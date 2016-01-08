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Google, Project Tango için uygulama fikirleri arıyor

Sınırlarını aşan teknoloji şirketi Google, devrimsel teknolojisi Project Tango için uygulama fikirleri arıyor. Şirket bu sayede büyüyen ekosistemini desteklemek ve zenginleştirmek istiyor.
3 yıl
2,8b
1
3
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnternet devi Google'ın uzun zamandır üzerinde çalışmalar devam eden teknoloji harikası Project Tango, CES 2016 kapsamında Intel ve Lenovo tarafından duyurulan akıllı telefonların gösterdiği kadarıyla son kullanıcıya hiç olmadığı kadar yakın. Şimdi ise uygulama fikirleri aranıyor.
Google, Project Tango için uygulama fikirleri arıyor
NASA tarafından dahi aktif olarak kullanılan Project Tango teknolojisi, Kinect benzeri üç boyutlu sensörleri, hareket algılayıcı mekanizmaları, özel kodlanmış kameraları ve Myriad 1 görüntü işlemcisi ile bulunduğu ortamın üç boyutlu haritasını çıkartabiliyor ve bu taramalara derinliği de dahil edebiliyor. Bu önemli teknolojiyi akıllı telefonlarına dahil eden şirketlere destek olmak ve ekosistemini büyütmek isteyen Google'ın son adımı ise sürece bağımsız uygulama geliştiricileri de dahil etmek.
Google, konum farketmeksizin tüm geliştiricilere önemli bir davet yapıyor ve kişilerin Project Tango teknolojisinden yararlanacak oyun ve uygulama fikirlerini paylaşmasını istiyor. Seçilen projelere gerçeğe dönüşebilmeleri için maddi destek ve mühendis desteği sağlayacağını açıklayan şirket, tamamlanmış uygulamaların Lenovo'nun Project Tango'lu telefonunda da yer alabileceğini belirtiyor. Geliştiricilere örnek olaraksa Lowe'nin mutfaklara beyaz eşyaların sığıp sığmayacağını gösterebilen arttırılmış gerçeklik temelli uygulaması ile fiziksel yüzeylerde Jenga oynanabilen bir oyun gösteriliyor.
15 Şubat tarihinde sona erecek başvuru için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Project Tango geliştirme kiti de aynı bağlantıdan elde edilebiliyor. Geliştiricilerinden uygulama projeleri hakkında ekran görüntüsü ya da video ile konsept tasarım istenildiğini de belirtmekte fayda var.


http://googledevelopers.blogspot.com.tr/2016/01/get-your-app-featured-on-first.html Yorum Yaz
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freudunpiposu 3 yıl
playstyle
sokak sokak memleketimizi fişlediğiniz yetmedi mi !? yarın bir dünya savaşı olsa akıllı füzeler oturduğunuz binaların direk ana yük taşıyan kolonlarına en az silahla bir ülke en kolay nasıl bitirilir noktasında geliştirilecek teknolojik bir unsur bu ! uzun lafın kısası oturduğunuz binanın bile kaç katlı olduğu google mapta açık açık sistem tarafından tesbit edilmişken ! google sizin arayıpta bir türlü bulamadığınız çorabınızın diğer tekinimi bulmak için bu teknolojiyi geliştiriyor sanıyorsun !? eğer böyle sanıyorsan gerçekten safsınız hemde katıksız !

Espiriyse komik değilse daha komik.
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Aslanhan. 3 yıl
playstyle

sokak sokak memleketimizi fişlediğiniz yetmedi mi !? yarın bir dünya savaşı olsa akıllı füzeler oturduğunuz binaların direk ana yük taşıyan kolonlarına en az silahla bir ülke en kolay nasıl bitirilir noktasında geliştirilecek teknolojik bir unsur bu ! uzun lafın kısası oturduğunuz binanın bile kaç katlı olduğu google mapta açık açık sistem tarafından tesbit edilmişken ! google sizin arayıpta bir türlü bulamadığınız çorabınızın diğer tekinimi bulmak için bu teknolojiyi geliştiriyor sanıyorsun !? eğer böyle sanıyorsan gerçekten safsınız hemde katıksız !


Tespitlerin paranoyakça. Adamlardaki silah teknolojisini bilsen senin binanın planına ihtiyaçları olmadığını da bilirdin. Uzayda onlarca uyduları var ve bunların bir kısmı silahlı. Ayrıca Türkiye'nin şimdiye kadar yaptığı belkide en akıllıca ortaklık olan Nato'yu da es geçmemek lazım. Türkiye dünyanın en güçlü Ülkeleri ile müttefik ve bunlardan biride Amerika. Elinde Nükleer güç bulunduran bir ülke ne yapsın senin cadde, sokak planlarını. Amerikan düşmanlığı yapmak için o kadar haklı, mantıklı sebep varken kalkıp bu saçma sapan fikre sarılman çok gereksiz.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
sokak sokak memleketimizi fişlediğiniz yetmedi mi !?

yarın bir dünya savaşı olsa
akıllı füzeler oturduğunuz binaların direk ana yük taşıyan kolonlarına
en az silahla bir ülke en kolay nasıl bitirilir noktasında
geliştirilecek teknolojik bir unsur bu !

uzun lafın kısası oturduğunuz binanın bile kaç katlı olduğu google mapta açık açık sistem tarafından tesbit edilmişken !

google sizin arayıpta bir türlü bulamadığınız çorabınızın diğer tekinimi bulmak için bu teknolojiyi geliştiriyor sanıyorsun !?

eğer böyle sanıyorsan gerçekten safsınız hemde katıksız !
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