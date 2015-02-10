Google güvenlik kontrollerini yapanlara 2GB alan hediye ediyor





Bugünün Güvenli İnternet Günü olması nedeniyle Google da kullanıcılarına küçük bir hediye ile bu günü hatırlatmayı istiyor. Yapılması gerekenler ise oldukça basit.





Google'ın yoplamda 2 dakika süren güvenlik kontrollerini yapan kullanıcılar üç maddeden onay aldıktan sonra hesaplarında 2GB ekstra depolama alanını tanımlanmış olarak görecek.





17 Şubat'a kadar sürecek promosyonda kontrolleri yapanlar 28 Şubat itibariyle hediyelerini alacak ve tanımlama bildirimi de eposta yoluyla kullanıcılara iletilecek. Google özellikle kullanıcıların çevrimiçi güvenlik tedbirlerinden haberdar olmasını ve varsa izinsiz erişimleri görmesini istiyor. Ancak Google Apps for Work ve Google Apps for Education müşterileri bu promosyonun dışında tutulmuş.



