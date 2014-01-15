Google, faydalı özelliklerle popüler tarayıcısı Chrome'u güncelledi

İnternet devi Google'ın popüler internet tarayıcısı Chrome, 32 kodlu versiyonu ile birçok faydalı ve yeni özelliğe kavuşmuş durumda.

Yeni sürüm ile öncelikle ses çıkartan sekmeleri gösterme özelliği karşımıza çıkıyor. Daha önce YouTube için yapılan bu özellik sayesinde içerisinde ses çalan, açık kamera bulunan ve video oynanan sekmeler direkt olarak üzerlerinde yer alan ufak simgeler ile belirlenebiliyor. Ayrıca eskiye oranla çok daha sağlıklı bir internet deneyimi vaat eden Chrome 32, bu doğrultuda özellikle ailelerin çocukları için daha güvenli bir internet dünyası ayarlamasına imkan tanıyor ve zararlı içerikler algıladığı zaman alt taraftan açılan pencereyle bilgilendirme yapabiliyor. Chrome için gelen son yenilik ise Windows 8 kullanıcılarını ilgilendiriyor. Bu yeni sürüm sayesinde artık Windows 8'in Metro arayüzünü kullanan kişiler, Chrome OS benzeri bir tasarım yapısıyla karşılaşıyor.

Hazırlanan yeni sürüm hakkında hazırlanan sayfaya buradan , tarayıcıya ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://chrome.blogspot.com/2014/01/everyone-can-now-track-down-noisy-tabs.html