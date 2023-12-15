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    Gigabyte, AI destekli yeni AORUS 17 ve AORUS 15 dizüstü bilgisayarları duyurdu

    Gigabyte, Intel’in Meteor Lake kod altı yeni işlemci ailesinin Core Ultra 7 modelleriyle desteklenen yeni AORUS 17 ve AORUS 15 yapay zeka destekli oyun dizüstü bilgisayarlarını tanıttı.
    Gigabyte, AI destekli yeni AORUS 17 ve AORUS 15’i duyurdu Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen bilgisayar markası Gigabyte, 2024 için oyun dizüstü bilgisayarlarını Intel’in Meteor Lake kod altı yeni Core Ultra işlemcilerle yeniliyor. Firma, kısa bir süre önce yaptığı duyuruda ilk Core Ultra işlemcili dizüstü bilgisayarlarını açıkladı: AORUS 17 ve AORUS 15. Her iki cihaz da şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

    Gigabyte AORUS 17 ve AORUS 15 duyuruldu

    Daha uzun pil ömrü ve gelişmiş güç verimliliği için Intel AI Boost Engine'i (NPU) entegre eden "Meteor Lake" kod adlı tamamen yeni Intel Core Ultra 7 işlemcilerden güç alan ve artırılabilir DDR5 belleğin yanı sıra 140 W TGP'ye kadar Nvidia GeForce RTX 40 Serisi dizüstü bilgisayar GPU'ları ile donatılan AORUS 17 ve AORUS 15, serinin önceki versiyonlarında olduğu gibi tamamıyla oyunculara hitap ediyor. AORUS 17, grafik işlemcileri arasında akıllıca geçiş yapmak, performansı ve pil kullanımını optimize etmek için Nvidia’nın Advanced Optimus teknolojisini kullanıyor.

    Özel WINDFORCE Infinity soğutma teknolojisinin yer aldığı dizüstüler, Dolby Vision ve Dolby Atmos teknolojileriyle de donatılmış durumda. AORUS 17, verimli soğutma için faz değişimli yüksek ısı iletkenliğine sahip malzemeler ve ultra ince fan kanatları kullanan WINDFORCE Infinity ile soğutma alanını %103'e kadar artırırken genel kompakt form faktörünü de koruyor.

    Yeni dizüstü bilgisayarların sahipleri, espor sınıfı 240 Hz yenileme hızına sahip QHD ekran aracılığıyla oyunlara dalacak. Bu ekran ayrıca uzun süreli kullanımdan sonra göz rahatsızlığını azaltan TÜV Rheinland düşük mavi ışık ve flicker-free sertifikasına sahip. Gigabyte ayrıca yeni AI Nexus uygulamasındaki bir dizi yardımcı programla işlevselliği artırıyor. Microsoft Azure AI tarafından desteklenen AI Boost, algılanan oyun profillerine göre CPU/GPU ve fan ayarlarına sezgisel olarak ince ayar yaparak oyun deneyimi yükseltiyor.

    Ek olarak AI Generator, Stable Diffusion ile uç yapay zeka bilgi işlem gücünden yararlanarak kullanıcıların Intel Core Ultra 7 işlemcilerin entegre sinirsel işlem birimi tarafından desteklenen üretken yapay zekanın gücünden tam olarak yararlanılmasına imkan tanıyor. Yakında çıkacak olan AI Power Gear, güç tüketimini optimize ederek hem pil ömrünü hem de genel cihaz ömrünü uzatacak. Öte yandan Gigabyte AORUS 17 ve AORUS 15 hakkında detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı. Her iki model de 2024 yılında piyasaya çıkacak. Muhtemelen CES 2024’te daha fazla detay ve fiyat bilgisi paylaşılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    samsung tv uygulama yükleme hatası beş parasız yurtdışına gitmek uykum yok ama uyumam lazım yatay geçişte sene kaybı olur mu vize haftası ders işlenir mi

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