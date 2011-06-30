Google+ hizmetine iki yeni özellik eklenebilir





Google büyük hayal kırıklığı yaratan Buzz ve Wave servislerinden sonra sosyal ağlara yeniden yelken açtığı ve bu sefer çok daha fazla ilgi gören Google+ hizmetinden gelecekte çok şeyler bekliyor. Sunduğu yenilikçi ve heyecan verici özellikleri ile Facebook'a tam anlamıyla rakip olmayı amaçlayan Google aslında duyurulandan daha fazla özelliği Google+ hizmetinde pasif olarak saklıyor.

Bilindiği gibi Google+ hizmeti tam olarak kullanıma sunulmadı. Belirli bir süre davetiye usulü ile çalışacak olan hizmet için milyonlarca kullanıcı şimdiden form doldurma yarışına girdi. Davetiyesi eline ulaşan şanslı kullanıcılar ise hemen kaynak kodlarını incelemeye koyuldu.

Kaynak kodlarından elde edilen bilgilerin internette paylaşılması ise gecikmedi. Şu ana kadar kaynak kodunda göze çarpan iki pasif özellik bulunuyor. Bunlardan birincisi Google Games. Google'ın Facebook'a rakip bir sosyal ağ sunarken elbette sosyal oyun alanını boş geçmesi düşünülemez. Son zamanlarda ortaya çıkan iş pozisyonu duyurularında Google'ın sosyal oyun üzerine uzman kişiler aradığı biliniyordu.

İKinci özellik ise Questions yani "Sorular". Kaynak kodlarında "Soruyu tekrar ifade edebilme veya birilerinin cevaplayabilmesi için etiketleme" şeklinde tanımlanan Questions, soruları başkalarıyla paylaşma ve üzerinde yorum yapma tarzında sosyal bir hizmetin habercisi. Google 2010 yılında Aardvark adlı şirketi 50 milyon $'a satın aldığında neyi amaçladığı pek anlaşılamamıştı.

Aardvark kelime manasıyla bir çeşit karıncayiyen türü. 2007 yılında 4 girişimcinin kurduğu Aardvark sayfa değil spesifik bilgiye sahip kişiyi arama üzerinde çalışan bir arama motoru. 2009 yılında kullanıma açılan hizmet, sorulan sorulara farklı ağlar içinde gerçek zamanlı ve en aydınlatıcı cevabı veren kişiyi bulmayı hedefliyor. Şirkete yatırım yapanların arasında "melek yatırımcısı" olarak ülkemizde de tanınan Aydın Şenkut bulunuyor. Aardvark artık Google+ için varlığını devam ettirecek.

Kaynak kodlarında ortaya çıkan bu iki servisin aktif hale geleceğine dair somut işaretler bulunmuyor. Ancak parçaları biraraya getirdiğinde gerçeğe yakın tahminler yapmak da mümkün.



