Gemini AI daha fazla uygulamaya entegre oluyor: İşte yeni yetenekleri

Tam Boyutta Gör Google Pixel 9 serisinde varsayılan asistan Gemini AI. Google, kendi akıllı telefonlar ve tabletleri dışında kullanımı artırmak için gittikçe daha fazla uygulamaya entegre etme çalışmasını sürdürüyor. Google Fotoğraflar’ın ardından WhatsApp, Google Mesajlar, Spotify ve diğer popüler uygulamalarla entegre olacağı ortaya çıktı. Örneğin; Gemini ile WhatsApp mesajı gönderebilecek veya bildirimlerinizi okumanızı isteyebileceksiniz.

Google, Gemini'yi yalnızca kendi uygulamalarıyla değil üçüncü parti hizmetlerle de entegre etmek için çalışıyor. Yeni bir rapor, Gemini’nin Google Mesajlar, Spotify ve WhatsApp ile entegre edilebileceğini ortaya koyuyor. Bu bilgi, Android için Google uygulamasının en son beta sürümünün (15.34.32.29.arm64) APK dosyasından ortaya çıktı.

Gemini AI neler yapabilecek?

Paylaşılan ekran görüntülerine göre, Gemini AI, müziği kontrol edecek, mesaj gönderip okuyabilecek, bildirimleri okuyabilecek, Spotify çalma listelerini ve beğenilen albümleri/şarkıları çalabilecek, telefon araması başlatabilecek.

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Google, tüm bu yeni entegrasyonları dahili olarak test ediyor, henüz kullanıcılara açmadı. Google, Gemini’yi geliştirmeye devam ederken, Apple, macOS 15 Sequoia, iPadOS 18.1 ve iOS 18.1 ile Apple Intelligence özelliklerini cihazlarına getirecek. Şu anda beta sürümlerini yükleyenler Apple Intelligence özelliklerini deneyebiliyor ancak herkese açılması Ekim ayını bulacak.

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Gemini AI daha fazla uygulamaya entegre oluyor