Google Street View Türkiye'de kullanıma sunuldu

Google Haritalar'ın en çok kullanılan alt bölümü Street View, uzun zaman sonra ülkemizde de kullanıma sunuldu.

Google'ın şehir sokaklarını karşımıza getiren servisi Street View, Türkiye'de yaklaşık 70 il ve yüzlerce ilçeyi kapsayan bir veri tabanlı ile hayata geçti. Hem Google'ın gezici araçları ve personeli hem de kullanıcılar tarafından yüklenen 360 derecelik içerikler ile donatılan servis, keşif sürecini Google Haritaların sağ alt köşesinde yer alan insan figürünün gezilmek istenen bölgeye atılması ile başlatabiliyor. Destekli bölgeler farklı renk seçeneğiyle gösteriliyor ve sokaklar içerisinde fare tıklamalarıyla tur atılabiliyor.