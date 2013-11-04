Google Street View, Birleşik Krallığın müze haline getirilmiş HMS Ocelot deniz altısını görüntüledi

Kısa bir zaman dilimi içerisinde Galapagos adaları, Museo Lamborghini, CERN ve Burç Halife gibi dünyanın farklı yerlerinde bulunan önemli yapılar ve doğal güzellikleri evlerimize getiren internet devi Google'ın Street View servisi, bu sefer Birleşik Krallığın müze haline getirilmiş HMS Ocelot deniz altısını görüntüledi.

Birleşik Krallığın 1964 yılında göreve başlayan 1991 yılında görevden alınan deniz altı modeli HMS Ocelot, şu an da müze olarak kullanılıyor. Bu önemli savaş makinesinin içerisine girerek zamanın teknoloji harikalarını gözler önüne seren Street View, yeni noktalar ile veri tabanını geliştirmeye hızlı bir şekilde devam ediyor.

Google'ın HMS Ocelot içerisinden aldığı 360 derecelik görüntülere buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/11/04/google-hms-ocelot-street-view/?ncid=rss_truncated