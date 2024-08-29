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    Gemini AI daha fazla uygulamaya entegre oluyor: İşte yeni yetenekleri

    Google'ın yapay zekası Gemini, daha fazla uygulama entegre oluyor. Gemini AI yakında WhatsApp aramaları, Spotify listeleri, bildirimler ve fazlasını yönetecek.  
    gemini ai whatsapp, spotify, google mesajlar Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 9 serisinde varsayılan asistan Gemini AI. Google, kendi akıllı telefonlar ve tabletleri dışında kullanımı artırmak için gittikçe daha fazla uygulamaya entegre etme çalışmasını sürdürüyor. Google Fotoğraflar’ın ardından WhatsApp, Google Mesajlar, Spotify ve diğer popüler uygulamalarla entegre olacağı ortaya çıktı. Örneğin; Gemini ile WhatsApp mesajı gönderebilecek veya bildirimlerinizi okumanızı isteyebileceksiniz.

    Google, Gemini'yi yalnızca kendi uygulamalarıyla değil üçüncü parti hizmetlerle de entegre etmek için çalışıyor. Yeni bir rapor, Gemini’nin Google Mesajlar, Spotify ve WhatsApp ile entegre edilebileceğini ortaya koyuyor. Bu bilgi, Android için Google uygulamasının en son beta sürümünün (15.34.32.29.arm64) APK dosyasından ortaya çıktı.

    Gemini AI neler yapabilecek?

    Paylaşılan ekran görüntülerine göre, Gemini AI, müziği kontrol edecek, mesaj gönderip okuyabilecek, bildirimleri okuyabilecek, Spotify çalma listelerini ve beğenilen albümleri/şarkıları çalabilecek, telefon araması başlatabilecek.

    Google, tüm bu yeni entegrasyonları dahili olarak test ediyor, henüz kullanıcılara açmadı. Google, Gemini’yi geliştirmeye devam ederken, Apple, macOS 15 Sequoia, iPadOS 18.1 ve iOS 18.1 ile Apple Intelligence özelliklerini cihazlarına getirecek. Şu anda beta sürümlerini yükleyenler Apple Intelligence özelliklerini deneyebiliyor ancak herkese açılması Ekim ayını bulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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