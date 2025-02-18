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    Anlık Bildirim

    Google Play Store, uygulamaların kalitesi hakkında uyarıda bulunacak

    Google, Play Store'da kullanıcıların doğru uygulamayı bulmasını kolaylaştırmak için uygulamaların kalitelerini belirten yeni bir uyarı özelliğini kullanıma sunuyor.
    Google Play Store, uygulamaların kalitesi konusunda uyaracak Tam Boyutta Gör
    Milyonlarca uygulamaya sahip olan Google Play Store'da doğru uygulamayı bulmak kullanıcılar için bazen meşakatli olabiliyor. Kullanıcı değerlendirmeleri ve indirme sayıları yol gösterici olsa da, her zaman doğru sonuca ulaştırmayabiliyor. 

    Uygulamalar hakkında ek bilgiler sunulacak

    Google, bu sorunu çözmek için uygulama kalitelerini belirten yeni bir uyarı özelliğini kullanıma sunuyor. Şu anda bazı kullanıcılar için görünen bu uyarılar, bir uygulamanın performansı ve kullanımı hakkında ek bilgiler sağlayarak kullanıcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyor. Uyarılar, uygulamaları tehlikeli veya kullanılamaz olarak işaretlemek için değil, basit yıldız derecelendirmelerinin ötesinde daha ayrıntılı bir bakış açısı sunmak amacıyla gösteriliyor.

    Şu anda üç tür uyarı bulunuyor. Uyarılardan biri, uygulamanın Play Store'daki diğer benzer uygulamalara kıyasla daha sık kaldırıldığı hakkında bildirimde bulunuyor. Bu uyarıyla, uygulamanın kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamadığı veya daha iyi alternatifler olduğu anlamı çıkarılabililir. 

    Başka bir uyarı, kullanıcıların uygulama ile benzer uygulamalara göre daha az sıklıkta etkileşime girdiğini belirtiyor. Üçüncü uyarı, kullanıcılara uygulamanın kategorisindeki diğerlerine kıyasla daha küçük bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu bildiriyor.

    Bu uyarılar, uygulamaların kötü veya tehlikeli olduğu anlamına gelmiyor. Örneğin, düşük etkileşim uyarısı olan bir uygulama, yine de kullanım amacı için gayet iyi bir uygulama olabilir. Google'ın buradaki amacı, kullanıcılara ek bilgiler vererek doğru tercihi bulmalarına yardımcı olmak.

    Google Play Store'un 44.7.24 sürümünde görülen özelliğin yakında tüm kullanıcılar için sunulması bekleniyor. Ayrıca, gelecekte daha çeşitli uyarıların da eklenmesi beklenebilir.

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    TheJudgé 2 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 4 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 4 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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