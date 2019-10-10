Google Stadia yavaşlamaları Negatif Gecikme ile önleyecek

Son dönemde özellikle dev firmaların devreye girmesiyle bulut oyun teknolojileri yeniden önem kazandı. Bununla birlikte sürekli ve geniş bant internet gerektiriyor olması tedirginlik yaratıyor. Günümüzde sürekli geniş bant internet pek mümkün olmadığı için haliyle gecikmeler de yaşanıyor. Google buna farklı bir önlem alacak.

Negatif Gecikme nedir?

Negatif Gecikme adıyla geliştirilen yeni teknoloji, bulut tabanlı oyunlarda aktarım yavaşlamalarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Yapay zekâ algoritmalarını da işin içine katacak olan Negatif Gecikme, belirli senaryolarda yerel olarak oynanan oyunlardan bile daha hızlı olmayı vadediyor.

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Negatif Gecikme teknolojisi oyuncu ve sunucu arasındaki gecikmeyi tahmin etme ve buna göre önbellek ayırma mantığına dayanıyor. Oyuncunun girdilerini ve tuş basışlarını önceden tahmin ederek gecikmeleri engellemek için farklı yöntemler ortaya koymaya çalışıyor.

Negatif Gecikme kullanıcının cihazından bağımsız olarak çalışıyor. Bu da en önemli avantajı. Elbette yine kullanıcının sahip olduğu internetin geniş bant kalitesi de bunda etkili olacak. Gelecek ay açılışı yapacak olan Google Stadia’nın gerçek hayattaki performansı da test edilmiş olacak.