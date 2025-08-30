YouTube Hype global kullanıma açıldı

YouTube Hype nedir?
Abone sayısı 500 binden az olan YouTube kanallarına sunulan Hype özelliği, izleyicilere beğendikleri videolara hem beğeni hem de Hype atmalarını sağlıyor. Bir kullanıcı bir videoya tek seferlik 870 Hype puanı atabiliyor. Haftada ise 3 ücretsiz Hype hakkı var. Satın alım yaparak daha fazla sayıda Hype ve tek seferde daha yüksek Hype puanı atabiliyorsunuz.
Videolar ne kadar yüksek Hype puanı toplarsa sıralamada yükselme şansına sahip oluyor. YouTube Keşfet bölümünde Hype sıralaması yapıyor ve ülkeye göre ilk 100 videoyu sıralıyor. Şu sıralarda yüzüncü sıradaki videonun Hype puanı 275 bin. Hype verdiğiniz bir video sıralamaya girerse YouTube bildirim gönderiyor. Böylece Hype sıralamasını takip edebiliyorsunuz. Her ay düzenli olarak Hype yapan kullanıcılara ayrıca bir rozet de veriliyor.