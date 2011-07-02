Google+ hizmetine yapılan yatırım 600 milyon doları geçti

Google’ın bitmek bilmeyen hırsıyla sosyal ağ konusunda iddialı olabilmek için geliştirdiği ve geçtiğimiz hafta davetiye sistemiyle yayına başlayan hizmeti Google+, Facebook’a en büyük rakip olarak görülüyor.





Google, uzun süredir üzerinde çalıştığı bu hizmet için farklı alanlarda faaliyet gösteren pek çok şirketi de bünyesine kattı. Bu açıdan bir rekor sayılabilir.





Forbes dergisinden analiz uzmanı Bruce Upbin, Google’ın bu hizmetini hayata geçirmek için yaptığı yatırımları hesapladı. Yeni sosyal ağın Google’a toplam maliyeti 645 milyon dolar civarında. Bu miktarda yatırım yapılan diğer bir sosyal ağ ise 2005 yılında News Corp tarafından 525 milyon dolara satın alınan MySpace olmuştu. Bilindiği gibi NewsCorp da MySpace’i 35 milyon dolara elden çıkarmıştı.

Upbin ve Creative Good adlı kullanıcı tecrübesi odaklı bir firmanın kurucu ortağı Phil Terry, Google+ hizmetinin masraflarını tek tek kağıda döktü.





Google’ın çalışan kişi bazında masrafları şöyle:





- Google+ için çalışan 500 işçinin tazminat dahil yıllık ortalama masrafı işçi başına 250 bin dolardan toplamda 125 milyon dolar.





Google+ için Google hatırı sayılır ölçüde büyük şirketleri de bünyesine katmıştı. Satın alma bedelleri şu şekilde:





- TrueMotion dahil pek çok video kodeğini geliştiren On2 firmasının 2009 yılında 133 milyon dolara satın alınması





- İnternete bağlı olan pek çok platforma DRM korumalı video içeriklerini güvenli şekilde aktarımını sağlayan teknolojilerin sahibi Widevine firmasının 2010 yılında 158 milyon dolara satın alınma





- Facebook’un en büyük üçüncü parti uygulama geliştiricisi olan sosyal oyun firması Slide.com’un 2010 yılında 179 milyon dolara satın alınması





- Son olarak soru sorma ve cevapları yorumlama benzeri bir kişi arama ağı olan Aardvark firmasının 2010 yılında 50 milyon dolara satın alınması.





Phil Terry bu denli büyük bir yatırımın aslında bir kayıp olduğuna inanıyor. Terry’ye göre sosyal ağların büyüme hızı ve devamlılığı arasında ters bir ilişki var. Bunun için MySpace örneğini veren Terry 500 milyon dolarlık ağın 35 milyon dolara kadar düştüğünü belirtiyor.





Terry aslında Google’ın çevrimiçi sosyal ağların bazı problemlerini anlamasına rağmen Google+ gibi yeniden yapılandırılmış bir sosyal ağın devamlılığı konusunda ileriyi göremediğini söylüyor. Google+’ın parçaları çok canlı ve hareketli ancak bir sosyal ağ olarak ya büyümeyecek ya da MySpace’in yaşadığı gibi veya Facebook’un yaşayacağı gibi çöküşün içine girecek.