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Google TV için hazırlanan ilk kutu, Gigabyte anakart kullanıyor

8 yıl
14,8b
1
8
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google TV için hazırlanan ilk kutu, Gigabyte anakart kullanıyor
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Google öncülüğünde Intel, Sony ve Logitech gibi alanlarında lider dünya devi isimlerin bir araya geldiği Google TV konsepti için hazırlanan ilk televizyon kutusu için detaylar netleşiyor. Logitech tarafından gelşitirilen ve Google TV için hazırlanan ilk cihaz olma sıfatını taşıyan Revue'nin teknik özelliklerine ait merak edilen sorular, cevap bulmaya başladı. FCC incelemesine giren Revue'nin, kasa içi görüntülerinden de anlaşılabileceği üzere alanında ilk olan cihaza, Gigabyte tarafından sağlanan anakart yataklık ediyor.

Gigabyte'ın geliştirdiği anakart, 1.2GHz'de çalışan Atom işlemcisiyle geliyor. HD Videolar ve 3D içerik için hızlandırma sağlayan işlemci, üzerinde soğutucu yer aldığı için görsellerde net bir şekilde görülemiyor.. Micron tarafından sağlanan 8 adet bellek yongası ile 4GB depolama kapasitesi sunan Logitech Revue'de ayrıca Hynix'in ürettiği SDRAM'e de yer veriliyor. Genel olarak bir nettop alt yapısına sahip olan Logitech Revue'nin çoklu ortam uygulamalarında nasıl performans göstereceği ise merak konusu.

Google TV için hazırlanan ilk kutu, Gigabyte anakart kullanıyor
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Google TV için hazırlanan ilk kutu, Gigabyte anakart kullanıyor
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DH Misafiri 8 yıl
İşeletim sistemi Basit bir yapıda olacaktır ve yüzden işletim sistemi işlemci ve diğer sistem kaynaklarını fazla sömürmeyecektir. Bu nedenle işlemci var gücüyle videoya odaklanabilir. O yüzden atom işlemciyle dahi 1080p film oynatılabilir. Ama bence videonun kaliteside önemli. Yani 1080 var 1080 var değilmi :)
1 saati 5 Gb olan 1080p var birde bir saati 10Gb üztü olan 1080p var. benim merak ettiğim Bit derinliği yüksek vieolarıda sorunsuz calıştıracakmı?
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RockConn 8 yıl
"1.2GHz'de çalışan Atom işlemcisiyle geliyor. HD Videolar ve 3D içerik için hızlandırma sağlayan işlemci"
Bu ne şimdi anlamadım : )
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Batuist 8 yıl
nettopların film izlemekten başka bir işe yaramayan versiyonu diyebiliriz.. yada eğerki başka şeylerede yarıyorsa bunu o işlemciyle nasıl yapacağı merak konusu olur... o zamanda adı nettop olurdu yine!!!
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El Mukteda 8 yıl
biz 5970 le 1080p yi arada karlanarak izliyoruz adamlar. hd video yazmış
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IceDeathR 8 yıl
Dışı Logitech içi Gigabyte adı Google TV. :)
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montevo 8 yıl
ortaya bi çıksın bizde yaparız donanım olarka ayzılımı da bi türlü hallederiz umarım
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Process64 8 yıl
Ne için gerekli bir şey anlayamadım.
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0nur* 8 yıl
Tv değil mi ?
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