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5 maddede Google'ın yeni oyun servisi Stadia

Google’ın oyun servisi Stadia geçtiğimiz gün tanıtıldı. Bu oyun servisinin kullanıcılara ve geliştiricilere sunduğu 5 önemli özelliği bu yazımızda sizler için derliyoruz.
2 ay
5,3b
1
45
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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5 maddede Google'ın yeni oyun servisi Stadia
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Daha öncesinde farklı firmalardan çevrimiçi oyun servisi girişimleri gördük. Ancak bu sefer Google gibi büyük bir firmanın kendi hizmetini tanıtması, oyun severler için büyük heyecan uyandırdı. GDC 2019 kapsamında düzenlenen etkinlikteki tüm detayları anında sizlere aktardık. Bu yazımızda ise yeni oyun servisi hakkında mutlaka bilmeniz gereken 5 maddeyi derliyoruz.

1- Anında oyuna girin

5 maddede Google'ın yeni oyun servisi Stadia
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Google’ın en çok üzerinde durduğu konu anında oyuna başlayabilmeniz oldu. Bilgisayar, akıllı telefon, Chrome Cast (TV) vb. birçok yerden yeni servise erişebileceksiniz. Hatta Bir YouTube videosu üzerindeki bağlantıya tıkladığınız zaman bile oyununuzu oynamayı başlayabiliyorsunuz. Yani her yerden bekleme yaşamadan oyun oynamanız platformun temel özelliği. Ayrıca güncelleme yapmak veya oyunun indirilmesini beklemek gibi can sıkıcı durumlar da rafa kalkıyor.

2- En gelişmiş konsollar geride kalıyor

5 maddede Google'ın yeni oyun servisi Stadia
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Google, AMD ile ortaklaşa çalışarak özel bir GPU geliştirmiş. Bu GPU 10.7 teraflops gücünde. Kıyaslama yapmak açısından konsol tarafındaki en güçlü cihazlar olan PS4 Pro 4.2 teraflops, Xbox One X ise 6.0 teraflops gücünde. Grafik kartına ek olarak her birim için özel üretim 2.7 GHz x86 işlemci ve 16 GB RAM mevcut. Yani oyunlarınızı yüksek ayarlarında oynamanıza imkan tanınacak. Görüntü aktarımı kısmında ise 4K 60 FPS desteği olacağı söylendi.

3- Stadia oyun kolu

5 maddede Google'ın yeni oyun servisi Stadia
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Stadia giriş yöntemi konusunda oldukça zengin. İster akıllı telefonunuza bağlı bir oyun koluyla, isterseniz de bilgisayarınızdaki klavye fare ile oyununuzu oynayabilirsiniz. Ancak Google, Stadia için özel bir oyun kolu geliştirmiş. Bu oyun kolunu diğerlerinden farklı kılan nokta ise Wi-Fi üzerinden direkt oyunu oynadığınız sunucuya bağlanması. Böylece gecikmelerin oldukça düşürülmesi amaçlanıyor. Ek olarak ekran görüntüsü alma ve Google Asistan’ı açma işlemleri için özel tuşlar barındırıyor.

4- Geliştiricilere kolay bir çözüm

5 maddede Google'ın yeni oyun servisi Stadia
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Oyun geliştiriciler bildiğiniz gibi pek çok platform için ayrı çalışmalar yapmak zorunda kalıyorlar. Stadia için üzerinde durulan önemli konulardan biri de buydu. Yeni oyun servisi sayesinde oyun geliştiriciler yapımlarını sadece Stadia sunucusundaki donanıma uygun hazırlamasına rağmen tüm cihazlardan erişilmesini sağlayacak. Google’ın belirtiğine göre 100 stüdyo, geliştirici kitlerini teslim aldılar. 1000’den fazla geliştirici ise kendi yapımlarının servis üzerinde bulunması için çalışmalara başlamış. Google’ın kendisi de Stadia’yı bir oyun stüdyosu olarak konumlandıracak. Bu bölümün başında ise Jade Raymond bulunuyor.

