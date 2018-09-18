Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone Xs serisi LTE bağlantı hızı konusunda iPhone X'u ezip geçti

SpeedSmart tarafından gerçekleştirilen testler, 4x4 MIMO özelliğine sahip iPhone Xs serisinin iPhone X'dan neredeyse üç kat daha hızlı LTE bağlantısı sunduğunu ortaya koydu.
8 ay
3,4b
1
34
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın yeni nesil iPhone'ları 21 Eylül Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak. Lansman etkinliğinin ardından cevapsız kalan sorulardan biri de iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinin ne kadar hızlı LTE bağlantısı sunduğuydu.
SpeedSmart tarafından gerçekleştirilen ve Twitter'da yayınlanan bir dizi performans testine bakılırsa akıllı telefonlar oldukça hızlılar. Üç büyük ABD'li operatör kapsamında yapılan testlerde yeni nesil modellerin iPhone X'a kıyasla çok daha hızlı bir bağlantı performansı sunduğunu ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Apple 14.3 milyar euroluk vergi borcunu ödedi"
Ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi hem iPhone Xs hem de iPhone Xs Max, AT&T, T-Mobile ve Verizon'da daha yüksek hızlara ulaşıyor. Bunun mantıklı bir açıklaması var elbette. Çünkü her iki model de LTE hızına önemli katkıları olan 4x4 MIMO ve LAA özelliklerine sahip.

Eski iPhone'larda 2x2 MIMO özelliği var

Öte yandan bu teknolojinin Android'de uzun süreden beri var olduğunu belirtmek gerekir. Samsung'un telefonlarının LTE bağlantısı açısından her zaman üst düzey performans sunmasının nedenlerinden biri de bu. Ancak eski nesil iPhone'larda ve hatta iPhone XR modelinde yok.
iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, 2x2 MIMO özelliği ile geliyor ve bu kıyaslamalarda da görüldüğü gibi LTE hızı açısından yeni iPhone'larla aralarında oldukça ciddi bir fark var.

https://twitter.com/SpeedSmart/status/1041737346524344321 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DODANLI 8 ay en beğenilen
Bu cümle her şeyi anlatmış aslında. 'Öte yandan bu teknolojinin Android'de uzun süreden beri var olduğunu belirtmek gerekir.'
1 Yanıt Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 8 ay
Geçen senenin değerlerine ulaşabilmişler buda bişi
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 ay darkexecuter
He valla.
iPhone Xs modelinde de "(4CA)" Cat16 1024/150 Mbps modem var.
Benim Galaxy S9 da ise "(6CA)" Cat18 1200/200 Mbps modem var.

He valla.iPhone Xs modelinde de"(4CA)"Cat16 1024/150 Mbps modem var.Benim Galaxy S9 da ise"(6CA)"Cat18 1200/200 Mbps modem var. ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Extreme Victory 8 ay
yahu arkadas sende isterse cat 12329834873 modem olsun, Dunyanin neresinde kullanacaksin ilaveten okudugunuzu anlamiyormusunuz bakin Bilale anlatir gibi anlatayim. Bir iPhone modeli ile bir baska iPhone modeli karsilastiriyor ve yeni uretilen bir alt modeli internet hizinda geciyor, hatta fark atiyor.Seninle bir ilgisi yok yani olayin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 8 ay
Haberin içeriği iPhone Xs'te alınan operatör hızları -ki Amerika'da yaptıkları testte oraya göre yüksek hızlar almışlar- yani Android'li telefonunuzda bilmem kaç hız almanız kimsenin umurunda değil ne zaman farkına varacaksınız 😂
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 8 ay esmerbuyucu
Diye haykırdı Apple fanı
Hayır, ikisi de aynı teknolojiyi kullanan telefonlar. Niye karşılaştırmayalım, onu da açıklar mısın?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 8 ay
İphone 'cular alışkın böyle şeylere...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkexecuter 8 ay
Eyyyy donanım haber. Siz ne saçmalıklar peşindesiniz yahu. Ben yorum yazmışım bu özellik zaten yıllardır androidde var. Apple bunu yapınca çağ atlamışmı oluyor diye eleştirmişim. Sizin neden zorunuza gittide yorumumu sildiniz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1F9BF2C01 8 ay
Android fanboyları teselli için birbirlerini artılıyorlar

