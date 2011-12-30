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Google arama sonucu reklamlarında eposta aboneliğini deniyor

7 yıl
2,2b
1
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin her geçen gün daha çok kitleye hitap etmesi ve arama yapma eğiliminin artması dijital reklamcılık sektörüne de büyük bir ivme kazandırıyor. Dijital reklam alanının öncülerinden Google daha fazla ziyaretçi çekme adına reklam sistemini sürekli yeniliyor. Son yenilik arama sonucu reklamlarında eposta aboneliği ile ilgili.

Google'ın AdWords platformunda denediği yenilik Google Email Subscription Ads adını taşıyor. Standart olarak arama sonuçlarının en üzerinde çıkan metin reklamlarına ek olarak reklamların içerisinde kullanıcının eposta adresini girerek güncellemelere abone olabileceği bir kutu bulunuyor.

Abone Ol butonunun sağ tarafındaki Gizlilik kısmında ise girilen mail adresinin firmaya gönderileceği belirtiliyor. Deneme sürecinde Honda, AWeber ve Constant Contact adlı firmaların abonelik istek kutularına rastlamak mümkün. 

Google üyesi olan kullanıcılarda ise kutunun içerisi otomatik olarak mail adresiyle dolduruluyor. Kullanıcıya sadece abone olma butonuna basmak kalıyor. 

Google'ın hedefi reklamveren ve kullanıcı arasındaki etkileşimi artırarak daha fazla müşteri kazanmasını sağlamak. Yaygın kullanıma geçtikten sonra firmalar tarafından daha fazla rağbet görmesi muhtemel.

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