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Google+ Zynga'dan ilk 'Ville' oyununa kavuştu

7 yıl
4,3b
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yaygın kullanıma geçen ve kullanıcı sayısı 50 milyona yaklaşan Google+ uzun süredir beklenen müjdeyi kullanıcılarına verdi. 

Facebook üzerinde en aktif oynanan bir numaralı oyun CityVille, Google+'ın sosyal oyun ağında da yerini aldı. Sosyal oyun trendindeki yükselişin farkına varan Google, Ağustos ayında 15 civarında iddialı oyunu platforma entegre etmişti. 

Zynga, Facebook oyunlarının lideri ve yakın zamanda Google tarafından da bir yatırım almıştı. Yatırımın karşılığını Zynga Poker ve CityVille+ olarak veren firma yapımlarının herkese heryerden erişilebilir olması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Kullanıcı sayısı açısından Facebook ile arasında büyük fark olan Google+ üzerindeki oyunların başarısı da şimdilik sınırlı kalıyor. Ancak örneğin Angry Birds sadece Google+ üzerinde oynanabiliyor ve platformun en popüler oyunu durumunda. 

Diğer taraftan EA firmasının Sims Social yapımı Facebook oyunları en iyiler listesinde CityVille'in tahtını her an ele geçirebilir. 

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