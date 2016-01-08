Google, Project Tango için uygulama fikirleri arıyor





İnternet devi Google'ın uzun zamandır üzerinde çalışmalar devam eden teknoloji harikası Project Tango, CES 2016 kapsamında Intel ve Lenovo tarafından duyurulan akıllı telefonların gösterdiği kadarıyla son kullanıcıya hiç olmadığı kadar yakın. Şimdi ise uygulama fikirleri aranıyor.

NASA tarafından dahi aktif olarak kullanılan Project Tango teknolojisi, Kinect benzeri üç boyutlu sensörleri, hareket algılayıcı mekanizmaları, özel kodlanmış kameraları ve Myriad 1 görüntü işlemcisi ile bulunduğu ortamın üç boyutlu haritasını çıkartabiliyor ve bu taramalara derinliği de dahil edebiliyor. Bu önemli teknolojiyi akıllı telefonlarına dahil eden şirketlere destek olmak ve ekosistemini büyütmek isteyen Google'ın son adımı ise sürece bağımsız uygulama geliştiricileri de dahil etmek.

Google, konum farketmeksizin tüm geliştiricilere önemli bir davet yapıyor ve kişilerin Project Tango teknolojisinden yararlanacak oyun ve uygulama fikirlerini paylaşmasını istiyor. Seçilen projelere gerçeğe dönüşebilmeleri için maddi destek ve mühendis desteği sağlayacağını açıklayan şirket, tamamlanmış uygulamaların Lenovo'nun Project Tango'lu telefonunda da yer alabileceğini belirtiyor. Geliştiricilere örnek olaraksa Lowe'nin mutfaklara beyaz eşyaların sığıp sığmayacağını gösterebilen arttırılmış gerçeklik temelli uygulaması ile fiziksel yüzeylerde Jenga oynanabilen bir oyun gösteriliyor.

15 Şubat tarihinde sona erecek başvuru için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Project Tango geliştirme kiti de aynı bağlantıdan elde edilebiliyor. Geliştiricilerinden uygulama projeleri hakkında ekran görüntüsü ya da video ile konsept tasarım istenildiğini de belirtmekte fayda var.





http://googledevelopers.blogspot.com.tr/2016/01/get-your-app-featured-on-first.html