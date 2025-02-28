Tecno, dünyanın en ince akıllı telefonunu duyurdu: Tecno Spark Slim

Tecno Spark Slim neler sunacak?
Sadece 5,75 mm kalınlığında olacak olan telefon MWC 2025'te sergilenecek. Tecno Spark Slim, ince gövdesine rağmen 5.200 mAh kapasiteli pili ile batarya ömründen feragat etmeyecek. Şirket, pilin 4,04 mm kalınlığında oduğunu ve 45W hızlı şarj desteğini sunduğunu belirtti.
Telefon ayrıca, iki adet 50 MP çözünürlüğünde arka kameraya ve 13 MP ön kameraya sahip olacak. Şirket, telefonun işlemcisini ise açıklamadı, sadece 8 çekirdekli olduğunu söylemekle yetindi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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