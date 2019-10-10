Google Stadia yavaşlamaları Negatif Gecikme ile önleyecek

Son dönemde özellikle dev firmaların devreye girmesiyle bulut oyun teknolojileri yeniden önem kazandı. Bununla birlikte sürekli ve geniş bant internet gerektiriyor olması tedirginlik yaratıyor. Günümüzde sürekli geniş bant internet pek mümkün olmadığı için haliyle gecikmeler de yaşanıyor. Google buna farklı bir önlem alacak.
Negatif Gecikme nedir?
Negatif Gecikme adıyla geliştirilen yeni teknoloji, bulut tabanlı oyunlarda aktarım yavaşlamalarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Yapay zekâ algoritmalarını da işin içine katacak olan Negatif Gecikme, belirli senaryolarda yerel olarak oynanan oyunlardan bile daha hızlı olmayı vadediyor.Ayrıca Bkz. "Apple yakın zamanda zengin gerçeklik gözlüklerinin üretimine başlayabilir"
Negatif Gecikme teknolojisi oyuncu ve sunucu arasındaki gecikmeyi tahmin etme ve buna göre önbellek ayırma mantığına dayanıyor. Oyuncunun girdilerini ve tuş basışlarını önceden tahmin ederek gecikmeleri engellemek için farklı yöntemler ortaya koymaya çalışıyor.
Negatif Gecikme kullanıcının cihazından bağımsız olarak çalışıyor. Bu da en önemli avantajı. Elbette yine kullanıcının sahip olduğu internetin geniş bant kalitesi de bunda etkili olacak. Gelecek ay açılışı yapacak olan Google Stadia’nın gerçek hayattaki performansı da test edilmiş olacak.
https://www.engadget.com/2019/10/10/google-stadia-negative-latency/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Biz onlara hangi tuşa bastığımızın versini yollayacağız, onlar bize yaptığımız şeyin görüntüsünü. Bütün işlemler sunucuya yükleniyor. Bir de ulan musk un dediği gibi tahminler yapıp farklı senayoların işlemini yapacak o sunucu ağlar. Her zaman ki gibi bırakın denesinler tutarsa, sorun olmazsa biz de teşrif ederiz.
Google demek reklam demek !
Stadia tutarsa bol reklamlı olacaktır ! olabilir demiyorum, kesinlikle olacak !
benim anlamadığım, nerede olursa olsun o reklamların hiç birine tıklamıyorum yada o reklamlar benim alışveriş tercihimi değiştirmiyor, eminim bir çok insan benim gibi, bu adamlar illa ki bunu görüyordur. peki bu reklam ısrarı niye ?
Haberi okudugumda ulan bu kendi kendine oynayacak biz de oynuyo gibi mi yapicaz simdi diye salakca bi dusunceye kapilmistim
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