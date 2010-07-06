Google TV için hazırlanan ilk kutu, Gigabyte anakart kullanıyor

Google öncülüğünde Intel, Sony ve Logitech gibi alanlarında lider dünya devi isimlerin bir araya geldiği Google TV konsepti için hazırlanan ilk televizyon kutusu için detaylar netleşiyor. Logitech tarafından gelşitirilen ve Google TV için hazırlanan ilk cihaz olma sıfatını taşıyan Revue'nin teknik özelliklerine ait merak edilen sorular, cevap bulmaya başladı. FCC incelemesine giren Revue'nin, kasa içi görüntülerinden de anlaşılabileceği üzere alanında ilk olan cihaza, Gigabyte tarafından sağlanan anakart yataklık ediyor.

Gigabyte'ın geliştirdiği anakart, 1.2GHz'de çalışan Atom işlemcisiyle geliyor. HD Videolar ve 3D içerik için hızlandırma sağlayan işlemci, üzerinde soğutucu yer aldığı için görsellerde net bir şekilde görülemiyor.. Micron tarafından sağlanan 8 adet bellek yongası ile 4GB depolama kapasitesi sunan Logitech Revue'de ayrıca Hynix'in ürettiği SDRAM'e de yer veriliyor. Genel olarak bir nettop alt yapısına sahip olan Logitech Revue'nin çoklu ortam uygulamalarında nasıl performans göstereceği ise merak konusu.