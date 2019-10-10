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    Google Stadia yavaşlamaları Negatif Gecikme ile önleyecek

    Gelecek ay itibariyle açılışı yapacak olan Google Stadia bulut oyun hizmeti gecikmeleri en aza indirmek için yeni bir teknoloji kullanacak. Bunun adı Negatif Gecikme.
    18 sa.
    2,6b
    2
    19
    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Son dönemde özellikle dev firmaların devreye girmesiyle bulut oyun teknolojileri yeniden önem kazandı. Bununla birlikte sürekli ve geniş bant internet gerektiriyor olması tedirginlik yaratıyor. Günümüzde sürekli geniş bant internet pek mümkün olmadığı için haliyle gecikmeler de yaşanıyor. Google buna farklı bir önlem alacak.

    Negatif Gecikme nedir?

    Negatif Gecikme adıyla geliştirilen yeni teknoloji, bulut tabanlı oyunlarda aktarım yavaşlamalarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Yapay zekâ algoritmalarını da işin içine katacak olan Negatif Gecikme, belirli senaryolarda yerel olarak oynanan oyunlardan bile daha hızlı olmayı vadediyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple yakın zamanda zengin gerçeklik gözlüklerinin üretimine başlayabilir"

    Negatif Gecikme teknolojisi oyuncu ve sunucu arasındaki gecikmeyi tahmin etme ve buna göre önbellek ayırma mantığına dayanıyor. Oyuncunun girdilerini ve tuş basışlarını önceden tahmin ederek gecikmeleri engellemek için farklı yöntemler ortaya koymaya çalışıyor.

    Negatif Gecikme kullanıcının cihazından bağımsız olarak çalışıyor. Bu da en önemli avantajı. Elbette yine kullanıcının sahip olduğu internetin geniş bant kalitesi de bunda etkili olacak. Gelecek ay açılışı yapacak olan Google Stadia’nın gerçek hayattaki performansı da test edilmiş olacak.

     


    https://www.engadget.com/2019/10/10/google-stadia-negative-latency/ Yorum Yaz
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    Ulan Musk 17 sa. en beğenilen
    Yeterli işlem kapasitesi olduğu sürece işe yarayabilir. Örneğin 30 fps oyunda saniyede 60 kare işleme kapasiteniz varsa 2 farklı tuş basımı olasılığına ait kareyi önceden çizip hazır edebilirsiniz. Basılan tuş bilgisi geldiğinde sizin önceden hazırladığınız dizide bunun için gereken kare hazır ise kareyi render gecikmesi olmadan hemen gönderebilirsiniz. Eğer tuşu yanlış tahmin ettiyseniz yine normal gecikme ile kareyi çizip gönderebilirsiniz. Bu sırada kalan işlem gücü ile de 1 adet daha sonraki kare tahmini yapılabilir. Tutturursanız sonraki döngüde 2 tahmin hakkınız olur.
    Yeterli işlem kapasitesi olduğu sürece işe yarayabilir. Örneğin 30 fps oyunda saniyede 60 kare işleme kapasiteniz varsa 2 farklı tuş basımı olasılığına ait kare...
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    3 Yanıt Yanıtla +12
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    aykut291 2 sa.
    Bakalım sadece yüksek internet olması yeterli değil bence Nekadar yüksek olursa olsun veri trafiği belli saatlerde çok yoğun oluyor Mesela Türkiyede akşam saatlerinde tıkanıyor nedeni herkezin o saatlerde internete girmesi burda altyapı ve sunucular devreye giriyor bakalım bu sistem bunu sağlıyabikicekmi görücez ama bizim Ülkemizde hayatta tutmaz bu sistem orası kesin malumunuz biliyosunuz ufacık depremde bütün hatlar kilit oluyor böyle rezil bir altyapımız varken bu sistemden verim almak son derece zor.
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    sosisvesalam 2 sa.
    twitch de yayıncılara mesaj attıktan 30 saniye sonra gözüküyor google server tarafında komutları 30 saniye sonra gir derse gecikme algısı baya azalır bunun gibi bir şey mi :)
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    TRkronos 3 sa.
    O zaman da olay şuna döner. Bölüm kasıyo beyler geçen çıksın.

