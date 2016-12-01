Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, diyabet kaynaklı körlüğün önlenmesi için makine öğrenmesi kullanıyor

Diyabet kaynaklı körlük vakasının görülme sayısı giderek artıyor. Şimdi ise Google bu durumu halen tedavi edilebilir durumdayken tespit etmek için makine öğrenmesi kullanıyor.Detaylar haberimizde.
2 yıl
1,6b
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Alper Çakan
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Diyabetik retinopati (DR) adı verilen diyabet nedeniyle oluşan körlük sayısı giderek artıyor. Bu durum, şeker hastası olan yüz milyonlarca insan için görme yetilerini kaybetme riski doğuruyor. İlerleyen aşamalarda tedavi edilemiyor olsa da diyabetik retinopati yeterince erken tespit edilebilirse tedavi edilebilen bir hastalık. Bu nedenle doktorlar, DR'nin erken teşhisi için sıradışı bir kaynaktan yararlanacak: yapay zeka.
Google'daki araştırmacılar, yapay zekanın hastaları analiz ederek DR'yi tespit etmesi için bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem sayesinde özellikle profesyonel sağlık hizmetlerine erişimi olmayan, çok sayıda hasta için DR teşhisi yapılabilecek. 
Yaklaşık 128 bin adet retina fotoğrafının incelenmesinden sonra bulgular göstermiş ki Google'ın makine öğrenmesi algoritması, retinadaki kanamalar ve ufak lezyonların tespitinde göz doktorlarıyla aynı hassasiyet ve ayrıntıda sonuçlar ortaya koyabiliyor.
Bu çalışma tıp ve teknoloji için büyük bir adım olsa da Google'ın makine öğrenmesi takımının hâlâ epey çalışması gerekiyor. Grup, algoritmanın performansını artırmak için uzmanlarla çalışmaya devam etmeyi ve hastalığın tedavisi için teşhis çalışanlarıyla efektif işbirliği yöntemleri bulmayı ümit ediyor.

http://www.techradar.com/news/google-is-using-machine-learning-to-help-fight-diabetic-blindness Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 2 yıl
ileride doktora gitmekte tarihe karışacak galiba...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
kendini program düzeyinde yeniden derleyip programlaya bilen yapay zekalar işte asıl onlar gerçek birer zeka ve bilinç olarak var oldukları zaman işimiz fena ! :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MALTHAEL 2 yıl
Tedavisi var fakat sektör bu işten çok fazla para kazanıyor . Yeterince paraya doymadılar paraya doydukları zaman tedavisi , ameliyatı bir şeyini çıkartırlar . Biraz araştırma yaptım . Türkiyenin 2030 yılında ulaşması beklenen şeker hastası sayısına 2016 yılının başında ulaşmış .
Çığ gibi büyüyor doğan bebeklerde dahil bu tanıya rastlanıyormuş . Ya bunun bir tedavisi çıkacak ya da insanlar yediğine içtiğine inanılmaz dikkat edecek her gün sporunu yapacak . Bu şekilde yaşamaya çalışacaklar .
ALLAH yardımcıları olsun .
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stand Alone 2 yıl MALTHAEL
MALTHAEL
Tedavisi var fakat sektör bu işten çok fazla para kazanıyor . Yeterince paraya doymadılar paraya doydukları zaman tedavisi , ameliyatı bir şeyini çıkartırlar . Biraz araştırma yaptım . Türkiyenin 2030 yılında ulaşması beklenen şeker hastası sayısına 2016 yılının başında ulaşmış .
Çığ gibi büyüyor doğan bebeklerde dahil bu tanıya rastlanıyormuş . Ya bunun bir tedavisi çıkacak ya da insanlar yediğine içtiğine inanılmaz dikkat edecek her gün sporunu yapacak . Bu şekilde yaşamaya çalışacaklar .
ALLAH yardımcıları olsun .

