Google, diyabet kaynaklı körlüğün önlenmesi için makine öğrenmesi kullanıyor

Diyabetik retinopati (DR) adı verilen diyabet nedeniyle oluşan körlük sayısı giderek artıyor. Bu durum, şeker hastası olan yüz milyonlarca insan için görme yetilerini kaybetme riski doğuruyor. İlerleyen aşamalarda tedavi edilemiyor olsa da diyabetik retinopati yeterince erken tespit edilebilirse tedavi edilebilen bir hastalık. Bu nedenle doktorlar, DR'nin erken teşhisi için sıradışı bir kaynaktan yararlanacak: yapay zeka.
Google'daki araştırmacılar, yapay zekanın hastaları analiz ederek DR'yi tespit etmesi için bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem sayesinde özellikle profesyonel sağlık hizmetlerine erişimi olmayan, çok sayıda hasta için DR teşhisi yapılabilecek.
Yaklaşık 128 bin adet retina fotoğrafının incelenmesinden sonra bulgular göstermiş ki Google'ın makine öğrenmesi algoritması, retinadaki kanamalar ve ufak lezyonların tespitinde göz doktorlarıyla aynı hassasiyet ve ayrıntıda sonuçlar ortaya koyabiliyor.
Bu çalışma tıp ve teknoloji için büyük bir adım olsa da Google'ın makine öğrenmesi takımının hâlâ epey çalışması gerekiyor. Grup, algoritmanın performansını artırmak için uzmanlarla çalışmaya devam etmeyi ve hastalığın tedavisi için teşhis çalışanlarıyla efektif işbirliği yöntemleri bulmayı ümit ediyor.
http://www.techradar.com/news/google-is-using-machine-learning-to-help-fight-diabetic-blindness Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çığ gibi büyüyor doğan bebeklerde dahil bu tanıya rastlanıyormuş . Ya bunun bir tedavisi çıkacak ya da insanlar yediğine içtiğine inanılmaz dikkat edecek her gün sporunu yapacak . Bu şekilde yaşamaya çalışacaklar .
ALLAH yardımcıları olsun .
Hepsi sektör üzerine kurulu. İnsanların önce sağlığını bozarsın, ardından para ile yerine gelmesini sağlarsın. İşin tuhafı, sağlığını bozdurmak için de onların parasını alırsın. (Fast-food, sigara, alkol, uyuşturucu, spordan uzak spordan uzak yaşam vb.)