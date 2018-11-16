Google'dan Wear OS’a pil ömrü odaklı yeni güncelleme

Google, akıllı saatler için geliştirmeyi sürdürdüğü işletim sistemi Wear OS'un yeni versiyonunu duyurdu. H kod adıyla yayınlanan bu güncelleme ile pil tasarrufu modu açıkken cihazınızı daha uzun süre kullanmaya devam edebileceksiniz. Ayrıca 30 dakika boyunca işlem yapmazsanız saatiniz derin uyku moduna girecek ve güç kullanımı minimum düzeyde tutulacak. Pil düzeyiniz %10'un altına indiğinde ise akıllı saatiniz sadece zamanı göstereceği bir tasarruf durumuna geçiyor. Batarya konusunun akıllı saatler için en önemli noktalardan biri olması bu güncellemenin değerini arttırıyor.

Uygulamalar arası geçiş

Önceki versiyonlarda uygulamalar arası geçiş mümkün değilken, H kod adlı bu yeni güncelleme ile uygulamalar arası hızlıca geçiş yapabilecek ve geri döndüğünüzde kaldığınız yerden işleminize devam edebileceksiniz. Buna ek olarak saatinizi tamamen kapatmak için önce fiziksel tuşa uzun süre basılı tutmanız, daha sonrasında ise açılan menüden Kapat veya Yeniden Başlat seçeneklerinden birine basmanız gerekecek. Yani tuş ile direk kapatmak yerine, akıllı telefonlarımızdaki iki aşamalı sistem gibi bir süreçle akıllı saatinizi kapatacaksınız.

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"Android Wear resmi olarak Wear OS oldu"

Google’a ait blog sayfasından duyurusu yapılan yeni Wear OS sürümü için dipnot olarak “Cihazınız bu güncelleme için uygun olmayabilir. Güncelleme tarihi üretici firmanız tarafından belirlenecek.” notu eklenmiş. Bazı özelliklerin cihazdan cihaza farklılık gösterebileceği uyarısını da hatırlatan Google, yeni sürümün duyurusunu bu şekilde yapılmış oldu.

https://www.engadget.com/2018/11/15/wear-os-version-h/