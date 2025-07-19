Google Pixel Watch 4, iki yeni acil durum özelliğiyle geliyor

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Tam Boyutta Gör Son raporlara göre, Google'ın yakında çıkacak olan Pixel Watch 4 akıllı saati, kan oksijen takibinde iyileştirmeler içerecek, acil durumlarda bir tür uydu iletişimi sunacak ve Android 16'nın bildirim bekleme özelliğini destekleyecek.

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Kandaki oksijen seviyesini sürekli ölçecek

Pixel Watch'ta acil durum SOS, trafik kazası algılama ve düşme algılama özelliği bulunuyor. Google, Pixel Watch 4 ile kişisel güvenlik özelliklerini genişletecek. Yeni modelde acil durum uydu iletişimi ve solunum acil durum özelliği olacak.

Solunum acil durum özelliğiyle Pixel Watch 4, kişinin oksijen seviyesini düşük tespit ettiğinde uyaracak. Bu, sürekli SpO2 algılaması sayesinde mümkün olacak. Şu anda bu özellik yalnızca gece çalışıyor.

Spam bildirimleri susturacak

Pixel Watch 4, ayrıca aynı anda çok fazla bildirim geldiğinde sesli uyarıları ve titreşimleri kapatarak bildirimlerin kullanıcıyı rahatsız etmesini önleyecek. Bu özelliğin saate özel olmayacağı, Wear OS 6 yüklü tüm saatlere geleceği söyleniyor. Acil durum uydu iletişimi özelliğinin ise detayları şu anda bilinmiyor.

Daha parlak ekran, daha uzun pil ömrü

Pixel Watch 4, selefiyle aynı işlemciye (Snapdragon W5+ Gen 1) sahip olacak. En büyük yeniliklerden biri ekran tarafında olacak. Actua Display olarak adlandırılan ekran, maksimum 3000 nit parlaklık sağlayacak. Pixel Watch, ekran parlaklığı olarak rakipleri Apple Watch Ultra ve Samsung Galaxy Watch 8 ile aynı seviyeye gelecek. Yeni modelde Google’ın M55 adını verdiği yeni yardımcı işlemci olacak. Pil ömrü açısından da gelişme var. 41mm Pixel Watch 4, her zaman açık ekran özelliği etkinleştirildiğinde 30 saate kadar, pil tasarruf modunda 48 saate kadar dayanacak. 45mm model, AOD açıkken 40 saat, pil tasarruf modunda 72 saate kadar kullanım sunacak.

Google Pixel Watch 4, Pixel 10 serisi (Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold) ve Pixel Buds 2a ile birlikte 20 Ağustos'ta tanıtılacak.

Google Pixel Watch 4 özellikleri (beklenen)

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Ekran: 3000 nit, 320 ppi, AMOLED LTPO, 1-60Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon W5 Plus Gen 1

Bellek: 2GB SDRAM

Depolama: 32GB eMMC flash

Batarya: 455 mAh

Yazılım: Wear OS 6

Kasa boyutu: 41mm, 45mm

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