Spotify artık Android uygulamasında kendi ödeme sistemini kullanacak

Spotify avantajı kaptı
Son dönemlerde ülke hükümetleri de tek uygulama mağazası ve tek ödeme sisteminin tekeliyet oluşturduğu konusunda hem fikir. Zaman zaman Google ve Apple’a uyarılar yapılırken zaman zaman da soruşturmalar açılıyor. Yazılım devleri de bunu göz önüne alarak bazı iyileştirmeler yapıyor.
Epic Games ve Google davasında ortaya çıkan haberlere göre Spotify, Android uygulamasındaki ödemeleri kendi sistemi üzerinden yapabilecek. Böylece Google’a ekstra bir ücret ödemek zorunda kalmayacak ve tüm gelir kasasına girecek. Eğer kullanıcı Google Pay sistemini kullanmayı tercih ederse bu kez yüzde 15 yerine yüzde 4 kesinti yapılacak.
Google ödeme sistemi konusunda 2022 sonlarında bu programı başlatmış ve Spotify da programa ilk başvuranlardan olmuştu. Bu anlaşma ne zaman yapıldı ve ne zaman geçerli hale geldi net bilgiler yok ancak her iki taraf da sistemin başarıya ulaşması için 50 milyon dolarlık bir fon havuzu oluşturdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.