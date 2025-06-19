Android 16 öncesi ilk adım: Play Store'un tasarımı değişiyor

Aktarıldığı kadarıyla yeni değişiklik doğrudan uygulama güncellemesiyle değil, sunucu taraflı bir düzenleme olarak kullanıcılara sunuluyor. Yeniliklere gelirsek, uygulamadaki arama sekmesi aynı kalırken, kategori ikonları tamamen yenileniyor. Klasik çerçeve yapısında ise değişim yok. Ancak ikonlara canlı renk geçişleri eklenmiş durumda. Ayrıca Popüler Uygulamalar, Uygulama Keşfet ve Oyun Keşfet gibi bölümler artık çok daha belirgin görünüyor.
Anlık Bildirim
Google, Android 16 ile birlikte Play Store’un tasarımında önemli bir yeniliğe gidiyor. Material 3 Expressive adı verilen yeni arayüz ilk kez ortaya çıktı. İşte görüntüler...
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