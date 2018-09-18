iPhone Xs serisi LTE bağlantı hızı konusunda iPhone X'u ezip geçti

Apple'ın yeni nesil iPhone'ları 21 Eylül Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak. Lansman etkinliğinin ardından cevapsız kalan sorulardan biri de iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinin ne kadar hızlı LTE bağlantısı sunduğuydu.

SpeedSmart tarafından gerçekleştirilen ve Twitter'da yayınlanan bir dizi performans testine bakılırsa akıllı telefonlar oldukça hızlılar. Üç büyük ABD'li operatör kapsamında yapılan testlerde yeni nesil modellerin iPhone X'a kıyasla çok daha hızlı bir bağlantı performansı sunduğunu ortaya çıktı.

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Ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi hem iPhone Xs hem de iPhone Xs Max, AT&T, T-Mobile ve Verizon'da daha yüksek hızlara ulaşıyor. Bunun mantıklı bir açıklaması var elbette. Çünkü her iki model de LTE hızına önemli katkıları olan 4x4 MIMO ve LAA özelliklerine sahip.

Eski iPhone'larda 2x2 MIMO özelliği var

Öte yandan bu teknolojinin Android'de uzun süreden beri var olduğunu belirtmek gerekir. Samsung'un telefonlarının LTE bağlantısı açısından her zaman üst düzey performans sunmasının nedenlerinden biri de bu. Ancak eski nesil iPhone'larda ve hatta iPhone XR modelinde yok.

iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, 2x2 MIMO özelliği ile geliyor ve bu kıyaslamalarda da görüldüğü gibi LTE hızı açısından yeni iPhone'larla aralarında oldukça ciddi bir fark var.

https://twitter.com/SpeedSmart/status/1041737346524344321