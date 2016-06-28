Google Project Bloks, çocuklara kodlama öğretecek

Yazılım geliştiriciliğinin çok erken yaşlarda başlaması, yetişmiş insan gücü bakımından büyük önem taşıyor. Bu bakımdan artık ana okulu seviyesine kadar çocuklara yazılım eğitimi veriliyor. Google’ın Project Bloks adındaki projesi bu amaca hizmet edecek.

Project Bloks, adından da anlaşılacağı üzere, çocukların kodlama öğrenebilmesi için bloklardan yararlanıyor. Fonksiyon komutlarını barındıran semboller Puck adını almış. Elektronik bileşenler yerine iletken bir mürekkep kullanan Puck’lar üzerinde butonlar, tekerlek düğmeler gibi komut göndericiler yer alıyor.

Görevleri ise ileri, geri, dönüş, sallanma, zikzak çizme, zıplama, durma gibi kodlamanın temelleri olarak farklı şekillerde atanabiliyor. Tüm Puck’lar Base Board adı verilen bağlantı kartının üzerine oturtuluyor. Böylece ortaya bir kodlama bloğu çıkmış oluyor.

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Tüm Base Board kartları da Brain Board adındaki asıl yönetim kartına bağlanıyor. Raspberry Pi Zero kartını temel alan Brain Board, gelen verileri işliyor ve bağlı bir cihaza gönderiyor. Geliştiriciler farklı projeler kodlayarak bunları çocuklara sunabiliyor. Farklı formatlarda hazırlanabilen sistem, çok düşük maliyetlerle karşılanabiliyor.

Projeler içerisinde örneğin kablosuz bir robot arabanın hareket ettirilmesi, müzik kutusu yapma, ampul yakma gibi çeşitli fikirler yer alıyor. Çocuklar hem eğleniyor hem de temel kodlama prensiplerini öğrenmiş oluyor.

Project Bloks henüz geliştirme aşamasında ancak dünyanın her noktasından geliştiriciler ve araştırmacıların katkısına açık durumda. Önümüzdeki dönemde, yapılan katkılar ile birlikte çok daha verimli ve fonksiyonel bir projenin ortaya çıkması amaçlanıyor.