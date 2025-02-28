Tecno, dünyanın en ince akıllı telefonunu duyurdu: Tecno Spark Slim

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Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarındaki incelik furyasına Tecno da katılıyor. Şirket, Mobil Dünya Kongresi (MWC) öncesinde, dünyanın en ince akıllı telefonu olarak lanse ettiği Spark Slim modelini duyurdu.

Tecno Spark Slim neler sunacak?

Sadece 5,75 mm kalınlığında olacak olan telefon MWC 2025'te sergilenecek. Tecno Spark Slim, ince gövdesine rağmen 5.200 mAh kapasiteli pili ile batarya ömründen feragat etmeyecek. Şirket, pilin 4,04 mm kalınlığında oduğunu ve 45W hızlı şarj desteğini sunduğunu belirtti.

Tam Boyutta Gör Spark Slim, 6,78 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekrana sahip olacak. 1224p çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan ekran, 4.500 nit tepe parlaklık seviyesi ile dikkat çekiyor.

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Telefon ayrıca, iki adet 50 MP çözünürlüğünde arka kameraya ve 13 MP ön kameraya sahip olacak. Şirket, telefonun işlemcisini ise açıklamadı, sadece 8 çekirdekli olduğunu söylemekle yetindi.

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Tecno, dünyanın en ince akıllı telefonunu duyurdu: Spark Slim