Gemini AI daha fazla uygulamaya entegre oluyor: İşte yeni yetenekleri

Google, Gemini'yi yalnızca kendi uygulamalarıyla değil üçüncü parti hizmetlerle de entegre etmek için çalışıyor. Yeni bir rapor, Gemini’nin Google Mesajlar, Spotify ve WhatsApp ile entegre edilebileceğini ortaya koyuyor. Bu bilgi, Android için Google uygulamasının en son beta sürümünün (15.34.32.29.arm64) APK dosyasından ortaya çıktı.
Gemini AI neler yapabilecek?
Paylaşılan ekran görüntülerine göre, Gemini AI, müziği kontrol edecek, mesaj gönderip okuyabilecek, bildirimleri okuyabilecek, Spotify çalma listelerini ve beğenilen albümleri/şarkıları çalabilecek, telefon araması başlatabilecek.
Google, tüm bu yeni entegrasyonları dahili olarak test ediyor, henüz kullanıcılara açmadı. Google, Gemini’yi geliştirmeye devam ederken, Apple, macOS 15 Sequoia, iPadOS 18.1 ve iOS 18.1 ile Apple Intelligence özelliklerini cihazlarına getirecek. Şu anda beta sürümlerini yükleyenler Apple Intelligence özelliklerini deneyebiliyor ancak herkese açılması Ekim ayını bulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.