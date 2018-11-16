Google'dan Wear OS’a pil ömrü odaklı yeni güncelleme

Uygulamalar arası geçiş
Önceki versiyonlarda uygulamalar arası geçiş mümkün değilken, H kod adlı bu yeni güncelleme ile uygulamalar arası hızlıca geçiş yapabilecek ve geri döndüğünüzde kaldığınız yerden işleminize devam edebileceksiniz. Buna ek olarak saatinizi tamamen kapatmak için önce fiziksel tuşa uzun süre basılı tutmanız, daha sonrasında ise açılan menüden Kapat veya Yeniden Başlat seçeneklerinden birine basmanız gerekecek. Yani tuş ile direk kapatmak yerine, akıllı telefonlarımızdaki iki aşamalı sistem gibi bir süreçle akıllı saatinizi kapatacaksınız.Ayrıca Bkz. "Android Wear resmi olarak Wear OS oldu"
Google’a ait blog sayfasından duyurusu yapılan yeni Wear OS sürümü için dipnot olarak “Cihazınız bu güncelleme için uygun olmayabilir. Güncelleme tarihi üretici firmanız tarafından belirlenecek.” notu eklenmiş. Bazı özelliklerin cihazdan cihaza farklılık gösterebileceği uyarısını da hatırlatan Google, yeni sürümün duyurusunu bu şekilde yapılmış oldu.
https://www.engadget.com/2018/11/15/wear-os-version-h/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Ben kendim huawei watch kullaniyorum ve sagladigim duzen boyle.
1 ay sarji giden urunlerin ekran teknolojileri e-ink, oled benzeri oluyor ve kalite olarak bence pek de iyi goruntu sunmuyorlar, cogu da akilli bileklik olmaktan oteye gidemiyor.
Sarji uzun giden akilli saat isteyenlere ticwatch pro oneririm.(dusuk guc modu icin ek bir panel bulunuyor saat gostermesi icin)
Ben yine de sürekli şarj etmek zorunda kaldığımız bir cihaz ile uğraşmaktansa az akıllı ama şarj derdi az olan bir cihaz yeğlerim. Günde iki posta telefon şarj etmekten bıkmışım, bir de saat, off olur...
E-ink kötü bir teknoloji değil aslında, günlük hayatta e-ink kullanan ekranlar bozuk saate benzer siyah ekranlı saatlere göre daha gerçek bir saate benziyor ve daha güzel duruyor bence. Gece kolda kalabilmelerinin faydası ise sabah dinlenik nabzınızı görebilmek ve kendinizi ne kadar yorduğunuzu, performansınızı görüp gelecek antrenmanınızı planlayabilmek. Bunu da yapmaya spor saatleri yeterli oluyor.