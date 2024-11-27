Google, Spotify’ı Gemini yapay zekasına bağlıyor

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Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka destekli asistanı Gemini'yi Spotify ile entegre ederek kullanıcı deneyimini yeni bir boyuta taşıyor. Bu yenilik sayesinde, Android cihaz sahipleri Spotify'daki müzikleri Gemini aracılığıyla doğal dil kullanarak arayabilecek ve çalabilecek.

Spotify, Gemini'ye bağlanıyor

Gemini, kullanıcıların şu an için şarkı isimleri, sanatçı isimleri, albüm adları, oynatma listeleri ya da belirli bir etkinlik için uygun müzikleri arayıp oynatmasını sağlıyor. Ancak, şu an için Spotify'da oynatma listesi oluşturmak veya radyo istasyonları oluşturmak gibi daha karmaşık işlevler desteklenmiyor. Bununla birlikte eğer halihazırda YouTube Music gibi başka bir müzik hizmeti Gemini'ye bağlanmışsa kullanıcının talebinde hangi platformun kullanılması gerektiğini belirtmesi gerekecek.

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Spotify eklentisi şimdilik sadece Gemini'nin dili İngilizce olarak ayarlandığında çalışıyor. Spotify'a bağlanmak için ise Spotify hesabınızın Google Hesabınıza bağlı olması gerekiyor. Ek olarak Uzantılar yalnızca Gemini Uygulamaları Etkinliğiniz açıkken kullanılabiliyor. Bu işlev açıldığında Spotify haricinde diğer Google hizmetlerini de Gemini’ye bağlayabilirsiniz. Özellik açıkken yapay zeka sorgularınız ise 72 saate kadar saklanıyor.

Google Messages, Gemini web uygulaması ya da iOS Gemini uygulaması üzerinden Spotify’a şimdilik erişim sağlanamıyor. Bu arada Spotify, Gemini yetenekleri kazanan ikinci Google dışı uygulama oldu. Daha önce, Ekim ayında başlatılan WhatsApp desteği ile bu entegrasyonun ilk adımları atılmıştı.

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