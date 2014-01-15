Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, faydalı özelliklerle popüler tarayıcısı Chrome'u güncelledi

5 yıl
3,1b
1
8
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, faydalı özelliklerle popüler tarayıcısı Chrome'u güncelledi
İnternet devi Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome, 32 kodlu versiyonu ile birçok faydalı ve yeni özelliğe kavuşmuş durumda.
Yeni sürüm ile öncelikle ses çıkartan sekmeleri gösterme özelliği karşımıza çıkıyor. Daha önce YouTube için yapılan bu özellik sayesinde içerisinde ses çalan, açık kamera bulunan ve video oynanan sekmeler direkt olarak üzerlerinde yer alan ufak simgeler ile belirlenebiliyor. Ayrıca eskiye oranla çok daha sağlıklı bir internet deneyimi vaat eden Chrome 32, bu doğrultuda özellikle ailelerin çocukları için daha güvenli bir internet dünyası ayarlamasına imkan tanıyor ve zararlı içerikler algıladığı zaman alt taraftan açılan pencereyle bilgilendirme yapabiliyor. Chrome için gelen son yenilik ise Windows 8 kullanıcılarını ilgilendiriyor. Bu yeni sürüm sayesinde artık Windows 8'in Metro arayüzünü kullanan kişiler, Chrome OS benzeri bir tasarım yapısıyla karşılaşıyor.
Hazırlanan yeni sürüm hakkında hazırlanan sayfaya buradan, tarayıcıya ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://chrome.blogspot.com/2014/01/everyone-can-now-track-down-noisy-tabs.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hi Guy 5 yıl
Kim ne derse desin, Mozilla!
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl Hi Guy
Hi Guy

Kim ne derse desin, Mozilla!

Chrome'u
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxone 5 yıl
Zayıf sistemlerde yavaş çalışıyor. Sistem zayifsa ie11 tokatliyor hız bakımında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Robert Downey Jr. 5 yıl
Dokunmatik özellikli üründe win8 de hala zoom yapılmıyor. ie11 de bu özellik mevcut. İlk başta bu sorunu halletmeleri lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 5 yıl
chrome ilk baslarda cok iyiydi ama su amda acayiphantal. evdeki pc de chrome ile yuksek cozunutlukte vide o izleyemiyorum mesela takiliyor. ve youtub dan muzik dinlerken sekme acinca yen8 sekme yuklenirken takilmalar oluyor videoda. ama firefox acinca full hd video yag gibi kayiyo 10 sekme acsam da degisme olmuyo. sanirim chrome da optim8zasyin sorunu var.
kullandigim sistem: p4 3.0 islemci. 2 gb ram. 512mb 9600gt ekran karti. everest 550w lik guc kaynagi. 160gb hdisc.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dostum kertenkele 5 yıl
bende evdeki neti kapattım tüh kullanamayacaz yeni Crome u tüh tüh tüh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl WD Blue 1TB & WD Black 750GB Mobil Sabit Diskler Video İnceleme 5 yıl Minik dev! Avuçiçi oyun bilgisayarı Xi3 Piston'u kullandık 5 yıl Polaroid 300 ile şipşak selfie çekimi [CES 2014 özel video] 5 yıl 6.8-inç ekranlı dev telefon Hisense X1 video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim