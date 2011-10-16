Google Voice uygulaması iOS 5 çökme problemleri nedeniyle App Store'dan kaldırıldı

Google'ın bilgisayarlar arasında ses ve video iletişim sağlamayı amaçlayan hizmeti Google Voice sadece ABD ve Kanada çapında hizmet verirken diğer dünya ülkelerine kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak. iOS platformu için App Store üzerinde uzun süredir yayında olan Google Voice uygulaması bugün aniden kaldırıldı.





Google Voice kıdemli ürün yöneticisi Vincent Paquet, son güncellemenin içerdiği bir hata nedeniyle kullanıcıların login esnasında uygulamanın çökmeye başladığını, bu nedenle mağazadan kaldırıldığını duyurdu.





1.3.0.1771 sürüm numaralı güncelleme tamamen olmasa da bazı kullanıcıları etkilemiş durumda. Daha fazla kullanıcıyı etkilememesi için Google uygulamayı yayından kaldırdı. Hatayı giderecek yama yayınlandıktan sonra uygulama düzeltilerek mağazaya tekrar yüklenecek.





Google Voice ABD ve Kanada sınırları içerisinde 3 saate kadar sınırsız ülke içi görüşme imkanı ve dakikası 2 cent karşılığında uluslararası görüşme imkanı sunuyor.





2009 yılında Apple, iPhone'un bazı özelliklerinin yerine geçtiği gerekçesiyle Google Voice uygulamasını App Store üzerinden yayınlanmasına onay vermemişti. Ancak 2010 yılında pürüzler giderildikten sonra uygulama yayınlanmıştı.