Google, faydalı özelliklerle popüler tarayıcısı Chrome'u güncelledi

Haber Editörü
İnternet devi Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome, 32 kodlu versiyonu ile birçok faydalı ve yeni özelliğe kavuşmuş durumda.
Yeni sürüm ile öncelikle ses çıkartan sekmeleri gösterme özelliği karşımıza çıkıyor. Daha önce YouTube için yapılan bu özellik sayesinde içerisinde ses çalan, açık kamera bulunan ve video oynanan sekmeler direkt olarak üzerlerinde yer alan ufak simgeler ile belirlenebiliyor. Ayrıca eskiye oranla çok daha sağlıklı bir internet deneyimi vaat eden Chrome 32, bu doğrultuda özellikle ailelerin çocukları için daha güvenli bir internet dünyası ayarlamasına imkan tanıyor ve zararlı içerikler algıladığı zaman alt taraftan açılan pencereyle bilgilendirme yapabiliyor. Chrome için gelen son yenilik ise Windows 8 kullanıcılarını ilgilendiriyor. Bu yeni sürüm sayesinde artık Windows 8'in Metro arayüzünü kullanan kişiler, Chrome OS benzeri bir tasarım yapısıyla karşılaşıyor.
http://chrome.blogspot.com/2014/01/everyone-can-now-track-down-noisy-tabs.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Chrome'u
kullandigim sistem: p4 3.0 islemci. 2 gb ram. 512mb 9600gt ekran karti. everest 550w lik guc kaynagi. 160gb hdisc.