Hepsi sektör üzerine kurulu. İnsanların önce sağlığını bozarsın, ardından para ile yerine gelmesini sağlarsın. İşin tuhafı, sağlığını bozdurmak için de onların parasını alırsın. (Fast-food, sigara, alkol, uyuşturucu, spordan uzak spordan uzak yaşam vb.)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Tesla'nın Autopilot'una rakip Open Pilot açık kaynak kodlu oldu 2 yıl Gezmeyi sevenlere özel sesli rehber uygulaması: Piri 2 yıl GTX 1050 mobile geliyor 2 yıl Ekstazinin tıbbi amaçlı kullanımına onay geldi 2 yıl Nokia markalı Android telefonların 2017'de satışa sunulacağı resmen onaylandı 2 yıl Samsung Gear S3 ülkemize geldi: Tüm detaylar 2 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Mini İHA hamlesi 2 yıl Firefox’ta kritik güvenlik açığı! 2 yıl CES'ten yeni güvenlik önlemleri: Amaç maksimum güvenlik 2 yıl PowerPoint'e gerçek zamanlı slayt özelliği geldi 2 yıl 20 Aralık’ta açılacak Avrasya Tüneli’nin ismini siz belirleyin 2 yıl CES 2017 fuarında SuperSessions dönemi 2 yıl Huawei’den bir ilk: Grafen destekli Li-Ion batarya 2 yıl Amazon, İslam dünyasından büyük tepki çekti 2 yıl TSK'ya uydu desteği sağlayacak Göktürk-1 için geri sayım başladı 2 yıl YouTube canlı yayınlarına 4K desteği geldi 2 yıl Meizu M3X: Orta seviyeye DDR4 desteği 2 yıl DJI Inspire 2 modelinin hızı düşürülüyor 2 yıl GoPro işten çıkarmalara başlıyor! 2 yıl Pebble satılıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google, diyabet kaynaklı körlüğün önlenmesi için makine öğrenmesi kullanıyor Sonraki Tesla'dan gelişmiş radar sistemleri için büyük transfer 2 yıl Sony Xperia X Performance da Android Nougat güncellemesi almaya başladı 2 yıl Galaxy Note 7 patlama sebebi yıl bitmeden netlik kazanacak 2 yıl Netflix’e çevrim dışı izleme özelliği nihayet geldi 2 yıl Ford otonom araçlarını Avrupa'da test etmeye başlayacak 2 yıl Meizu Pro 6 Plus: Exynos 8890 yonga setli amiral gemisi 2 yıl Facebook, Prisma'nın canlı video filtrelerini engelledi 2 yıl AMD'ye sorduk: Zen işlemciler ve mimari detayları! 2 yıl Google, Play Store’daki sahte yorumlara müdahale edecek 2 yıl MSI SSD’ler için tasarladığı yeni soğutma çözümünü duyurdu 2 yıl Türk araştırmacılar 30 bin dolarlık tıbbi aleti yerli imkanlarla ürettiler 2 yıl Asus ZenFone 3 kutu açma ve ilk izlenim videosu 2 yıl AMD Zen tanıtımı Aralık ayında 2 yıl Tesla Model S sürücüsü kamyona çarptı, pert olan araçtan kendi başına çıkmayı başardı 2 yıl CNN, YouTube fenomeni Casey Neistat'ı 25 milyon dolara transfer etti 2 yıl Razer'dan yepyeni oyuncu kulaklıkları: Kraken V2 ve ManO’War 7.1 2 yıl Tesla'da ödeme skandalı: Çalışanlar 3 aydır maaşlarını alamıyor! 2 yıl CS:GO'ya oyun zevkini arttıran değişken hava durumu modu geldi 2 yıl Intel otonom araçlar için yeni bir departman kuruyor 2 yıl Türkiye coğrafyasının 32 yıllık değişimine Google Earth ile tanık olun Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Overwatch Yıldönümü Kutlamaları Başladı
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim