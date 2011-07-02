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Google+ hizmetine yapılan yatırım 600 milyon doları geçti

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın bitmek bilmeyen hırsıyla sosyal ağ konusunda iddialı olabilmek için geliştirdiği ve geçtiğimiz hafta davetiye sistemiyle yayına başlayan hizmeti Google+, Facebook’a en büyük rakip olarak görülüyor. 

Google, uzun süredir üzerinde çalıştığı bu hizmet için farklı alanlarda faaliyet gösteren pek çok şirketi de bünyesine kattı. Bu açıdan bir rekor sayılabilir. 

Forbes dergisinden analiz uzmanı Bruce Upbin, Google’ın bu hizmetini hayata geçirmek için yaptığı yatırımları hesapladı. Yeni sosyal ağın Google’a toplam maliyeti 645 milyon dolar civarında. Bu miktarda yatırım yapılan diğer bir sosyal ağ ise 2005 yılında News Corp tarafından 525 milyon dolara satın alınan MySpace olmuştu. Bilindiği gibi NewsCorp da MySpace’i 35 milyon dolara elden çıkarmıştı.
Upbin ve Creative Good adlı kullanıcı tecrübesi odaklı bir firmanın kurucu ortağı Phil Terry, Google+ hizmetinin masraflarını tek tek kağıda döktü. 

Google’ın çalışan kişi bazında masrafları şöyle:

- Google+ için çalışan 500 işçinin tazminat dahil yıllık ortalama masrafı işçi başına 250 bin dolardan toplamda 125 milyon dolar.

Google+ için Google hatırı sayılır ölçüde büyük şirketleri de bünyesine katmıştı. Satın alma bedelleri şu şekilde:

- TrueMotion dahil pek çok video kodeğini geliştiren On2 firmasının 2009 yılında 133 milyon dolara satın alınması

- İnternete bağlı olan pek çok platforma DRM korumalı video içeriklerini güvenli şekilde aktarımını sağlayan teknolojilerin sahibi Widevine firmasının 2010 yılında 158 milyon dolara satın alınma

- Facebook’un en büyük üçüncü parti uygulama geliştiricisi olan sosyal oyun firması Slide.com’un 2010 yılında 179 milyon dolara satın alınması

- Son olarak soru sorma ve cevapları yorumlama benzeri bir kişi arama ağı olan Aardvark firmasının 2010 yılında 50 milyon dolara satın alınması. 

Phil Terry bu denli büyük bir yatırımın aslında bir kayıp olduğuna inanıyor. Terry’ye göre sosyal ağların büyüme hızı ve devamlılığı arasında ters bir ilişki var. Bunun için MySpace örneğini veren Terry 500 milyon dolarlık ağın 35 milyon dolara kadar düştüğünü belirtiyor. 

Terry aslında Google’ın çevrimiçi sosyal ağların bazı problemlerini anlamasına rağmen Google+ gibi yeniden yapılandırılmış bir sosyal ağın devamlılığı konusunda ileriyi göremediğini söylüyor. Google+’ın parçaları çok canlı ve hareketli ancak bir sosyal ağ olarak ya büyümeyecek ya da MySpace’in yaşadığı gibi veya Facebook’un yaşayacağı gibi çöküşün içine girecek.

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SEO-Uzmanı 7 yıl en beğenilen
Google hadi ;
facebookun işini bitirelim artık ! :D
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fuckulteli 7 yıl
Biz kullanıcılar hep daha iyisini, basit, anlaşılır ve kullanışlı olanını tercih eder ve isteriz, bize bunları sunana yöneliriz..
Şimdi bir soru sormak istiyorum.
Biz bunca yıl Facebook'u kullandık, gün geldi gizililik ayarlarında yaptığı değişiklerden dolayı kızdık, arayüz değişikliklerine hemen alışamadığımız oldu. Ama şu haliyle gizlik ayarlarıda dahil olmak üzere gayet kullanışlı ve ihtiyaçlarımızı karşılıyor..
Niçin Facebook'un başarısız olmasını istediğinizi anlamış değilim, üye sayısının sürekli artması ve piyasa değerinin yükselmesi mi b(s)izi Facebook'a karşı cephe almaya yöneltiyor?
Google'nın başarı olmasını isteminizi anlıyorum, elbette bende başarılı olmasını ve Facebook'a alternatif olup farklı sosyal paylaşım sitelerinde yer almak ve kaliteli içerik ve kullanıma sahip olmak isterim ama Facebook'u tahtından etmesini istemenizi anlamıyorum.. Facebook'a karşı sırtımızı dönmek neden, Google başarılı olunca ne elde etmiş olacağız? Hadi diyelim 5 sene sonra Google+ 1 milyar üyeye ulaştı ve Facebook küçüldü ve 500 milyona geriledi.. O zaman 3. bir şirketin gelipte Google'ı tahtından indirmesini mi isteyeceksiniz.. Niye lider durumda olanı sürekli indirme isteğindeyiz, başarısız olsa anlayacağım ama durum sosyal paylaşım sitelerinin kullanışlı olup olmaması ile ilgili değil, para kazananların ceplerine giren para ile ilgili diye düşünüyorum.
Facebook şuan neyi karşılamıyor ve niye terketmek istiyorsunuz? (tek eksiklik olarak görüntlü iletişim görüleblir, görüntülü iletişimide tekbir hesapla yapmak isteriz çünkü)
Yoksa Google ile mail, sosyal paylaşım ve görüntülü sesli iletişimi tek bir hesapla yapma isteği mi var? Ayrıca gmail hesaplarıyla bağlantılı mı bu Google+ hesapları?
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Klasör.:X:. 7 yıl
eskiden sadece msn vardı ne güzel.tadı bi başkaydı.Şimdi bakıyorum da insanın birazda olsa özeli kalmalı...
hem internette sosyalleşmek yerine gidin dışarda sosyalleşin daha iyi...
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Normandia_06 7 yıl
600 milyon doları çöpe atıyorlar resmen :) insanlar facebook'a alışkın altın kaplama yapsalarda insanlar alışkanlığından vazgeçmezzzz!!! daha başlamadan Google+'nın Google- olacağını garanti ediyorum size
bu yazıda arşivleniyorsa 2 sene sonra gelip okuyunca görürsünüz ismini bile hatırlamayacaksınız Google+ nın :D ya paraya kıyıp facebook'u satın alırsın ya da uyduruk saçma sapan uygulamalara para dökmessin :)
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spongio 7 yıl
utk.ozk@gmail.com davetiye gondersene
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Glitz 7 yıl
Mobil alanda google+ çok hızlı büyüme yaşayabilir. Keza android kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor...
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séquestre 7 yıl
Paraya bak..
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NowOrN3wer 7 yıl
Bye bye facebook=)
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MeT06. 7 yıl
google+ denilen şey nasıl bir şey acaba bilmiyorum da anlatabilecek biri var mı ?
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ogameci 7 yıl

MeT06.

google+ denilen şey nasıl bir şey acaba bilmiyorum da anlatabilecek biri var mı ?



facebook'a 2 özellik eklenmiş hali
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TeksasStyLe 7 yıl
bencede ilgi çekici olmuş demo site ben güzel olacağını düşünüyorum davet edebilecek varmı ?
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JohnLord 7 yıl
Mail Adresini Pm İle Yollarsan Davet Ederim :)

TeksasStyLe

bencede ilgi çekici olmuş demo site ben güzel olacağını düşünüyorum davet edebilecek varmı ?

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jibe 7 yıl
Google ın sade tasarımları gerçekten çok hoş tutacağı şimdiden belli.
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