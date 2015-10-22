Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Street View Türkiye'de kullanıma sunuldu

Google Street View sonunda ülkemizde de kullanıma sunuldu. Bakalım Türkiye görüntüleri içerisinde ne gibi ilginç içerikler ortaya çıkacak. Evinizi aramaya başladınız mı ?
3 yıl
20,1b
1
62
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Street View Türkiye'de kullanıma sunuldu
 
Google Haritalar'ın en çok kullanılan alt bölümü Street View, uzun zaman sonra ülkemizde de kullanıma sunuldu.
Google'ın şehir sokaklarını karşımıza getiren servisi Street View, Türkiye'de yaklaşık 70 il ve yüzlerce ilçeyi kapsayan bir veri tabanlı ile hayata geçti. Hem Google'ın gezici araçları ve personeli hem de kullanıcılar tarafından yüklenen 360 derecelik içerikler ile donatılan servis, keşif sürecini Google Haritaların sağ alt köşesinde yer alan insan figürünün gezilmek istenen bölgeye atılması ile başlatabiliyor. Destekli bölgeler farklı renk seçeneğiyle gösteriliyor ve sokaklar içerisinde fare tıklamalarıyla tur atılabiliyor.
Servisin kullanmaya buradan başlayabilirsiniz. 
Google Street View Türkiye'de kullanıma sunuldu
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
StByErdeM 3 yıl en beğenilen
Rezil olduk. Çamaşırlar falan hep balkonda kalmış, öyle çekmişler :D
Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stand Alone 3 yıl Yazılımcı Online
Yazılımcı Online

mart 2015 de geçmişler bizim buradan da.
Ümidi kesmişken adamlar gizliden gizliye bütün ülkeyi gezmişler nerdeyse reklam yapmadan, bir anda 70 il ile çıktılar ortaya
yandex gibi sadece ana sokaklar da değil baya kapsamlı. Eskişehir de sadece odunpazarının üst kısmına çıkmamışlar nedense. Yandex Eskişehire gelsin diye yıllarca bekledik geçen sene aktif ettiler anca. Gerçi çokta mühim değil bulunduğun şehir ama yabancı bir şehire gittiğinde yol bulma konusunda gerçekten yardımı dokunuyor.

Ama tabi hala Türkiye'ye eksik hizmetleri var google'ın. En önemlisi de ücretsiz navigasyon. Şu anda yandex ücretsiz navi konusunda çok ilerde başarsoft altyapısını da kullanıyor mis gibi vallaha. Ücretli program pek ramadım şimdiye kadar sygic dışında. Bir diğer eksiği ise Türkiye için bu bölgede çevrim dışı harita sistemi hala kullanılamamakta, bu konu da yandex yine önde.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Navigasyon dışında Yandex'in hiçbir şeyi kullanılır cinsten değil bence. Şahsen Yandex'i güvenilir de bulmuyorum o ayrı mevzu.


Muğla'da gördüm Google'ın aracını, adamlar her yere giriyorlar ve akla gelmeyecek yollardan dahi geçiyorlar. Duyduğuma göre günlük 8 saat çekim için aylık 4,000 TL civarı da maaş veriyorlarmış.
Yazılımcı Onlinemart 2015 de geçmişler bizim buradan da.Ümidi kesmişken adamlar gizliden gizliye bütün ülkeyi gezmişler ner...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Halilowich 3 yıl
Yandexi solladilar birden
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Hiçbir zaman güncellenmeyecek bir arşiv yapmışlar. Güzel olmuş.
En azından Yandex güncelliyor yeni görüntülerle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Yakında GoogleEv-GoogleOda-GoogleÇekmece uygulamalarıda devreye girerse şaşırmayın amk..!! :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Birşeyler almak için dışarı çıkmıştım evin önüne geldiğim sırada bir anda kameralı arabayı görünce çok şaşırmıştım bu aracın burda ne işi var diye. Herhalde bir yere çekim yapmak için gidiyor dedim. Bu haberi de görünce bir bizim sokağa bakayım dedim. Bir de baktim ki ben oradayım. Şans...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Hiçbir zaman güncellenmeyecek bir servis. Seçim yatırımı olarak düşünebilirsiniz.
Yaptık biz demek için yapmışlar. Sadece araba ile çekim var. Yayaların girdiği yerlere giremiyorsunuz. Tarihi yerleri gezemiyorsunuz...
Daha böyle uzar gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 3 yıl
Gerçekten inanılmaz yararlı bir servis.. İlk olarak tabiki evimi bulmakla başladım işe ve sokakları o yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla gezerken inanılmaz haz duydum.. Saatlerce sanırım test edip kullandım uygulamayı, arkadaşlarımın evleri, okulum her gün yürüdüğüm yollar derken belkide asla gidip göremeyeceğim yerleri keşfetmeye başladım... Tebessüm ederek dolanmaya devam ettim bu uygulama Yandex ile ilk Türkiye ye gelsede Google'da hakkını vermiş.
Benim acımdan bu tarz uygulamalar kültürel teknolojik devrimlerdir ve çok yararlı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 3 yıl
Güzel olmuş da sitenin kullanımı bana biraz tuhaf geldi. Örneğin, ilk başta nereden bu özelliğe bakacağımı anlayamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LokmanHekim 3 yıl
Süper bir şey. Çok sevdim ben bunu. Çok yararlı ve kullanışlı buluyorum. Yandex'de vardı ama bu daha güzel olmuş. istediğim yeri gitmeden elimle koymuş gibi bulabiliyorum. Başarılı olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
irish 3 yıl
İyi hoş ama google hala bir çok yerin konumunu yanlış gösteriyor. Kirazlı metro hattını ve duraklarını bile göstermiyor. Değişiklikler çok geç yansıyor hatta hiç yansımıyor. Yandex bu konuda çok daha başarılı. Metro hatlarını çok güzel gösteriyor. Değişiklikler anında yansıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tiesto55 3 yıl
Bunun uygulamasını androidde nasıl kullanabiliriz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 3 yıl
ankaraya niye giremedim anlamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Charlie Chaplin 3 yıl
Vallahi bizim mahalleyi bile çektiklerine göre adamlar çok iyi çalışmış helal olsun, çok güzel iş ortaya çıkmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
001ATB 3 yıl
Google'ı seviyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
20140 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, google ve street view
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Dijital Perde: 23 Ekim'de vizyona girecek filmler 3 yıl Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim