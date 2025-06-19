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Tam Boyutta Gör Android 16 ile birlikte görsel anlamda ciddi bir değişime hazırlanan Google, bu dönüşümü kendi uygulamalarına taşımaya başladı. Son olarak "Material 3 Expressive olarak" adlandırılan yeni tasarım dili, Google Play Store'un 46.5.19 sürümünde keşfedildi. Uygulama artık, daha renkli, canlı ve modern bir görünüm sunuyor.

Aktarıldığı kadarıyla yeni değişiklik doğrudan uygulama güncellemesiyle değil, sunucu taraflı bir düzenleme olarak kullanıcılara sunuluyor. Yeniliklere gelirsek, uygulamadaki arama sekmesi aynı kalırken, kategori ikonları tamamen yenileniyor. Klasik çerçeve yapısında ise değişim yok. Ancak ikonlara canlı renk geçişleri eklenmiş durumda. Ayrıca Popüler Uygulamalar, Uygulama Keşfet ve Oyun Keşfet gibi bölümler artık çok daha belirgin görünüyor.

Yeni Google Play Store böyle görünecek:

Tam Boyutta Gör Material 3 Expressive, sadece Play Store ile sınırlı değil. Android 16 ile sunulacak tasarım yaklaşımı Gmail gibi diğer Google uygulamalarına da taşınmış durumda. Gmail'in yeni arayüzünde ise arama çubuğu, alt gezinme menüsü ve yazma düğmesi gibi öğelere de renkli dokunuşlar eklendi. Ayrıca yazma düğmesi daha parlak bir görünüm kazanırken ve kalem simgesi daha kalın bir çizimle öne çıkıyor.

Android 16, Google Pixel telefonları kullanılamaz duruma getirdi 3 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Google'ın Material 3 Expressive tasarımını Android 16'ya paralel olarak tüm sistem uygulamalarına yayması bekleniyor. Android 16'nın Pixel 10 serisiyle birlikte resmen sunulacağını biliyoruz. Ardından diğer üreticilerin güncellemeleriyle daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşacak.

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Android 16 öncesi ilk adım: Play Store'un tasarımı değişiyor

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