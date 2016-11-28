Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübünden güvenlik temalı hackathon

Compec yani Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü, 1994 yılında kurulmuş olup, bilgisayar bilimleri, bilgisayar donanımı, yazılım, bilişim ve internet teknolojileri alanlarında çalışma gösteren; öğrencileri bilişim ve teknoloji dünyasında daha donanımlı ve yetkin bireyler haline getirmeyi hedefleyen; öğrencilerin gerek akademik, gerekse iş dünyasında bir adım önde olması amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten bir kariyer kulübüdür. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'nde bilişim alanında faaliyet gösteren tek kariyer kulübü olma özelliğine sahip.

Compec, her sene çok sayıda etkinlik düzenlemektedir. 2017 yılında Boğaziçi Bilişim Ödülleri, TechSummit, P&R Days ve E-Founder adlarıyla dört büyük etkinlik düzenleyecektir. Büyük etkinliklerinin yanında yıl içerisinde belirli aralıklarda düzenlenen eğitim, seminer, hackathon ve workshop etkinliklerimi bulunmakta.

Hackathon Nedir?

Hackathon, genellikle 24 saat veya 48 saat süren, takımların bir probleme yönelik çözüm olarak yazılım projeleri ürettiği, çok eğitici, eğlenceli ve ödül, deneyim vb. çok şey kazandıran bir yarışma türü. Bu özelliklerinin yanı sıra, hackathon'lar ayrıca teknolojinin gelişimi ve yeni ürünlerin ortaya çıkışında da oldukça etkili. Örneğin, Facebook gibi teknoloji devlerinde son kullanıcıya ulaşan bazı önemli ürünlerin şirket içi hackathon'larda ortaya çıktığı biliniyor.

Compec & Comodo Hackathon Nedir? Öğrencilerin yazılım bilgilerini ve yaratıcılıklarını test edebilecekleri, probleme yönelik çözüm üretme sürecini 24 saat süresince deneyimleyebilecekleri bir yarışma. Hackathon'un teması 'Güvenlik'tir. 10 - 11 Aralık'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlecek olup, ekiplerin maksimum 4 kişiden oluşacağı bu yarışmada ayrıca ilk 3 takıma ödül de var:

1. Ekibe Kişi Başı 500 TL Hediye Çeki

2. Ekibe Kişi Başı VR Headset

3. Ekibe Kişi Başı Xiaomi 10.000 mAh Powerbank

9 Aralık'a kadar başvuruların devam ettiği bu hackathon hakkında başvuru ve bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edebilirsiniz:

http://compec.boun.edu.tr/hackathon/