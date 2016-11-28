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Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübünden güvenlik temalı hackathon

Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü güvenlik temalı hackathon düzenliyor. Yarışma hakkında ayrıntılı bilgiler, etkinlik yeri ve zamanı, nasıl başvuru yapılacağı hakkında bilgiler haberimizde.
2 yıl
1,7b
1
11
Diğer Yazılım
Alper Çakan
Yazar
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Compec yani Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü, 1994 yılında kurulmuş olup, bilgisayar bilimleri, bilgisayar donanımı, yazılım, bilişim ve internet teknolojileri alanlarında çalışma gösteren; öğrencileri bilişim ve teknoloji dünyasında daha donanımlı ve yetkin bireyler haline getirmeyi hedefleyen; öğrencilerin gerek akademik, gerekse iş dünyasında bir adım önde olması amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten bir kariyer kulübüdür. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'nde bilişim alanında faaliyet gösteren tek kariyer kulübü olma özelliğine sahip.
Compec, her sene çok sayıda etkinlik düzenlemektedir. 2017 yılında Boğaziçi Bilişim Ödülleri, TechSummit, P&R Days ve E-Founder adlarıyla dört büyük etkinlik düzenleyecektir. Büyük etkinliklerinin yanında yıl içerisinde belirli aralıklarda düzenlenen eğitim, seminer, hackathon ve workshop etkinliklerimi bulunmakta.

Hackathon Nedir?

Hackathon, genellikle 24 saat veya 48 saat süren, takımların bir probleme yönelik çözüm olarak yazılım projeleri ürettiği, çok eğitici, eğlenceli ve ödül, deneyim vb. çok şey kazandıran bir yarışma türü. Bu özelliklerinin yanı sıra, hackathon'lar ayrıca teknolojinin gelişimi ve yeni ürünlerin ortaya çıkışında da oldukça etkili. Örneğin, Facebook gibi teknoloji devlerinde son kullanıcıya ulaşan bazı önemli ürünlerin şirket içi hackathon'larda ortaya çıktığı biliniyor.

Compec & Comodo Hackathon Nedir?

Öğrencilerin yazılım bilgilerini ve yaratıcılıklarını test edebilecekleri, probleme yönelik çözüm üretme sürecini 24 saat süresince deneyimleyebilecekleri bir yarışma. Hackathon'un teması 'Güvenlik'tir. 10 - 11 Aralık'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlecek olup, ekiplerin maksimum 4 kişiden oluşacağı bu yarışmada ayrıca ilk 3 takıma ödül de var:
1. Ekibe Kişi Başı 500 TL Hediye Çeki
2. Ekibe Kişi Başı VR Headset
3. Ekibe Kişi Başı Xiaomi 10.000 mAh Powerbank
9 Aralık'a kadar başvuruların devam ettiği bu hackathon hakkında başvuru ve bilgi için aşağıdaki sayfaları ziyaret edebilirsiniz:

http://compec.boun.edu.tr/hackathon/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tolgá 2 yıl
10000 mah powerbank nedir yaaaa.500 tl vereyimde benim içinde bir yerleri hacklesinler.



1 Yanıt Yanıtla +1
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smart1978 2 yıl Tolgá
500 TL de Mediamarkt hediye ceki. Yani Mediamarkt tan birseyler alinmali.
500 Tl cik faturasini filan da odeyemez .
1. olan bagis yapsin derim !


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smart1978 2 yıl
Odul miktari ayrilan butce .... Cok vasat alti. ODTU odul miktarinda mislilerce katlamis burda linki de paylasildi.
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RaptorFX 2 yıl
Ödüllere gel. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın sizi.
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S.Vettel 2 yıl
Yani dhye 500 lira versek reklamımız anasayfaya çıkmaz ödülü 500 lira olan bir yarışma ana sayfada :)
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Guhong01 2 yıl
1.ye 500 TL mi?
benim bildiğim Hackaton'larda 4 haneli ödüller verilir, 500 TL çok komik olmuş
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sniper23 2 yıl Guhong01
Guhong01

1.ye 500 TL mi?
benim bildiğim Hackaton'larda 4 haneli ödüller verilir, 500 TL çok komik olmuş

Universiteden ne bekliyorsun ki ?
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