışının terk edildiğini görüyoruz. Xiaomi 14, düz ve ince çerçeveli bir ekran ile geliyor. Telefonun arka tarafında ise sağ tarafa konumlandırılmış kare şeklinde büyük bir adacık bulunuyor. Bu kısım içerisinde üç adet kamera ve flaş aydınlatma yerleştirilmiş. Xiaomi 14’ün kenar çerçevelerinde de köşelerden ovalleştirilmiş düz bir yapı tercih edilmiş.

Xiaomi 14 ekran ile büyülüyor

Tam Boyutta Gör Ekran tarafındaysa cihaz önceki nesle göre büyük bir adım atıyor. Xiaomi 14, TCL ile yapılan işbirliğinin bir sonucu olarak Huaxing C8 ekran ile donatılıyor. Firma bu ekranın ışık verimliliği, görüş açısı ve ekran performansı açısından “ileriye doğru bir sıçrama” olarak lanse ediyor. 6,36 inçlik bu ekranda 1,5K çözünürlük, 1Hz ila 120Hz LPTO uyarlanabilir yenileme hızı sunuluyor. Ekranın tepe parlaklığı ise 3.000 nit gibi son derece yüksek bir seviye bulunuyor. Tüm bunlar rağmen Xiaomi, yeni ekranın yüzde 17 daha az güç tükettiğinin de altını çiziyor.

Ekranın çerçeveleri ise 1.61mm seviyesinde ve bu iPhone 15 serisinden daha ince çerçeve anlamına geliyor. 2670x1200 piksel çözünürlük sunan ekranın piksel yoğunluğu ise 460 PPI.

Xiaomi 14 donanım ve yazılım

Tam Boyutta Gör Xiaomi 14, geçtiğimiz günlerde Qualcomm tarafından tanıtılan ve halihazırda en güçlü akıllı telefon işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden gücünü alıyor. Ayrıca 12 GB RAM + 256 GB depolama, 16 GB RAM + 512 GB depolama ve 16 GB RAM + 1 TB depolama gibi üç varyant ile bu yonga destekleniyor. Xiaomi, Snapdragon 8 Gen 3’ün Apple A17 Pro’dan yüzde 40 daha güçlü GPU performansı sergilediğini de belirtiyor. Bu performans ise yeni VC soğutma çözümü ile dizginleniyor. Gerekli olan enerji ihtiyacı ise 4610mAh batarya ile karşılanıyor. USB 3.2 Gen 1 ile gelen Xiaomi 14, 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarjı destekliyor.

Tam Boyutta Gör Yazılım tarafı ise MIUI yerine gelen HyperOS tarafında şekilleniyor. HyperOS tamamıyla yeni ve her alanda gelişmiş bir arayüz olarak düşünülebilir. Xiaomi, hem donanım yazılım boyutunu ciddi oranda düşürdüğünü hem de çok daha sezgisel bir işletim sistemi inşa ettiğini söylüyor. Elbette yapay zeka özellikleri de HyperOS’un önemli bir kısmını oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Örneğin, galerinizdeki selfieleriniz analiz edilerek sizin yapay zeka görselleriniz oluşturulabiliyor. Örneğin yapay zekadan Eyfel Kulesi önündeki bir resmini yapmanızı istediğinizde size yukarıdaki örnekteki gibi bir görsel oluşturuyor. HyperOS’un yapabildikleri sadece bu da değil. WPS Handy Shot ile belgeler veya yazılar doğrudan özetlenebiliyor. Elinizle yaptığını karalamalar AI Wonderful Painting ile renklendirilerek tabloya dönüştürülüyor.

Xiaomi 14 kamera

Tam Boyutta Gör Kamera tarafındaysa bir kez daha Leica ile yapılan işbirliğini görüyoruz. Firmanın Vario-Summilux lenslere gelen Xiaomi 14, 50 MP f/1.6 diyafram açıklığına sahip 23 mm'lik OIS’li ana lense, 14 mm odak uzaklığına ve f/2.2 diyafram aralığına sahip 50 MP ultra geniş lense ve son olarak 50 MP 75mm odak uzaklığına ve 3.2x optik zoom'a sahip OIS’li telefoto lense sahip. Leica Optical Summilux lensler sayesinde Xiaomi, ışık hassasiyetinin yüzde 180 artırıldığını belirtiyor.

Xiaomi 14 özellikleri

Ekran : 6,36 inç 1,5K,1Hz ila 120Hz LPTO, 3.000 nit

: 6,36 inç 1,5K,1Hz ila 120Hz LPTO, 3.000 nit İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12 GB ve 16 GB RAM

: 12 GB ve 16 GB RAM Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0

: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Arka kamera : f/1.6 50MP 23 mm, OIS, 50MP, f/2.2, 14 mm ultra geniş açı ve 50MP, 75mm, 3.2x optik zoom, OIS telefoto

: f/1.6 50MP 23 mm, OIS, 50MP, f/2.2, 14 mm ultra geniş açı ve 50MP, 75mm, 3.2x optik zoom, OIS telefoto Batarya : 4610mAh

: 4610mAh İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS

Xiaomi 14 fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Xiaomi 14, siyah, yeşil, beyaz ve pembe renk seçenekleriyle piyasaya çıkacak. Xiaomi 14'ün temel modeli (8GB+256GB) 3.999 Yuan yada yaklaşık 546 dolar fiyatla satışa sunulacak. 12GB+256GB verisyon 4299 Yuan (587 dolar), 16GB + 512 GB model 4599 Yuan (628 dolar) ve 16GB + 1 TB model ise 4999 Yuan (683 dolar) fiyata sahip. Telefon, bugün Çin'de ön siparişe çıkıyor.

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