1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 8 ay Guest-1F9BF2C01
Çaresizlik işte. Bir sene sonra yarı fiyatına düşecek telefonlarıyla mutlu olsunlar ne diyelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
incicibin 8 ay
Amerikan operatör devleriyle bile aplle bu hızları görürken, ben turkcell ve galaxy s8 ile 130 mbps civarını gördüm :D:D:DD:D:
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_turbo_ 8 ay
Bu fark yinede X ten XS e gecmek icin sebep degil ana XS Max olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Francis J. Underwood 8 ay
aynen şu kanıt olayına ben de taktım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 8 ay
Burada yazanlardan hiçbiri yazdıklarıyla ilgili kanıt sunamazlar. Hepsi yine boş boş sıkmışlar yıllardır vardı geçen senenin değerleri diye. Özellikle baktım S9 X'ten %50 daha hızlıydı şu an Xs 3 kat daha hızlısını yapmış. S8'den S9'a geçişte hiçbir yenilik olmamasına rağmen oo müthiş diyip Apple sadece duvar kağıdı değiştirmiş diyen tayfayı gerçi ciddiye almamak gerekiyor ama adamlar koyabildikleri her şeyi doldurmuşlar geride oldukları 1-2 alandan biri buydu onda da açık ara öne geçmişler. Sonuç olarak neredeyse her açıdan rakiplerine göre fazla geliştirme ile geliyor ve neredeyse her konuda daha iyi bir cihaz olmuş. Yurtdışında yaşasam direk Xs Max alırdım açıkçası.
phonearena.com/...
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 8 ay mehmedaltair
Farklı konudan bahsediyorsun. Verdiğin linkteki değerler SpeedTest üzerinde bir dönemdeki ortalama değerler. Haberdeki ise o an gerçekleştirilen test.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Backspace7 8 ay mehmedaltair
şuan bence samsung modellerine göre geride olunan en buyuk alan kameralarda diyafram değerleri ve ön kameradaki dar açı olayı. yani en azında 0.1 dusurde f/1.7 yap arka kamerayı adamlar 1.5lere düştü gece çekimlerinde çok işe yarıyor çünkü. hadi arka kamera idare eder diyebiliriz ama ön kamera hem geniş açı yok hemde f/2.2 değerinde. bir apple kullanıcısı olarak bu yönü en çok eleştireceğim yönüdür yani.
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 8 ay
Geçen senenin değerlerine ulaşabilmişler buda bişi
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3386 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve
3 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Savaş uçağı, formula aracı ve spor arabalar TEKNOFEST İstanbul’da birbiri ile yarışacak 8 ay Meizu 16X tanıtıldı: Snapdragon 710 işlemci, ekrana gömülü parmak izi okuyucu 8 ay Avrupa Komisyonu, Alman otomobil üreticileri hakkında soruşturma başlattı 8 ay İşlemci dünyasına sürpriz haber: Alibaba da işlemci tasarlayacak 8 ay Ferrari'nin Icona serisi: Monza SP1 ve SP2 Speedster tanıtıldı! 8 ay Yalteksan, Tübitak desteğiyle dünyanın en hafif katı maddesi grafen aerojeli üretti 8 ay AMD Vega grafikli Smach Z el konsolu satışa çıkıyor 8 ay Kia'nın elektrikli SUV modeli 485 km menziliyle Avrupa pazarına giriyor 8 ay Oyuncu odaklı Ryzen APU serisi geliyor 8 ay Seat'ın yeni SUV modeli 2019 Tarraco tanıtıldı 8 ay Verily, sivrisineklerle mücadelede yapay zekadan destek alacak 8 ay Amazon Türkiye açıldı! Uzun bekleyiş resmen sona erdi 8 ay 2018 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu 8 ay Araştırmalara göre her 11 liseli gençten biri elektronik sigaralar ile esrar kullanıyor 8 ay Asus ROG Thor Platinum güç kaynağı satışa çıkıyor 8 ay BlueStacks 4 yayınlandı: Android masaüstü bilgisayarlarda artık daha hızlı 8 ay Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'in basın görselleri ortaya çıktı 8 ay Captain Marvel filminden ilk fragman yayımlandı 8 ay Yeni Ford Transit, Custom ve Connect modelleri tanıtıldı 8 ay Huawei'nin yeni akıllı saati Huawei Watch X olarak adlandırılabilir 8 ay GÖRÜNTÜLENEN iPhone Xs serisi LTE bağlantı hızı konusunda iPhone X'u ezip geçti Sonraki Kütleçekimsel dalgalar ve boyutlar 8 ay Apple'ın iPhone lansmanında açıklamadığı dört konu 8 ay Masa başı çalışanlarının sıklıkla karşılaştığı sağlık sorunları 8 ay Organizasyon ajansları 8 ay Apple 14.3 milyar euroluk vergi borcunu ödedi 8 ay Yenilenen tasarımıyla 2019 KIA ProCeed 8 ay Hediye kapma makinesine kızını sokup Nintendo çalan adam kameralara yakalandı 8 ay Kazananlar belli oldu | 1 takipçimizle Londra'ya yeni Huawei Mate Serisi lansmanına gidiyoruz! 8 ay Audi'nin ilk tam elektrikli aracı tanıtıldı: Karşınızda Audi e-tron 8 ay Yerli ürünlerin etiketine “yerli malı logosu” 8 ay iPhone Xs satışları beklenenin altında kaldı 8 ay Dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli treni seferlere başladı 8 ay Mercedes-AMG GT 43 tanıtıldı! 8 ay Kablolu gibi hızlı kablosuz fare ve Qi kablosuz şarjlı mause pad "Corsair Dark Core RGB SE ve MM1000 incelemesi" 8 ay Erkek Giyim Modellerinde Dufy Kreasyonları 8 ay Rus yapımı Suriye füzeleri ile düşürülen Rus uçağı: IL-20 8 ay Dört kameralı Huawei Mate 20 Lite'ın Türkiye fiyatı açıklandı 8 ay 2018 Uluslararası Mimarlık Ödülleri’nin kazananları belirlendi 8 ay Yılın Otomobili Ödülleri’nde 2019 adayları belli oldu! 8 ay Xiaomi, Apple'ın fiyat politikasıyla fena dalga geçti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim