Android Auto'nun müzik çaları yenilendi: İşte yeni tasarım ve özellikler

Tam Boyutta Gör Android Auto’da tüm müzik dinleme uygulamaları aynı temel tasarımı paylaşıyor. Düğmeler değişebiliyor ancak düzen, sürücünün her uygulama için neyin nerede olduğunu yeniden öğrenmesine gerek kalmaması için sabit kalıyor. Android Auto'nun müzik çaları 13.4 güncellemesiyle birlikte yenilendi.

Android Auto, yakında anlık hava durumu bilgilerini gösterecek 1 hf. önce eklendi

Android Auto 13.4, yeni müzik çaları getiriyor

Android Auto 13.4 güncellemesiyle, müzik çalar yeni bir görünüme kavuştu. Albüm kapağı sol tarafa taşınmış, parça ilerleme çubuğu ise artık yanında. Yazılar biraz daha küçük ve düğmeler ekranın tüm genişliğini kaplayacak şekilde yeniden düzenlenmiş. Bu, ince bir değişiklik ama kullanılabilirlik açısından büyük bir fark yaratacaktır.

Bu güncelleme ayrıca Android Auto için hoş bir dokunuş olan yeni yazı tipleri geldi. Güncellemenin en iyi yanı ise; yeni tasarımın Android Auto'daki tüm ses uygulamalarına uygulanacak olması. Yani Apple Müzik, Spotify, hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın, aynı deneyimi yaşayacaksınız.

Google’ın Car Media güncellemesini de yakında kullanıma sunması bekleniyor. Car Media ile Android Auto, radyo istasyonları dahil olmak üzere yerel medya oynatma desteğini getirecek.

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Android Auto'nun müzik çaları yenilendi: İşte yenilikler