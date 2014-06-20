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Google Play Movies 21 Yeni Ülkede Hizmete Girdi

Google’ın ücretli olarak Google Play Store üzerinden sunduğu dijital içeriklerin etki alanı genişlemeye devam ediyor. Kötü haber ise 21 yeni ülke arasında ülkemiz yer almıyor.
4 yıl
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Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Google’ın ücretli olarak Google Play Store üzerinden sunduğu dijital içeriklerin etki alanı genişlemeye devam ediyor. Kötü haber ise 21 yeni ülke arasında ülkemiz yer almıyor.


Dijital içeriğin ülkemizde bürokrasiye yenik düşmesi pek yeni bir olay değil ancak değişen teknolojilerle birlikte tüm dünyada ve hatta etrafımızdaki bir çok komşu ülkede modern servislerle desteklenmesi, can sıkıcı bir durum haline gelmeye başladı.


Genç nüfusun doğal bir sonucu olarak özellikle tam bir mobil cihaz cenneti olan ülkemizde dijital içeriğe yönelim gayet yüksek bir seviyede. Buna karşın bu alandaki hak sahiplerinin, ilgili hizmet kullanımının tam manasıyla bir standarda oturtulması ve ticari anlamda kullanıma sunulması için ciddi bir çalışma içersinde olmaması, sektörün büyük isimlerinin adeta elini kolunu bağlıyor.
 
Google Play Movies 21 Yeni Ülkede Hizmete Girdi


Ülkemiz sınırları içinde faaliyette olan Google Play Store’dan sadece uygulama, oyun, kitap gibi satın almalar yapabiliyoruz. Film ve müzik içinse henüz bir olanak söz konusu değil. Google’ın Mart ayında 35 ülkeye sunduğu film satın alma hizmeti, yeni bir duyuru ile 21 ülkeye daha açıldı. Üstelik bu ülkeler arasında Azerbaycan, Ermenistan, Yunanistan gibi komşu devlet de varken Türkiye yer almıyor.


Bu konuda hak sahipleri tarafında yaşanan çok başlılık veya modern anlamda değişen trendlere uyum sağlamayan hantal bürokratik işler, çözümü şimdilik olanaksız kılıyor. MÜYAP, SEYAP, FİYAP  gibi birliklerin, korsanla mücadele adına yasakçı bir zihniyet izlemektense, ulaşılabilirlik kolaylığı sağlayacak olan bu tür sevislere kanalize olarak amaca ulaşmaya çalışmanın, aslında daha kolay bir çözüm olacağının farkına varması gerek.


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mehmedaltair 4 yıl en beğenilen
Yazık afrikadaki kabilelere bile hizmet verecek neredeyse daha buraya gelecek


Bu arada editörümüz yeni galiba hayırlı olsun
1 Yanıt Yanıtla +26
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ahmet. 4 yıl mehmedaltair
Yeni sayılır neredeyse 7 ay olacak

Asıl işim DH+ ama arada siteye de yazmaya çalışacağım.
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gun 4 yıl Farwynd
Spotify'da Türkçe 90'lar, Türkçe Pop ve Türk Halk müziği bile var bunların hepsi mi yurt dışı kaynaklı telif hakları ? Tamam on demand yani istek üzerine dinletmeyebilir ama sonuçta anlaşmış.

Ayrıca iTunes'da satılabilirken Google Play'de iki senedir satılmamasının tek açıklaması Google'ın önemsememisidir.
Spotify'da Türkçe 90'lar, Türkçe Pop ve Türk Halk müziği bile var bunların hepsi mi yurt dışı kaynaklı telif hakları ? Tamam on demand yani istek üzerine dinle...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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wolfestein 4 yıl
Google her zamanki gibi Türkiye'yi önmesemiyor.
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shadowtr 4 yıl
Niye dertlendiniz bu kadar sanki para verip film kiralayacakmış gibi?
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nepasvior 4 yıl
Hiç şaşırmadım, zira android telefon alanların büyük kısmı kredi çekip bankaya faiz ödeyip alıyor bu ülkede, bedava torrent varken 5 Tl lik oyunları bile satın almayıp apk bulup yüklerken insanlar, filme falan para vermez, çevremdeki yüzlerce insandan 1 tane bile parayla mp3 film müzik dizi içerik satın alan görmedim henüz, evet elimizde 1000 TL lik telefon ama onu alabilmek için buzdolabını satan insanlar var, 2000 TL lik telefonunda ptt cell bimcell kullanan dünya kadar insan var, korsan cd ciye bile para vermiyor insanlar google movies gelse ancak maddi durumu iyi elit bir kesim ilgi gösterirdi zaten o da yetersiz kalırdı, bunların düzelmesi için önce insanların refah düzeyinin artması lazım, belediyeden aldığı yardımla geçinenlerin bu kadar fazla olduğu bir ülkede sanata kimse para vermez, zenginler dışında, evet yanlış bir şey korsan ama gerçek de bu
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ssbrutality 4 yıl
Ermenistan dedi ve benim sinirlerimi bir kez daha zıplattı...(İntikam)
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Okisht 4 yıl
benim servislerim de bir ülkede kısıtlansa ve 3. dünya ülkesi gibi aylarca problem aşılamasa ben de o ülkeye girerken 2 kez düşünürüm.
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ardarda45 4 yıl
Haber sunumunu beğendim hocam eline sağlık
Bahaneyle bi dergiye göz atıyım
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mementopolis 4 yıl
yazik ülkende korsanin karali geziyor internette , pardon fink atiyor.
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Fil Yutmus Boa Yılanı 4 yıl
Aman ne üzüldüm. Google'ın çıkardığı servislerden çoğunu kullanmıyorum.
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yakazza 4 yıl
@ahmet: "Son olarak "Sonuçta da ikiside bababımızın şirketi değil." derken bağlaç olan de ayrı yazılır ;)"
Genç adam, burası bir habere yazılan yorum bölümü. bir edebiyat dergisi değil. sen haber yazarken de-da bağlacına dikkat etmekle mükellefsin ama ben yorum yazarken buna mecbur değilim. laf sokmak isterken yorumumun içeriğini değerlendirseydin daha faydalı olurdu. ben habere yorum yaparken bir satır sana yazdım 3 satır herkes bilgilensin diye yazdım. neyse. bak noktadan sonra büyük yazmayı da unutmuşum.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Hiçbir konuda bizleri ipleyenler yok.

