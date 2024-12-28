Android Auto'nun müzik çaları yenilendi: İşte yeni tasarım ve özellikler

Android Auto 13.4, yeni müzik çaları getiriyor
Android Auto 13.4 güncellemesiyle, müzik çalar yeni bir görünüme kavuştu. Albüm kapağı sol tarafa taşınmış, parça ilerleme çubuğu ise artık yanında. Yazılar biraz daha küçük ve düğmeler ekranın tüm genişliğini kaplayacak şekilde yeniden düzenlenmiş. Bu, ince bir değişiklik ama kullanılabilirlik açısından büyük bir fark yaratacaktır.
Bu güncelleme ayrıca Android Auto için hoş bir dokunuş olan yeni yazı tipleri geldi. Güncellemenin en iyi yanı ise; yeni tasarımın Android Auto'daki tüm ses uygulamalarına uygulanacak olması. Yani Apple Müzik, Spotify, hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın, aynı deneyimi yaşayacaksınız.
Google’ın Car Media güncellemesini de yakında kullanıma sunması bekleniyor. Car Media ile Android Auto, radyo istasyonları dahil olmak üzere yerel medya oynatma desteğini getirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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