Google Play Movies 21 Yeni Ülkede Hizmete Girdi





Dijital içeriğin ülkemizde bürokrasiye yenik düşmesi pek yeni bir olay değil ancak değişen teknolojilerle birlikte tüm dünyada ve hatta etrafımızdaki bir çok komşu ülkede modern servislerle desteklenmesi, can sıkıcı bir durum haline gelmeye başladı.





Genç nüfusun doğal bir sonucu olarak özellikle tam bir mobil cihaz cenneti olan ülkemizde dijital içeriğe yönelim gayet yüksek bir seviyede. Buna karşın bu alandaki hak sahiplerinin, ilgili hizmet kullanımının tam manasıyla bir standarda oturtulması ve ticari anlamda kullanıma sunulması için ciddi bir çalışma içersinde olmaması, sektörün büyük isimlerinin adeta elini kolunu bağlıyor.





Ülkemiz sınırları içinde faaliyette olan Google Play Store’dan sadece uygulama, oyun, kitap gibi satın almalar yapabiliyoruz. Film ve müzik içinse henüz bir olanak söz konusu değil. Google’ın Mart ayında 35 ülkeye sunduğu film satın alma hizmeti, yeni bir duyuru ile 21 ülkeye daha açıldı. Üstelik bu ülkeler arasında Azerbaycan, Ermenistan, Yunanistan gibi komşu devlet de varken Türkiye yer almıyor.





Bu konuda hak sahipleri tarafında yaşanan çok başlılık veya modern anlamda değişen trendlere uyum sağlamayan hantal bürokratik işler, çözümü şimdilik olanaksız kılıyor. MÜYAP, SEYAP, FİYAP gibi birliklerin, korsanla mücadele adına yasakçı bir zihniyet izlemektense, ulaşılabilirlik kolaylığı sağlayacak olan bu tür sevislere kanalize olarak amaca ulaşmaya çalışmanın, aslında daha kolay bir çözüm olacağının farkına varması gerek.