Amazon Kindle artık daha hafif ve daha ince

E-kitap okuyucu sektörünün lideri Amazon, Kindle ailesini genişletmeye devam ediyor. 80$ fiyat etiketi ile ailenin en ucuz okuyucusu durumundaki Kindle modeli, önemli özelliklerle güncellenerek yeniden tüketici karşısına çıkıyor. Tabii fiyatı değişmeden.

Yeni nesil Amazon Kindle modeli önceki nesle göre yüzde 16 daha hafif ve yüzde 11 daha ince hale getirilmiş. 6 inçlik ekran boyutu ve 167ppi piksel yoğunluğunun değişmediği okuyucu, RAM boyutunu 256MB’dan 512MB seviyesine çıkarmış. Böylece okuyucunun genel performansında artış kaydedilmiş.

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Kindle modeline eklenen diğer bir yenilik ise Bluetooth kablosuz teknolojisi, Kullanıcılar artık Bluetooth kulaklıklarını bağlayarak, sesli okumaları kimseyi rahatsız etmeden ve gürültüden arınmış bir şekilde dinleyebilecekler. Özellikle görme engelli kullanıcılar için önemli bir gelişme olarak görülüyor. Cihazda normalde WiFi bağlantısı bulunuyordu.

Tek şarj ile haftalarca kullanım sunan yeni Kindle modeli Amazon üzerinden 7 Temmuz itibariyle satışa sunulacak. Ayrıca yüksek çözünürlüklü ekrana sahip ve 120$ seviyesindeki Kindle Paperwhite modeline de beyaz renk seçeneği eklenmiş durumda.