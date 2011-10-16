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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Voice uygulaması iOS 5 çökme problemleri nedeniyle App Store'dan kaldırıldı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın bilgisayarlar arasında ses ve video iletişim sağlamayı amaçlayan hizmeti Google Voice sadece ABD ve Kanada çapında hizmet verirken diğer dünya ülkelerine kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak. iOS platformu için App Store üzerinde uzun süredir yayında olan Google Voice uygulaması bugün aniden kaldırıldı.

Google Voice kıdemli ürün yöneticisi Vincent Paquet, son güncellemenin içerdiği bir hata nedeniyle kullanıcıların login esnasında uygulamanın çökmeye başladığını, bu nedenle mağazadan kaldırıldığını duyurdu.

1.3.0.1771 sürüm numaralı güncelleme tamamen olmasa da bazı kullanıcıları etkilemiş durumda. Daha fazla kullanıcıyı etkilememesi için Google uygulamayı yayından kaldırdı. Hatayı giderecek yama yayınlandıktan sonra uygulama düzeltilerek mağazaya tekrar yüklenecek.

Google Voice ABD ve Kanada sınırları içerisinde 3 saate kadar sınırsız ülke içi görüşme imkanı ve dakikası 2 cent karşılığında uluslararası görüşme imkanı sunuyor.

2009 yılında Apple, iPhone'un bazı özelliklerinin yerine geçtiği gerekçesiyle Google Voice uygulamasını App Store üzerinden yayınlanmasına onay vermemişti. Ancak 2010 yılında pürüzler giderildikten sonra uygulama yayınlanmıştı.

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pogomania 8 yıl
Batuist
appleın bu yönünü seviyorum uygulamaları bile yakın bir takibe alıp sorun gördüğü anda müdahele ediyor.. google ise mağazasıdanki virüslerden haberi yok.. virüslerden güvenlik şirketlerinin uyarısı üzerine haberdar oluyor.

sende hata olduğunu yedin tabi :)
bu bile bile ladestir arkadaş. Adam Siri eşittir Google Voice demek yerine Google Voice ' i ortadan kaldırıyor ki aklı sıra Siri ' yi tek ve özel yapacak :)
ben telefon fanı değilim ama 19 ekim de yayınlanacak yeni sürüm androidi bekliyorum...
1 Yanıt Yanıtla
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Batuist 8 yıl pogomania
pogomania

Batuist

appleın bu yönünü seviyorum uygulamaları bile yakın bir takibe alıp sorun gördüğü anda müdahele ediyor.. google ise mağazasıdanki virüslerden haberi yok.. virüslerden güvenlik şirketlerinin uyarısı üzerine haberdar oluyor.


sende hata olduğunu yedin tabi :)

bu bile bile ladestir arkadaş. Adam Siri eşittir Google Voice demek yerine Google Voice ' i ortadan kaldırıyor ki aklı sıra Siri ' yi tek ve özel yapacak :)

ben telefon fanı değilim ama 19 ekim de yayınlanacak yeni sürüm androidi bekliyorum...

sen sirinin ne olduğunu hiç anlayamamışsın ki!!! google voice ile sirinin ne alakası var?? oldu olacak googleın sesli translate özelliği eşittir siri deyinde hepten rezil olun.. anlamadığınız konularda yorum yapmayın. siri nedir google voice nedir önce bunu bilin sonra yorum yapın...
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Batuist 8 yıl
apple'ın bu yönünü seviyorum uygulamaları bile yakın bir takibe alıp sorun gördüğü anda müdahele ediyor.. google ise mağazasıdanki virüslerden haberi yok.. virüslerden güvenlik şirketlerinin uyarısı üzerine haberdar oluyor.
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Enochian. 8 yıl
Kıllanmamak elde değil :)
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duman64 8 yıl
Google ios 5 uyuşmazlığı diyelim biz kısaca...
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rachael 8 yıl
Siri :)
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sinuhe.s 8 yıl
AhaA suıkast gırısımı

Vay anasını
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TikaMasala 8 yıl
Baslik cok yaniltici olmus. Lutfen duzeltin. Sanki ios 5 de cokme sorunu var gibi anlasiliyor.
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