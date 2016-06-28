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Google Project Bloks, çocuklara kodlama öğretecek

Google’ın yeni projesi Project Bloks, küçük yaştan itibaren çocuklara kodlama öğretilmesini amaçlıyor ve adından da anlaşılacağı üzere, çocukların kodlama öğrenebilmesi için bloklardan yararlanıyor.
2 yıl
7,1b
1
5
Programlama Dersleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yazılım geliştiriciliğinin çok erken yaşlarda başlaması, yetişmiş insan gücü bakımından büyük önem taşıyor. Bu bakımdan artık ana okulu seviyesine kadar çocuklara yazılım eğitimi veriliyor. Google’ın Project Bloks adındaki projesi bu amaca hizmet edecek.

Project Bloks, adından da anlaşılacağı üzere, çocukların kodlama öğrenebilmesi için bloklardan yararlanıyor. Fonksiyon komutlarını barındıran semboller Puck adını almış. Elektronik bileşenler yerine iletken bir mürekkep kullanan Puck’lar üzerinde butonlar, tekerlek düğmeler gibi komut göndericiler yer alıyor.

Görevleri ise ileri, geri, dönüş, sallanma, zikzak çizme, zıplama, durma gibi kodlamanın temelleri olarak farklı şekillerde atanabiliyor. Tüm Puck’lar Base Board adı verilen bağlantı kartının üzerine oturtuluyor. Böylece ortaya bir kodlama bloğu çıkmış oluyor.

Ayrıca Bkz. "Amazon Kindle artık daha hafif ve daha ince"

Tüm Base Board kartları da Brain Board adındaki asıl yönetim kartına bağlanıyor. Raspberry Pi Zero kartını temel alan Brain Board, gelen verileri işliyor ve bağlı bir cihaza gönderiyor. Geliştiriciler farklı projeler kodlayarak bunları çocuklara sunabiliyor. Farklı formatlarda hazırlanabilen sistem, çok düşük maliyetlerle karşılanabiliyor.

Projeler içerisinde örneğin kablosuz bir robot arabanın hareket ettirilmesi, müzik kutusu yapma, ampul yakma gibi çeşitli fikirler yer alıyor. Çocuklar hem eğleniyor hem de temel kodlama prensiplerini öğrenmiş oluyor.

Project Bloks henüz geliştirme aşamasında ancak dünyanın her noktasından geliştiriciler ve araştırmacıların katkısına açık durumda. Önümüzdeki dönemde, yapılan katkılar ile birlikte çok daha verimli ve fonksiyonel bir projenin ortaya çıkması amaçlanıyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Googles-Project-Bloks-will-use-real-blocks-to-help-kids-learn-to-code_id82649 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Bakan bizden teknoloji çıkmaz, müslüman tarım ülkesiyiz diyordu.
Google bizim için de lütfen tarımı öğreten oyuncak yapsın.
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MegaWolt38 2 yıl
Apple'ın hareketinden sonra güzel bir hareket daha.
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kadirirdem 2 yıl
faydalı bir proje hem eğlenceli hem de öğretici....
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sniper23 2 yıl
Hem çocuklar hem de yetişkinler için çok güzele benziyor, hayalimiz Türkiye'de gelmesidir.
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A.F.Y.D 2 yıl
Faydalı bir proje olacağa benziyor.
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