5- Google servisleriyle iç içe

5 maddede Google'ın yeni oyun servisi Stadia
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Stadia hizmetinin elini güçlendirecek en önemli kısım Google servisleriyle olan etkileşimi oluyor. YouTube gibi oyuncuların sıklıkla ziyaret ettiği platformlar Stadia ile iç içe olacak. Ayrıca Google Asistan entegrasyonu mevcut. Örneğin Stadia ile oyun oynarken bir bölümü geçemediğinizde Google Asistan’a “Burayı nasıl geçeceğim?” diye sorabiliyorsunuz. Sonrasında YouTube’dan o bölümün nasıl geçildiğini gösteren bir video açılıyor.
Ayrıca Bkz. "Kablolardan kurtulmak isteyenler için Bluetooth kulaklık önerileri"

Stadia hizmetinin kullanıcılara açılacağı net tarih söylenmedi. Sadece 2019 yılı içerisinde olacağı biliniyor. Ayrıca bu etkinlikte “Doom Eternal” duyurusu dışında platformda hangi oyunların olacağı açıklanmadı. Önümüzdeki aylarda servis hakkında daha detaylı bilgiler gelmeye başlayacaktır.


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murdocklawless 2 ay en beğenilen
bizim internet altyapımız ile kevgire döneriz oyunlarda.
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abraxsas 2 ay
İnternet bağlantı hızı, çözünürlüğü ve grafik kalitesini belirleyecek. Bu durumda sonumuz hüsran.
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DH Misafiri 2 ay
Google uganda ya bile bizden çok destek veriyor bakın destek listesine Türkiye çevresin de ki ülkelere hizmet var neden ise bize yok neden acaba, neyse bizde 480p çevirim içi uhd ful oynadım abi deriz hemde tüm dünyadan fazla ödeyerek... (Ülke fizikçi yerine imam yetiştirince ancak ithal pamuk tıkanır bize. vicdanı olana saygılar )
Google uganda ya bile bizden çok destek veriyor bakın destek listesine Türkiye çevresin de ki ülkelere hizmet var neden ise bize yok neden acaba, neyse bizde 48...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Masarifane 1 ay
Sanal Gerçeklik (VR) desteği sunacak mı acaba?
hangi vr ürünü bunu destekleyecek?
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DH Misafiri 1 ay
Desenize hiç oynanak nasip olmayacak. Internet 2Mbit olsa sevinecem burda.
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kostlich 1 ay
Türkiye de internet belli, 50MB kullanıyorum ama hiç bizaman 50'yi görmedim. zaten görsemde 4K monitörüm yok:(
bu sistemde nasıl olacak net bir şey yok henüz sanırım. Aylık ödeme olacak o kesin, oyunlar için ekstradan para ödenecek mi? xbox gibi belli oyunları oynacaksın bazıları için indirimli alım yapman gerekecek gibi şeyler söyleyebilirler... aylık fiyar 100-150 TL civarı olursa TR den fazla bir kesim girmez gibi duruyor.
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kostlich 1 ay
4k 60fps için 30mb civarı diyorlar...
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lazkopat324 1 ay kostlich
4k 60 fps e ne gerek var yav 😂
720p yeter benim için. Hatta telefonda oynuyorsam 480p bile işimi görür sanırım denemek lazım.
Bunlar ne kadar olur bişey söylediler mi biliyor musun?
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XanthiN 1 ay

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lazkopat324 1 ay
720p yeter aslında fazlasına benim için gerek yok. Ne kadar internet gerekir acaba en fazla. Fikri olan var mı?
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-OFLU- 1 ay
Güzel bir olay. Birçok oyun giriş yapmaya puan veriyor. Günlük giriş yapmak için bilei ş görür.
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Redunay 2 ay
Şu an için gereksiz çünkü tüm dünyada kabul görecek bir şey değil. Konsol her eve giriyor ama bu belli başlı ülkelerde belli başlı evlere girecek kısacası bizi ilgilendirmiyor.
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DH Misafiri 2 ay
Evet ben denemiştim Onlive'ı. Şuan Nvidia'da sundu bu sistemi. Şimdi Google'da sunacak.
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thanatos13 2 ay
tutmaz bu, şimdiden belirtelim
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