    Biz onlara hangi tuşa bastığımızın versini yollayacağız, onlar bize yaptığımız şeyin görüntüsünü. Bütün işlemler sunucuya yükleniyor. Bir de ulan musk un dediği gibi tahminler yapıp farklı senayoların işlemini yapacak o sunucu ağlar. Her zaman ki gibi bırakın denesinler tutarsa, sorun olmazsa biz de teşrif ederiz.
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    Amd64x2 8 sa.
    Her türlü manipülasyon hile şike vs aklınıza ne gelirse açık bir durum, sorarlarsa yapay zeka yapmış de, çık işin içinden, onu da geç belki adam mermiye kafa atacak sen niye onun yerine siper alıyorsun ki
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    blackzeros 8 sa.
    gunumuz konsollarinda olabilir de,yeni cikacak konsolların iki kati frame rate oranını yaklaması cok zor ,30 fps oyunda sorun olmayabilir ama zaten lagden etkilenebilecek oyunlar genelde 60 fps cikiyor, bunlari 120 fpsde oynatması lazım buda 8ms kazandırır ki cokda kayda alınabilcek bir degil bana kalirsa.2 tustan birine basmadan ziyade hangi tusa basılacagini tahmin edip ona gore render alinacaktir.
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    rx7enes 9 sa.
    Senin yerine oynayacak. Sen de oynadığını sanacaksın.
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    1ses1 10 sa.
    Diyelim dört dörlük bu işi başardılar ve inanılmaz oyuncu sayısına aboneye geldiler diyelim. Sonrasında youtube gibi oyunun ortasında yada altında reklamlar çıkmasın. Reklamsız versiyon için şukadar ücret diye.
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    kuzgun_ 9 sa. 1ses1
    Google'nin sahibi olduğu reklamsız bir şey söyleyin?

    Google demek reklam demek !
    Stadia tutarsa bol reklamlı olacaktır ! olabilir demiyorum, kesinlikle olacak !
    benim anlamadığım, nerede olursa olsun o reklamların hiç birine tıklamıyorum yada o reklamlar benim alışveriş tercihimi değiştirmiyor, eminim bir çok insan benim gibi, bu adamlar illa ki bunu görüyordur. peki bu reklam ısrarı niye ?
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    Samura ii 8 sa. 1ses1
    stada yı biz yaptık siz oynayın buyrun mu dicek adamlar. Bi ücret duyurulmuştu zaten. Bi hizmet geliştiricek ve bedelsiz mi kullandırcak. Keşke sizin dediğiniz gb reklamla çözebilsek, ben başta 5 tane reklam seyredeyim sonra 2 saat last of us p2 oynayayım, para vermeden, konsol almadan, mükemmel. yani izin izin beğenmediğiniz olsa öp başına koy
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    AskN0More 12 sa. spenx01
    Dostum ona katılıyorum, satın alma alıskanlıkları, sayfada dikkat ceken reklamlarin takibi vs vs cok ornek verilebilir buna.. Ama oyundaki hareketi, manevralari falan tahmin etmek.. rekabetci oyunlarda imkansizi istemek gibi geldi.
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    alito 14 sa.
    Bence tezat bir şekilde, kendi servisi Youtube'da binlerce gecikme videosu izleyeceğiz. Bu Stadia işinin Amerika dışında o kadar kolay olmadığını düşünüyorum.
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    Ulan Musk 17 sa. en beğenilen
    Yeterli işlem kapasitesi olduğu sürece işe yarayabilir. Örneğin 30 fps oyunda saniyede 60 kare işleme kapasiteniz varsa 2 farklı tuş basımı olasılığına ait kareyi önceden çizip hazır edebilirsiniz. Basılan tuş bilgisi geldiğinde sizin önceden hazırladığınız dizide bunun için gereken kare hazır ise kareyi render gecikmesi olmadan hemen gönderebilirsiniz. Eğer tuşu yanlış tahmin ettiyseniz yine normal gecikme ile kareyi çizip gönderebilirsiniz. Bu sırada kalan işlem gücü ile de 1 adet daha sonraki kare tahmini yapılabilir. Tutturursanız sonraki döngüde 2 tahmin hakkınız olur.
    3 Yanıt Yanıtla +12
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    Berkayselcuk 7 sa. Ulan Musk
    Super yorum ya. Uzun zamandir dh de oyunla ilgili basliklarda bunun kadar akli basinda, duzgun aciklayan bir yorum gormemistim. Sadece like atmak kesmedi vallahi.
    Haberi okudugumda ulan bu kendi kendine oynayacak biz de oynuyo gibi mi yapicaz simdi diye salakca bi dusunceye kapilmistim
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    FerdosParadise 4 sa. Ulan Musk
    Şimdi Jetonum Düşü verdi :D
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    [__Zahid__] 3 sa. Ulan Musk
    evet. zaten günümüz işlemcilerinde de buna benzer bir tahmin yöntemi uygulanıyor. tr.wikipedia.org/...
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