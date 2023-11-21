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    Anlık Bildirim

    Spotify artık Android uygulamasında kendi ödeme sistemini kullanacak

    Spotify ve Google arasında yapılan anlaşma kapsamında Android uygulamasında Spotify kendi ödeme sistemini kullanabilecek. Google Pay ödemelerinde ise komisyon cüzi seviyede tutulacak.
    Spotify Tam Boyutta Gör
    Apple ve Google’ın uzun yıllardır uygulama mağazalarında kendi ödeme sistemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirerek fahiş kesintiler yapması davalara konu olmuştu. Özellikle Epic Games büyük bir tekeliyet oluştuğunu belirterek 2020 yılından bu yana hukuki mücadele içerisinde.

    Spotify avantajı kaptı

    Son dönemlerde ülke hükümetleri de tek uygulama mağazası ve tek ödeme sisteminin tekeliyet oluşturduğu konusunda hem fikir. Zaman zaman Google ve Apple’a uyarılar yapılırken zaman zaman da soruşturmalar açılıyor. Yazılım devleri de bunu göz önüne alarak bazı iyileştirmeler yapıyor.

    Epic Games ve Google davasında ortaya çıkan haberlere göre Spotify, Android uygulamasındaki ödemeleri kendi sistemi üzerinden yapabilecek. Böylece Google’a ekstra bir ücret ödemek zorunda kalmayacak ve tüm gelir kasasına girecek. Eğer kullanıcı Google Pay sistemini kullanmayı tercih ederse bu kez yüzde 15 yerine yüzde 4 kesinti yapılacak.

    Google ödeme sistemi konusunda 2022 sonlarında bu programı başlatmış ve Spotify da programa ilk başvuranlardan olmuştu. Bu anlaşma ne zaman yapıldı ve ne zaman geçerli hale geldi net bilgiler yok ancak her iki taraf da sistemin başarıya ulaşması için 50 milyon dolarlık bir fon havuzu oluşturdu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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