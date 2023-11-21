Spotify artık Android uygulamasında kendi ödeme sistemini kullanacak

Tam Boyutta Gör Apple ve Google’ın uzun yıllardır uygulama mağazalarında kendi ödeme sistemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirerek fahiş kesintiler yapması davalara konu olmuştu. Özellikle Epic Games büyük bir tekeliyet oluştuğunu belirterek 2020 yılından bu yana hukuki mücadele içerisinde.

Spotify avantajı kaptı

Son dönemlerde ülke hükümetleri de tek uygulama mağazası ve tek ödeme sisteminin tekeliyet oluşturduğu konusunda hem fikir. Zaman zaman Google ve Apple’a uyarılar yapılırken zaman zaman da soruşturmalar açılıyor. Yazılım devleri de bunu göz önüne alarak bazı iyileştirmeler yapıyor.

Google One aboneliğinde yeni gelişme 3 gün önce eklendi

Epic Games ve Google davasında ortaya çıkan haberlere göre Spotify, Android uygulamasındaki ödemeleri kendi sistemi üzerinden yapabilecek. Böylece Google’a ekstra bir ücret ödemek zorunda kalmayacak ve tüm gelir kasasına girecek. Eğer kullanıcı Google Pay sistemini kullanmayı tercih ederse bu kez yüzde 15 yerine yüzde 4 kesinti yapılacak.

Google ödeme sistemi konusunda 2022 sonlarında bu programı başlatmış ve Spotify da programa ilk başvuranlardan olmuştu. Bu anlaşma ne zaman yapıldı ve ne zaman geçerli hale geldi net bilgiler yok ancak her iki taraf da sistemin başarıya ulaşması için 50 milyon dolarlık bir fon havuzu oluşturdu.

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