Sebebi bizleriz.

Daha bilinçli bir kullanıcı kitlesi olsa bu durumlar olmaz.

Kısaca her konuda birlik olmamız lazım.

3.dünya ülkesi olmaktan bir türlü kurtulamadık.

Benim için google ile apple aynı.

Sadece apple önce geldi diye bu onu google dan farklı yapmaz.

Sonuçta para veriyorsak karşılığında en iyi hizmeti almakta hakkımız.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
şaşırmadım
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Umutcan 4 yıl
Google'ın nedense Türkiye'ye bir antipatisi var gibime geliyor. Sadece film değil play store'da da Türkiye satış altyapısı çok geç gelmişti.
Ios'da da google maps earth vs. Türkiye appstore'unda yok, Usa yapmak gerekiyor indirmek için. Ama uygulama Türkçe, komik yanı da bu.
Hatta translate ve çeşitli diğer uygulamalarında da o kadar önemsiz ülke ve dilin yanında Türkiye'ye en sonlarda destek verdi.
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yakazza 4 yıl
Öncelikle yeni editöre başarılar dileyeyim ve haberle ilgili birkaç uzman değerlendirmesi yapayım :)
Haber dedim ama bu bir analiz. Fazlaca yorum katmış, dergi tadında yazmış ki zaten sonradan DH+ editörü olduğunu öğrendim.
"Ülkemiz sınırlarında faaliyette olan Google Play Storeda..." yanlış olmuş, sınırlarında kelimesinden sonra "da" eki koyması lazım yoksa burda doğmuş sadece burda hizmet veren bir servis veya firmadan bahsettiğiniz sanılır. Ki tam tersi bir durum var çünkü.
Haberde biri hariç herkese giydirilmiş maşallah! Devlet, bürokrasi, meslek birlikleri, hak sahipleri... Sanki Google efendi kapıda yatıyor ama bir türlü almıyoruz içeri. Evet, doğru, dijital içerikler konusunda bürokratik bir sürü eksiklik var mevzuatta. Artı, özellikle meslek birlikleri tam haraca bağlamış bütün piyasayı.
Ancaaaak. Sayın Google efendi maalesef geçmişte olduğu gibi VERGİ vermemek için Türkiye'ye resmi olarak bazı ücretli servisleri sunmuyor. Özellikle internet reklamcılığında kamyonla para götürüyor ancak ülkemiz üzerinden kazandığı reklam gelirlerinin vergisini vermiyor. Çünkü burada yerleşik bir muhatap olmayı reddediyor.
Apple meselesine gelince. Evet iTunes ile ülkemisde de müzik, film vs satışı yapıyor. Online mağazası ve Apple Store ile fiziken de girdi. Yani ABD de ne varsa burada da çoğunu yapıyor. Apple Türkiye Ofisini açtı ve resmi olarak yükümlülüklerini yapıyor.
Sonuçta da ikiside bababımızın şirketi değil. İkisi de ABD firması. Yani birini diğerine tercih sebebemiz sadece sunduğu hizmetin kalite ve fiyatıyla ilişkili olmalıdır. Ya ucuz olduğu için alırız yada kaliteli olduğu için. Bütçemize göre. Ama dünyada reklam ve internetten ençok kazanan ve çalıştırdığı eleman ödediği vergi ürettiği fiziki mal ve hizmet yani giderler konusunda gelirlerine göre bu kadar muazzam bir uçurum olan bir firma bizim gibi ülkelere milliyetçilik yapamadan değerlendirirsek gereken değeri vermediği kesin. Bunu eleştirebiliriz.
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ahmet. 4 yıl yakazza
Güzel dilekler ve yapıcı yorum için teşekkürler. Hemen yanıt vereyim;
"Ülkemiz sınırları içinde faaliyette olan Google Play Store’dan sadece uygulama, oyun, kitap gibi satın almalar yapabiliyoruz." buradan Google Play Store'un Türkiye'deki faaliyet çerçevesini anlatmaya çalıştım. Öyle de anlaşılır diye düşünüyorum :)
Haber ya da analiz artık ne derseniz. 21 yeni ülkeye destek geldi diye kuru kuru vermektense hepimzi mağdur eden bir durumu gündeme taşımak ve üzerinde konuşulabilecek bir konu yaratmak daha faydalı bir iş diye düşünüyorum. :)
Son olarak "Sonuçta da ikiside bababımızın şirketi değil." derken bağlaç olan de ayrı yazılır ;)
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orhanyıldız 4 yıl
Tr yok tabi
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Silent Guardian 4 yıl
"ülkemiz yer almıyor." kısmından sonrasını okumadım.
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