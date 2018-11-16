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Google'dan Wear OS’a pil ömrü odaklı yeni güncelleme

Google, Wear OS adını verdiği akıllı saat işletim sistemi için "H" kodlu yeni sürümü yayınladı. Yeni versiyon, batarya ömrü ve uygulamalar arası geçişte gelişmeler vadediyor.
6 ay
10,4b
1
4
Cep İşletim Sistemleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google'dan Wear OS’a pil ömrü odaklı yeni güncelleme
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Google, akıllı saatler için geliştirmeyi sürdürdüğü işletim sistemi Wear OS'un yeni versiyonunu duyurdu. H kod adıyla yayınlanan bu güncelleme ile pil tasarrufu modu açıkken cihazınızı daha uzun süre kullanmaya devam edebileceksiniz. Ayrıca 30 dakika boyunca işlem yapmazsanız saatiniz derin uyku moduna girecek ve güç kullanımı minimum düzeyde tutulacak. Pil düzeyiniz %10'un altına indiğinde ise akıllı saatiniz sadece zamanı göstereceği bir tasarruf durumuna geçiyor. Batarya konusunun akıllı saatler için en önemli noktalardan biri olması bu güncellemenin değerini arttırıyor.

Uygulamalar arası geçiş

Önceki versiyonlarda uygulamalar arası geçiş mümkün değilken, H kod adlı bu yeni güncelleme ile uygulamalar arası hızlıca geçiş yapabilecek ve geri döndüğünüzde kaldığınız yerden işleminize devam edebileceksiniz. Buna ek olarak saatinizi tamamen kapatmak için önce fiziksel tuşa uzun süre basılı tutmanız, daha sonrasında ise açılan menüden Kapat veya Yeniden Başlat seçeneklerinden birine basmanız gerekecek. Yani tuş ile direk kapatmak yerine, akıllı telefonlarımızdaki iki aşamalı sistem gibi bir süreçle akıllı saatinizi kapatacaksınız.

Ayrıca Bkz. "Android Wear resmi olarak Wear OS oldu"

Google’a ait blog sayfasından duyurusu yapılan yeni Wear OS sürümü için dipnot olarak “Cihazınız bu güncelleme için uygun olmayabilir. Güncelleme tarihi üretici firmanız tarafından belirlenecek.” notu eklenmiş. Bazı özelliklerin cihazdan cihaza farklılık gösterebileceği uyarısını da hatırlatan Google, yeni sürümün duyurusunu bu şekilde yapılmış oldu.


https://www.engadget.com/2018/11/15/wear-os-version-h/ Yorum Yaz
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Y-ZiyA 6 ay en beğenilen
Mi band 2 kullanıyorum. Sadece saat, adım, ve telefon çalınca titreme modları açık. Çalışma süresi 20-30 gün arası. Şu akıllı saatlerde en azından 10 gün şarjsız gidebilecek hale gelseler ne güzel olur.
Mi band 2 kullanıyorum. Sadece saat, adım, ve telefon çalınca titreme modları açık. Çalışma süresi 20-30 gün arası. Şu akıllı saatlerde en azından 10 gün şarjsı...
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joshbarnes 6 ay
Aynı şey hissediyor, belki biraz daha iyi. Daha göze çarpan şey, daha iyi bir performans ve ucuz olan ve ucuz Çinli işlemcilerin birini kullanan Ticwatch S'mde önemli bir gelişme.
https://downloader.vip/rightmove/ https://downloader.vip/kijiji/ https://downloader.vip/quizlet/
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ardaalisahin 6 ay
Akilli saatlerdeki sarj mevzusu bazen fazla abartiliyor bence. Cogu firma saatlerini cikartinca bir stand uzerine birakilacak tarzda ve orde sarj olacak tarzda ayarliyor. Bu da gun sonunda saati o standa birakip sabah cikarken ordan almayi mumkun kiliyor. Yani saatin sarji 1 gunu cikarttikca bir problem olmuyor.
Ben kendim huawei watch kullaniyorum ve sagladigim duzen boyle.
1 ay sarji giden urunlerin ekran teknolojileri e-ink, oled benzeri oluyor ve kalite olarak bence pek de iyi goruntu sunmuyorlar, cogu da akilli bileklik olmaktan oteye gidemiyor.
Sarji uzun giden akilli saat isteyenlere ticwatch pro oneririm.(dusuk guc modu icin ek bir panel bulunuyor saat gostermesi icin)
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sis651 6 ay ardaalisahin
Akıllı saat kavramının şu anda henüz abartıldığını da varsayarsak haklı sayılırsınız. Gündüz ne işe yarıyorlar ki yatarken takma ihtiyacı hissedelim? :D
Ben yine de sürekli şarj etmek zorunda kaldığımız bir cihaz ile uğraşmaktansa az akıllı ama şarj derdi az olan bir cihaz yeğlerim. Günde iki posta telefon şarj etmekten bıkmışım, bir de saat, off olur...

E-ink kötü bir teknoloji değil aslında, günlük hayatta e-ink kullanan ekranlar bozuk saate benzer siyah ekranlı saatlere göre daha gerçek bir saate benziyor ve daha güzel duruyor bence. Gece kolda kalabilmelerinin faydası ise sabah dinlenik nabzınızı görebilmek ve kendinizi ne kadar yorduğunuzu, performansınızı görüp gelecek antrenmanınızı planlayabilmek. Bunu da yapmaya spor saatleri yeterli oluyor.
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Y-ZiyA 6 ay en beğenilen
Mi band 2 kullanıyorum. Sadece saat, adım, ve telefon çalınca titreme modları açık. Çalışma süresi 20-30 gün arası. Şu akıllı saatlerde en azından 10 gün şarjsız gidebilecek hale gelseler ne güzel olur.
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