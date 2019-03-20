5 maddede Google'ın yeni oyun servisi Stadia

Daha öncesinde farklı firmalardan çevrimiçi oyun servisi girişimleri gördük. Ancak bu sefer Google gibi büyük bir firmanın kendi hizmetini tanıtması, oyun severler için büyük heyecan uyandırdı. GDC 2019 kapsamında düzenlenen etkinlikteki tüm detayları anında sizlere aktardık. Bu yazımızda ise yeni oyun servisi hakkında mutlaka bilmeniz gereken 5 maddeyi derliyoruz.

1- Anında oyuna girin

Google’ın en çok üzerinde durduğu konu anında oyuna başlayabilmeniz oldu. Bilgisayar, akıllı telefon, Chrome Cast (TV) vb. birçok yerden yeni servise erişebileceksiniz. Hatta Bir YouTube videosu üzerindeki bağlantıya tıkladığınız zaman bile oyununuzu oynamayı başlayabiliyorsunuz. Yani her yerden bekleme yaşamadan oyun oynamanız platformun temel özelliği. Ayrıca güncelleme yapmak veya oyunun indirilmesini beklemek gibi can sıkıcı durumlar da rafa kalkıyor.

2- En gelişmiş konsollar geride kalıyor

Google, AMD ile ortaklaşa çalışarak özel bir GPU geliştirmiş. Bu GPU 10.7 teraflops gücünde. Kıyaslama yapmak açısından konsol tarafındaki en güçlü cihazlar olan PS4 Pro 4.2 teraflops, Xbox One X ise 6.0 teraflops gücünde. Grafik kartına ek olarak her birim için özel üretim 2.7 GHz x86 işlemci ve 16 GB RAM mevcut. Yani oyunlarınızı yüksek ayarlarında oynamanıza imkan tanınacak. Görüntü aktarımı kısmında ise 4K 60 FPS desteği olacağı söylendi.

3- Stadia oyun kolu

Stadia giriş yöntemi konusunda oldukça zengin. İster akıllı telefonunuza bağlı bir oyun koluyla, isterseniz de bilgisayarınızdaki klavye fare ile oyununuzu oynayabilirsiniz. Ancak Google, Stadia için özel bir oyun kolu geliştirmiş. Bu oyun kolunu diğerlerinden farklı kılan nokta ise Wi-Fi üzerinden direkt oyunu oynadığınız sunucuya bağlanması. Böylece gecikmelerin oldukça düşürülmesi amaçlanıyor. Ek olarak ekran görüntüsü alma ve Google Asistan’ı açma işlemleri için özel tuşlar barındırıyor.

4- Geliştiricilere kolay bir çözüm

Oyun geliştiriciler bildiğiniz gibi pek çok platform için ayrı çalışmalar yapmak zorunda kalıyorlar. Stadia için üzerinde durulan önemli konulardan biri de buydu. Yeni oyun servisi sayesinde oyun geliştiriciler yapımlarını sadece Stadia sunucusundaki donanıma uygun hazırlamasına rağmen tüm cihazlardan erişilmesini sağlayacak. Google’ın belirtiğine göre 100 stüdyo, geliştirici kitlerini teslim aldılar. 1000’den fazla geliştirici ise kendi yapımlarının servis üzerinde bulunması için çalışmalara başlamış. Google’ın kendisi de Stadia’yı bir oyun stüdyosu olarak konumlandıracak. Bu bölümün başında ise Jade Raymond bulunuyor.

5- Google servisleriyle iç içe

Stadia hizmetinin elini güçlendirecek en önemli kısım Google servisleriyle olan etkileşimi oluyor. YouTube gibi oyuncuların sıklıkla ziyaret ettiği platformlar Stadia ile iç içe olacak. Ayrıca Google Asistan entegrasyonu mevcut. Örneğin Stadia ile oyun oynarken bir bölümü geçemediğinizde Google Asistan’a “Burayı nasıl geçeceğim?” diye sorabiliyorsunuz. Sonrasında YouTube’dan o bölümün nasıl geçildiğini gösteren bir video açılıyor.

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Stadia hizmetinin kullanıcılara açılacağı net tarih söylenmedi. Sadece 2019 yılı içerisinde olacağı biliniyor. Ayrıca bu etkinlikte “Doom Eternal” duyurusu dışında platformda hangi oyunların olacağı açıklanmadı. Önümüzdeki aylarda servis hakkında daha detaylı bilgiler gelmeye başlayacaktır.