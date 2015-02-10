Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google güvenlik kontrollerini yapanlara 2GB alan hediye ediyor

4 yıl
1,4b
1
6
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google güvenlik kontrollerini yapanlara 2GB alan hediye ediyor

Bugünün Güvenli İnternet Günü olması nedeniyle Google da kullanıcılarına küçük bir hediye ile bu günü hatırlatmayı istiyor. Yapılması gerekenler ise oldukça basit. 

Google'ın yoplamda 2 dakika süren güvenlik kontrollerini yapan kullanıcılar üç maddeden onay aldıktan sonra hesaplarında 2GB ekstra depolama alanını tanımlanmış olarak görecek. 

17 Şubat'a kadar sürecek promosyonda kontrolleri yapanlar 28 Şubat itibariyle hediyelerini alacak ve tanımlama bildirimi de eposta yoluyla kullanıcılara iletilecek. Google özellikle kullanıcıların çevrimiçi güvenlik tedbirlerinden haberdar olmasını ve varsa izinsiz erişimleri görmesini istiyor. Ancak Google Apps for Work ve Google Apps for Education müşterileri bu promosyonun dışında tutulmuş. 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Yarasın


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Playstyle çok haklısın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 4 yıl
saldır ! pikaçu
saldır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 4 yıl
yahu şuna desenize telefon numarasına 2 gb, özellikle belirteceğiniz noktayı belirtmemişsiniz. her şeyim tam bir tek telefon no yok vermiyor, e ben de teleonumu vermiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 4 yıl
15 gb bos duruyor. 17 olmasinin kimseye bir zarari olmaz sanirim:d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl
Güzel haber 2gb fena sayılmaz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG Music Flow Hi-Fi Sistem Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim