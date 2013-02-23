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Google, abonelik bazlı müzik servisi için plak şirketleriyle görüşüyor

6 yıl
477
1
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Google, abonelik bazlı müzik servisi için plak şirketleriyle görüşüyor

İnternet dünyasının önemli isimlerinden Google, dijital müzik alanında daha etkili olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.Son iddialara göre internet devi, Spotify gibi abonelik bazlı müzik servisi için plak şirketleriyle masaya oturmuş durumda.

İş dünyasının önde gelen yayın organlarından The Wall Street Journal'ın haberine göre Google, abonelik bazlı müzik servisini Android işletim sistemine entegre etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda Google'ın Android biriminin plak şirketleriyle görüşmelere başladığını belirten gazete, bu girişimden farklı olarak, Google'ın YouTube üzerinden de abonelik bazlı müzik ve video servisi sunabilmek için plak şirketlerinden lisans almaya çalıştığını da iddia ediyor.

Bilindiği üzere Google, bir süredir Android odaklı olmak üzere müzik satışı yapmakta ve yine iTunes Match gibi arşiv tarama bazlı müzik servis hizmeti vermekte.

Öte yandan ülkemizde geçtiğimiz aralık ayında iTunes Store'u kullanıma açan Apple'ın da yaklaşık 4-5 senedir iTunes üzerinden abonelik bazlı müzik servisini hayata geçireceği konuşulmakla beraber; 2013 yılında bu servisi sonunda kullanıma sunulabileceği ağırlık kazanmış durumda.


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